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Foxconn, Apple ürünleri için Brezilya'da yeni fabrika kurabilir

8 yıl
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iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelecekte dünya ekonomisine yön vereceği düşünülen BRIC* ülkelerinden Brezilya, Foxconn'un yeni fabrikasına ev sahipliği yapabilir. Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Foxconn, geçtiğimiz haftalarda HP adına bilgisayar üretimi gerçekleştirecek fabrikasını, Çorlu'daki Avrupa serbest ticaret bölgesinde hizmete sokmuştu.

Dünya çapında fenomene dönüşen ve her ay milyonlarca adet satan iPhone ve iPad gibi Apple ürünülerini Çin'deki tesislerinde üreten Foxconn, eğer ortaya atılan yeni iddialar doğru ise üretimi Brezilya'ya kaydırabilir. Ülke genelinde HP ve Sony için üretim yapan iki Foxconn fabrikası bulunurken üçüncüsünün Apple için üretim yapacağı belirtiliyor.

Sao Paulo'nun 60 km kuzeyinde inşa edileceği ve 2013'te devreye gireceği belirtilen tesis için Apple ve Foxconn cephesinden şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere dünyanın en zengin 8. insanı olan Eike Batista, Brezilya'da kurulacak Apple fabrikası için milyar dolarlık yatırıma hazır olduğunu söylemişti.

Yerel üretime teşvik için abartılı gümrük vergileri uygulayan Brezilya'nın, üçüncü Foxconn fabrikasına sahip olup olmayacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

* Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin.


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theyapici 8 yıl
bi de tr ye kursalar apple millet bilkom un kazağından kurtulurdu
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Rainbow6 8 yıl
banada brezilya pek uygun bi yermis gibi gelmiyor brezilyada issiz sayisi cok olabilir ama yinede isci maliyetlerinin cok oldugunu dusunuyorum .. yinede amerkaya yakinligi arti olabilir ... bu faxconna sanki birileri diyoki nen sen cok para kazaniyon tek basina yedirmezler git surda fabrika ac git burda fabrika ac falan gibi direktif mi veriyolar anlamadim ... cunku cok farkli is gucu maliyetlerini ve yerlerini deniyor nasil belirliyolar stratejilerini acaba
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alpa07 8 yıl
1 ayda fabrikayı yağmalrlar.
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Batuist 8 yıl
brezilyada da iş gücü çindeki kadar düşük mü peki? gerçi düşük olmasada satılan apple ürünlerinin pek ucuz iş gücünden faydalandığı söylenemez..
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sportifsan 8 yıl
Ben onu BRICT sanıyordum. +Türkiye
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beyinsis 8 yıl
sportifsan

Ben onu BRICT sanıyordum. +Türkiye


o bizim uydurmamız. adamın teki BRICT olmalı dedi. o lafa yapıştık. BRIC diyorlar.
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