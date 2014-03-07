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Foxconn, 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçiyor

5 yıl
7,5b
1
71
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Foxconn, 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçiyor

TSMC’nin iPhone 6’a güç verecek olan A8 işlemcilerinin üretimine başladığının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Foxconn’un 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçtiği iddia edildi.

Çin’de yayın yapan Commercial Times gazetesinin, ünlü finans kurumu Citigroup Global Markets’e dayandırdığı haberine göre Foxconn, 2014 yılında 90 milyon iPhone 6 üretimi için geri sayıma başladı. Foxconn’un iPhone 6 üretimine en yakın zamanda başlayacağı öğrenilirken; iPhone 6 üretiminde Foxconn dışında hangi şirketlerin rol alacağı şimdilik netleşmiş değil.

Citigroup Global Markets, Apple’ın iPhone 6 ile birlikte iPhone satışlarını 2014’de, yıllık bazda 2013’deki %13 seviyesinden %23 arttırmasını beklerken; akıllı telefon pazarının 2013’deki %40’lık büyüme oranının bu yıl %28’e gerileyeceğini tahmin ediyor.


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12 Angry Men 5 yıl
Sadece ekranı bile büyüse alınması için yeterli. Yıllardır ekranı küçük diye alamıyordum.
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mehmedaltair 5 yıl
Tasarım böyle mi olacak diyenlere oha diyorum 5s la bu
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DH Misafiri 5 yıl
Daha dün akşam iphone5s 64 gb modelini sattım.2300 tl ye. İphone 6 beklemeye devam..bi ihtimal var o da Sony xperiaz2
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turcoblanco 5 yıl
Şu kasayla en fazla 4.5 inç olur şimdiki iphonedan da ince olursa en az 3 nesil kullanırım diye aldığım 5s 32gb'tı gününde satarım.
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DH Misafiri 5 yıl
Prototipini yakında birisi unutur bar masalarında.
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Creation Epic 5 yıl DH Misafiri
Merhaba,

O numara çok eskidi hocam
Artık yeni bir reklam yolu bulurlar.


Saygılarımla
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DH Misafiri 5 yıl
Umarım adam akıllı bir batarya ile gelir. 3000 mah altında olan hiçbir telefona elimi sürmem.
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Creation Epic 5 yıl DH Misafiri
Hocam kolay gelsin,

Öncelikle 4 inçlik bir telefonda 1650 mah pili zar zor sığdırmışlar
kaldıki Note 3'te bile 3000 mah batarya 5.7 inç ekrana yetmiyor ise
ve gelecek olan yeni iPhone air yada 6 herneyse artık bu kadar büyük pil ile
geleceğini sanmam.

Eğer tahminimde yanılmaz isem max 2000mah bataryalı bir iPhone İOS8 ile
birlikte piyasa çıkacaktır.
İOS 7.1 ile iPhone 4 doping aldıysa artık İOS 8 ilede güç tüketiminde
yenilikler bekliyor herkes

Ama şuanda bir sis perdesi var dolayısı ile ne kadar yazıp çizsek boş oluyor.
Artık arkamıza yaslanıp bekleyeceğiz ve göreceğiz neler olacak.

Saygılarımla
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kurti1905 5 yıl
iphone iyi güzel hoş da küçük ekrana mahkum. benim ellerim büyük bana uymuyor. neden benim gibileri de düşünmüyor ki apple. saçmalık
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okan_cehapelioglu 5 yıl
2200 lira olduğu sürece bize çok uzak
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Godolphin 5 yıl
İsmi 6 olmayacak..
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Manchester United 5 yıl
Çıksında, belki 5s 5c ucuzlarda bizde bi İphone sahibi oluruz
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APOLL0 5 yıl
90.000.000 x 650 $ = 58.500.000.000 $ neyse çenem yoruldu...
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Master_Evil 5 yıl
here we go again..
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brkbrktgl 5 yıl
Yav istersen 1 milyar tane üretsinler. Alamadıktan sonra...
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12 Angry Men 5 yıl
haberdeki resım 5s'e ait hala sorup duruyor bazıları, kutuda iphone 5s yazıyor onunde bu resım var onuda gormedım barı 5s nin altın rengını arat bak be kardeşim
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