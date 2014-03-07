Foxconn, 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçiyor

TSMC’nin iPhone 6’a güç verecek olan A8 işlemcilerinin üretimine başladığının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Foxconn’un 90 milyon adet iPhone 6 üretimi için harekete geçtiği iddia edildi.
Çin’de yayın yapan Commercial Times gazetesinin, ünlü finans kurumu Citigroup Global Markets’e dayandırdığı haberine göre Foxconn, 2014 yılında 90 milyon iPhone 6 üretimi için geri sayıma başladı. Foxconn’un iPhone 6 üretimine en yakın zamanda başlayacağı öğrenilirken; iPhone 6 üretiminde Foxconn dışında hangi şirketlerin rol alacağı şimdilik netleşmiş değil.
Citigroup Global Markets, Apple’ın iPhone 6 ile birlikte iPhone satışlarını 2014’de, yıllık bazda 2013’deki %13 seviyesinden %23 arttırmasını beklerken; akıllı telefon pazarının 2013’deki %40’lık büyüme oranının bu yıl %28’e gerileyeceğini tahmin ediyor.
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O numara çok eskidi hocam
Artık yeni bir reklam yolu bulurlar.
Saygılarımla
Öncelikle 4 inçlik bir telefonda 1650 mah pili zar zor sığdırmışlar
kaldıki Note 3'te bile 3000 mah batarya 5.7 inç ekrana yetmiyor ise
ve gelecek olan yeni iPhone air yada 6 herneyse artık bu kadar büyük pil ile
geleceğini sanmam.
Eğer tahminimde yanılmaz isem max 2000mah bataryalı bir iPhone İOS8 ile
birlikte piyasa çıkacaktır.
İOS 7.1 ile iPhone 4 doping aldıysa artık İOS 8 ilede güç tüketiminde
yenilikler bekliyor herkes
Ama şuanda bir sis perdesi var dolayısı ile ne kadar yazıp çizsek boş oluyor.
Artık arkamıza yaslanıp bekleyeceğiz ve göreceğiz neler olacak.
Saygılarımla
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