Foursquare'in Android sürümü artık NFC destekli

Popüler sosyal öneri ve gezi deneyimi paylaşım platformu Foursquare'e geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme ile birlikte NFC (Near Field Communication) desteği eklendi. NFC, bu teknolojiyi destekleyen cihazların birbirine dokundurularak veya yaklaştırılarak video, müzik, resim ve benzeri içeriği paylaşabilmesini sağlayan bir teknoloji.

ICS 4.0 sürümü ile birlikte Android Beam ismi altında Android işletim sistemli cep telefonlarında da hayat bulan teknolojiden şu an için sadece Galaxy Nexus cep telefonu sahipleri yararlanabiliyor. Tabi yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Android 4.0'lı cep telefonu modelleriyle Android Beam destekli cep telefonu sayısında da hızlı bir artış olacak.





Popüler sosyal paylaşım platformu Foursquare'de ise NFC üzerinden kullanıcıların oluşturdukları listeleri ve mekan bilgilerini hızlı bir şekilde diğer cep telefonlarıyla paylaşabilmeleri yanında bulunulan yerdeki NFC destekli Foursquare etiketi yardımıyla doğru yerin hızlıca belirlenebilmesi sağlanmış. Aynı zamanda telefonlar arasında hızlı bir şekilde arkadaşlık isteği de gönderilebiliyor.

Aslen Foursquare'in bu özelliği kazanmasını önemli kılan sağladığı kolaylıklardan çok NFC teknolojisinin sosyal paylaşım platformları tarafından da bir şekilde kullanılmaya başlaması oluyor. Şu an için NFC'yi daha çok cep telefonu üzerinden ödeme teknolojileriyle duyuyor olsak ta büyük olasılıkla yakın gelecekte ödemeden çok sosyal medya paylaşımı için kullanıyor olacağız.

Haberin sonunda Foursquare'in Symbian sürümünün geçtiğimiz yılın Kasım ayında NFC Tag'leri okuma özelliği kazandığını da hatırlatalım. iPhone'da ise NFC desteği yer almadığı için bu tip bir güncelleme yeni bir iPhone piyasaya sürülene kadar iOS sürümü için gelemeyecek.

http://techcrunch.com/2012/02/10/foursquare-adds-nfc-support-to-its-android-app/