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Foursquare bu hafta mobil uygulamasını önemli yeniliklerle güncelleyecek

6 yıl
1,6b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformların en popüler lokasyon paylaşım uygulaması olarak gösterilen Foursquare, bu hafta önemli yeniliklerle uygulamasını güncellemeye hazırlanıyor.

Halihazırda yapılan check-in'lerde görülmesi veya yapılması gereken aktiviteler kullanıcı yorumları vasıtasıyla dahil ediliyordu. Foursquare, Keşfet bölümü ile benzersiz bir grafik ve veritabanı kullanarak bu hareketliliği daha çekici hale getirmeyi planlıyor. Böylece yakındaki mekanlar ve etkinlikler hakkında daha detaylı bilgilere ve kampanyalara erişmek mümkün olacak.

Keşfet bölümü hem web üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden erişilebilecek. Bu haliyle Google+'ın tanıttığı Yerel modülü ile oldukça benzeşiyor. Foursquare'in yeni sistemi Foodspotting benzeri görsel zenginliklere de imkan tanıyacak. Firma #allnew4sq etiketi ile Twitter üzerinden güncellemeleri aktarıyor.
Foursquare bu hafta mobil uygulamasını önemli yeniliklerle güncelleyecek
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https://twitter.com/foursquare/status/209038485951225856 Yorum Yaz
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dark-knight 6 yıl en beğenilen
amacı nerde olduğunu başkalarına duyurmak, arkadaşlarının nerede olduğunu görmek, yeni mekanlar keşfetmek. artık öğrenmişsinizdir herhalde
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srkbyz 6 yıl
arkadaşlar bunda telefonda yenı mekan nasıl eklenıyor...
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WoXeD 6 yıl
amacı yok diyen arkadaş telefonu kullanmıyorsa kendi bileceği iş.bu yazılımdan paylaşılmış bi konuma telefondaki 3. parti herhangibir navigasyon programıyla gidebiliyorsunuz direk yol tarif ediyor.nerdeydin mekan nerdeydi yanında ne var derdi yok artık.konumunu paylaş geliyorum.bitti...
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neilsonqt 6 yıl
Bazi arkadaslarin egolarini tatmin etmek icin kullandigi bir uygulama olma yolunda da ilerliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tazmaniatr 6 yıl
Bizler kullanım amacını degiştiren türkler olarak yerimizi aldık
Amaca uygun kullanım süper
Diyer tarafı türk,ben malesef amaçsız kullanım
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dhyorumcusu 6 yıl
4square yer önerileri ve kullanıcı yorumlarıyla birlikte kullanılınca çok işe yarıyor. Yeni özellikler de bu yönünü daha da geliştirecek, yararlı olur. Sadece check-in yapmak için kullanıldığında ise pek de matah olmuyor.
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dark-knight 6 yıl en beğenilen
amacı nerde olduğunu başkalarına duyurmak, arkadaşlarının nerede olduğunu görmek, yeni mekanlar keşfetmek. artık öğrenmişsinizdir herhalde
2 Yanıt Yanıtla +5
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YGA 6 yıl dark-knight
dark-knight
amacı nerde olduğunu başkalarına duyurmak, arkadaşlarının nerede olduğunu görmek, yeni mekanlar keşfetmek. artık öğrenmişsinizdir herhalde

Foursquare araciligiyla yeni mekanlar kesfeden birini gormedim. Belli bir yas grubunun kullandigi basit bir uygulama. Bazi arkadaslarin egolarini tatmin etmek icin kullandigi bir uygulama olma yolunda da ilerliyor.
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YGA 6 yıl dark-knight
dark-knight
amacı nerde olduğunu başkalarına duyurmak, arkadaşlarının nerede olduğunu görmek, yeni mekanlar keşfetmek. artık öğrenmişsinizdir herhalde

Foursquare araciligiyla yeni mekanlar kesfeden birini gormedim. Belli bir yas grubunun kullandigi basit bir uygulama. Bazi arkadaslarin egolarini tatmin etmek icin kullandigi bir uygulama olma yolunda da ilerliyor.
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YGA 6 yıl
Foursquare mobil uygulamalardan en gereksizi bence. En azindan amaci yok.
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