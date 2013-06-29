Foursquare, Windows 8 tabletler için yerleşik uygulama üzerinde çalışıyor





Lokasyon tabanlı paylaşım platformlarının en popüleri olan Foursquare; iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry gibi pek çok mobil işletim sisteminde yer alıyor. Ancak şimdiye kadar Windows 8 için yerleşik bir uygulama bulunmamaktaydı.





Bir süre önce Android için tablet optimizasyonu sağlayan FourSquare'in Windows 8 ve iPad tabletleri için de yerleşik bir uygulama sunacağı beklentisi başlamıştı.





San Fransisco'daki BUILD konferasında firma Windows 8 tabletler için de bir uygulama hazırladıkları bilgisini verdi. Daha fazla kullanıcıya erişme amacının bir parçası olan Windows 8 uygulaması için Foursquare kesin bir tarih vermiyor.