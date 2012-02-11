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Foursquare'in Android sürümü artık NFC destekli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Popüler sosyal öneri ve gezi deneyimi paylaşım platformu Foursquare'e geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme ile birlikte NFC (Near Field Communication) desteği eklendi. NFC, bu teknolojiyi destekleyen cihazların birbirine dokundurularak veya yaklaştırılarak video, müzik, resim ve benzeri içeriği paylaşabilmesini sağlayan bir teknoloji.
ICS 4.0 sürümü ile birlikte Android Beam ismi altında Android işletim sistemli cep telefonlarında da hayat bulan teknolojiden şu an için sadece Galaxy Nexus cep telefonu sahipleri yararlanabiliyor. Tabi yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Android 4.0'lı cep telefonu modelleriyle Android Beam destekli cep telefonu sayısında da hızlı bir artış olacak.

Popüler sosyal paylaşım platformu Foursquare'de ise NFC üzerinden kullanıcıların oluşturdukları listeleri ve mekan bilgilerini hızlı bir şekilde diğer cep telefonlarıyla paylaşabilmeleri yanında bulunulan yerdeki NFC destekli Foursquare etiketi yardımıyla doğru yerin hızlıca belirlenebilmesi sağlanmış. Aynı zamanda telefonlar arasında hızlı bir şekilde arkadaşlık isteği de gönderilebiliyor.
Aslen Foursquare'in bu özelliği kazanmasını önemli kılan sağladığı kolaylıklardan çok NFC teknolojisinin sosyal paylaşım platformları tarafından da bir şekilde kullanılmaya başlaması oluyor. Şu an için NFC'yi daha çok cep telefonu üzerinden ödeme teknolojileriyle duyuyor olsak ta büyük olasılıkla yakın gelecekte ödemeden çok sosyal medya paylaşımı için kullanıyor olacağız.
Haberin sonunda Foursquare'in Symbian sürümünün geçtiğimiz yılın Kasım ayında NFC Tag'leri okuma özelliği kazandığını da hatırlatalım. iPhone'da ise NFC desteği yer almadığı için bu tip bir güncelleme yeni bir iPhone piyasaya sürülene kadar iOS sürümü için gelemeyecek.

http://techcrunch.com/2012/02/10/foursquare-adds-nfc-support-to-its-android-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nef'i 7 yıl
Bu siteyi kullananlar için iyi bir haber.
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Roman İbrahimoviç 7 yıl
bu teknolojinin türkiye gibi bir yerde yaygınlaşana kadar modasının geçeceğine inanıyorum
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aziz77 7 yıl
bence gereksiz bir uygulama bu foursquare kim kullanıyor acaba kaç kişi.
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re_death 7 yıl
gereksiz dediğin foursquare mağazaların barların cafelerin check in yaptığında indirim yapması ücretsiz içeçek vermesi gibi özellikleri olan gittiğiniz mekanı bilmiyorsanız yorumlardan nasıl biryer olduğunu check in yaptığınız yere yakın arkadaşlarınızın olup olmadığını görebildiğin yararlıbir uygulama türkiyede mayor olmak için kullanılıyo bazı kişiler tarafından o ayrı bi konu tabiki
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir haber Tv'lerdede bu çeşit bir özellikvardı galiba DLNA'mı neydi alshare özelliği.
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Sutlusoda 7 yıl E_Aydin35
İyi olmuş bi denemek lazım :))
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