Foursquare bu hafta mobil uygulamasını önemli yeniliklerle güncelleyecek

Mobil platformların en popüler lokasyon paylaşım uygulaması olarak gösterilen Foursquare, bu hafta önemli yeniliklerle uygulamasını güncellemeye hazırlanıyor.





Halihazırda yapılan check-in'lerde görülmesi veya yapılması gereken aktiviteler kullanıcı yorumları vasıtasıyla dahil ediliyordu. Foursquare, Keşfet bölümü ile benzersiz bir grafik ve veritabanı kullanarak bu hareketliliği daha çekici hale getirmeyi planlıyor. Böylece yakındaki mekanlar ve etkinlikler hakkında daha detaylı bilgilere ve kampanyalara erişmek mümkün olacak.





Keşfet bölümü hem web üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden erişilebilecek. Bu haliyle Google+'ın tanıttığı Yerel modülü ile oldukça benzeşiyor. Foursquare'in yeni sistemi Foodspotting benzeri görsel zenginliklere de imkan tanıyacak. Firma #allnew4sq etiketi ile Twitter üzerinden güncellemeleri aktarıyor.

https://twitter.com/foursquare/status/209038485951225856