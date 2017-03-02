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Foxconn, Toshiba’nın bellek bölümüne talip

Geçtiğimiz yıl Japonya’nın dev ekran üreticisi Sharp’ı bünyesine katan Foxconn, Japonya’dan bir türlü ayrılamıyor. Şimdi sırada Toshiba’nın bellek bölümü var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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8
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir ODM markası olarak elektronik sektörüne adımını atan Foxconn, bugün dünya devleri arasında yerini almış durumda. Firma son dönemde çok önemli satın alımlara imza atıyor. Sharp markasından sonra şimdi de Toshiba’nın kapısını çaldılar.

Foxconn tek alternatif olma yolunda

Özellikle yolsuzluk olayları ve nükleer santral sektöründe yaşana kayıplar nedeniyle Toshiba’nın acil sıcak paraya ihtiyacı oluştu. Firma da bunu karşılayabilmek adına bellek üretim bölümünü satmaya karar vermişti. Muhtemel alıcılar arasında Foxconn da var.

Foxconn patronu Terry Gou, 9 milyar dolarlık yeni ekran üretim tesisinin açılışını yaparken, kesinlikle bellek üretim sektörü içerisinde yer almak istediklerini ve bu yüzden de satış konusuna ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Eğer satış gerçekleşirse bellek bölümünün çekirdek birimleri Japonya’da kalacak ve üretim tesislerinin bazıları Çin’e taşınacak. Foxconn yanında  Apple, TSMC, Microsoft, SK Hynix, Micron Technology gibi firmaların da bellek bölümü için istekli oldukları belirtiliyor.

Foxconn bellek bölümünü de satın alırsa Apple’ın en büyük tedarikçisi haline gelecek. Foxconn hali hazırda Sharp üzerinden Apple’a ekran tedariği yapıyor ve bileşen birleşimini üstleniyor. Bellek üretimini de alırsa Apple artık Foxconn’a tamamen bağımlı hale gelecek.

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Sadece Apple değil diğer pek çok elektronik cihaz üreticisi için de Foxconn tek alternatif haline gelmek üzere. Sharp ve Toshiba’nın müşterisi olan üreticilerin Foxconn’a yönelmesi kaçınılmaz. Bu bakımdan firmanın büyük bir potansiyeli var. Toshiba bellek bölümünün yaklaşık 13 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.  

 

http://wccftech.com/foxconn-buy-toshibas-memory-business/ Yorum Yaz
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der_Kaiser 2 yıl en beğenilen
Şu güzelim Japon firmalarının Çin, Taiwan gibi ülkelere kaptırılmasına içim acıyor resmen.
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V4LKyR 2 yıl
Çin duman etti dünyayı, helal olsun. Akıllı adamlar.
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DH Misafiri 2 yıl
O kadar milyar dolarlık yatırım fonu kurduk işte yatırım fırsatı bunu alalım ve teknolojisini Türkiye'ye transfer edelim Yetkililere duyurulur
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wolf silver 2 yıl
Babamda cok para var alıcam onu, vurcam kırbacı vurcam kırbacı yaa ?????? gerçekten Çinlilerde baya para var alırlar 4-5 yıl içinde tüm fabrikalarıda kendi ülkelerine getirirler.
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kadirirdem 2 yıl
Toshiba dağılacak böyle olursa...
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serafon 2 yıl
Bu kadar stratejik bir şey bu kadar kolay elden çıkarılmaz bu işte bir iş var! Devlet olsam korurdum bu firmayı. Bir de neden zarar etti acaba?
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KalemKolik 2 yıl serafon
serafon
Bu kadar stratejik bir şey bu kadar kolay elden çıkarılmaz bu işte bir iş var! Devlet olsam korurdum bu firmayı. Bir de neden zarar etti acaba?

Abd de nükleer enerji santrali yapmaya çalıştılar ve yapamadılar. Santral öyle kaldı. Tabiki muazzam zarar ettiler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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der_Kaiser 2 yıl en beğenilen
Şu güzelim Japon firmalarının Çin, Taiwan gibi ülkelere kaptırılmasına içim acıyor resmen.
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