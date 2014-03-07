Foxconn, 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçiyor

TSMC’nin iPhone 6’a güç verecek olan A8 işlemcilerinin üretimine başladığının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Foxconn’un 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçtiği iddia edildi.

Çin’de yayın yapan Commercial Times gazetesinin, ünlü finans kurumu Citigroup Global Markets’e dayandırdığı haberine göre Foxconn, 2014 yılında 90 milyon iPhone 6 üretimi için geri sayıma başladı. Foxconn’un iPhone 6 üretimine en yakın zamanda başlayacağı öğrenilirken; iPhone 6 üretiminde Foxconn dışında hangi şirketlerin rol alacağı şimdilik netleşmiş değil.

Citigroup Global Markets, Apple’ın iPhone 6 ile birlikte iPhone satışlarını 2014’de, yıllık bazda 2013’deki %13 seviyesinden %23 arttırmasını beklerken; akıllı telefon pazarının 2013’deki %40’lık büyüme oranının bu yıl %28’e gerileyeceğini tahmin ediyor.