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Foursquare, Windows 8 tabletler için yerleşik uygulama üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Foursquare, Windows 8 tabletler için yerleşik uygulama üzerinde çalışıyor

Lokasyon tabanlı paylaşım platformlarının en popüleri olan Foursquare; iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry gibi pek çok mobil işletim sisteminde yer alıyor. Ancak şimdiye kadar Windows 8 için yerleşik bir uygulama bulunmamaktaydı.

Bir süre önce Android için tablet optimizasyonu sağlayan FourSquare'in Windows 8 ve iPad tabletleri için de yerleşik bir uygulama sunacağı beklentisi başlamıştı. 

San Fransisco'daki BUILD konferasında firma Windows 8 tabletler için de bir uygulama hazırladıkları bilgisini verdi. Daha fazla kullanıcıya erişme amacının bir parçası olan Windows 8 uygulaması için Foursquare kesin bir tarih vermiyor.

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yukuberk 6 yıl
Foursquare ile tuvaleti bile check in yapanlar bitti şükürler olsun. Bu yüzden hepimiz sonymiz, sonymiz hepimiz için.
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