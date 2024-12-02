BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatı, işçilere kötü muamele iddiasıyla soruşturma altında

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Manisa'da fabrika kurma hazırlığında olan BYD'nin Brezilya'da devam eden başka bir fabrika kurma süreciyle alakalı ilginç bir iddia ortaya atıldı. Brezilya hükümetine bağlı bir ajans, BYD’nin Brezilya’daki yeni fabrikasının inşasına yönelik dava açmaya hazırlanmak için bilgi topladığını duyuran bir basın açıklaması yayımladı.

Brezilya Çalışma Bakanlığı (MPT), 30 Eylül'de yapılan anonim bir şikayet sonrasında 11 Kasım’da gerçekleştirdiği bir denetimin ardından inşaat alanındaki çalışma koşullarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu durumu daha da alevlendiren bir gelişme ise gazeteci André Uzeda'nın Agência Pública'da yayımladığı ve projede yer alan Çinli işçilere yönelik fiziksel şiddet ve son derece kötü çalışma koşullarını iddia eden rapor oldu. Şu anda MPT, BYD ve fabrikanın inşaatını üstlenen üç taşeron şirketi araştırıyor.

Tahminlere göre, inşaatta yaklaşık 470 Çinli işçi çalışıyor. Bu işçilerin çoğu, hafriyat hizmetlerini sağlayan Jinjiang Group bünyesinde çalışıyor ve grubun yaklaşık 280 işçi istihdam ettiği belirtiliyor. Metal yapı üretiminden sorumlu Open Steel’de 100 Çinli işçi çalışırken, iç metal yapı montajından sorumlu AE Corp şirketi ise 90 Çinli işçiye sahip.

Ortaya atılan ciddi iddialar mevcut

Tam Boyutta Gör İddialar büyük ölçüde Jinjiang Group’un işçilere yönelik kötü muamelesine odaklanıyor. Şirketin uluslararası iş ve güvenlik standartlarına uyum sağlamadığı öne sürülüyor. İşçilerin günde 12 saat, haftada yedi gün çalıştırıldığı, bazılarının ise ayakkabısız veya kasksız çalıştığı bildiriliyor. İşçilere temiz içme suyu sağlanmadığı ve su birikintilerinden su içerken görüldüğü iddia ediliyor.

Paylaşılan fotoğraflar, kirli tuvaletler ve işçilerin aşağılayıcı yemek yeme koşullarını gözler önüne seriyor. Konaklama yerleri ise kirli, kalabalık, yetersiz aydınlatılmış ve kadın-erkek ayrımı yapılmayan bir ortam olarak tanımlanıyor.

Daha endişe verici olan, ustabaşları tarafından işçilere yönelik şiddet uygulandığını gösteren video, ses kaydı ve fotoğrafların ortaya çıkması. Bu tür olayların, genellikle işçilerin kurallara uymaması veya işin gecikmesi durumlarında düzenli olarak yaşandığı belirtiliyor.

"Fabrika inşaatındaki gecikmeler kötü muameleyi tetikliyor"

İddialara göre, kötü muamelelerin bir sebebi de fabrikanın inşaatında yaşanan gecikmeler. Projenin ilk aşamasında 26 yeni yapının, test pisti ve diğer ekipmanlar dâhil olmak üzere bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyordu. Ancak bu aşamanın tamamlanmasının Ocak ayına sarkması bekleniyor.

Togg'un sıfır faizli kredi kampanyası Aralık ayında da sürüyor 4 sa. önce eklendi

Brezilyalı işçilerin ise bu kadar ağır çalışma koşullarına maruz kalmadığı bildiriliyor. BYD bünyesindeki işçiler sabah 8’den akşam 6’ya kadar, bir saatlik öğle molasıyla çalışırken; taşeron şirketlerde çalışan Brezilyalı işçiler ise sabah 7’den akşam 5’e kadar iki saatlik öğle molasıyla çalışıyor. İnşaatta yaklaşık 590 Brezilyalı işçi çalışıyor.

BYD, uygulamalardan Jinjiang Group’u sorumlu tuttu ve grubun acil önlem almasını talep etti. BYD fabrikası, eyalet hükümeti tarafından tahsis edilen 4,6 milyon metrekarelik bir arazide, Camaçari’de inşa ediliyor. İnşaat Mart ayında başladı ve fabrika, Ford’un 20 yıl boyunca faaliyet gösterdiği ve 2021'de kapattığı tesiste yer alıyor. BYD, bu alan için 287,8 milyon Real (48 milyon ABD doları) ödedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.