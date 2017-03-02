Foxconn, Toshiba’nın bellek bölümüne talip

Bir ODM markası olarak elektronik sektörüne adımını atan Foxconn, bugün dünya devleri arasında yerini almış durumda. Firma son dönemde çok önemli satın alımlara imza atıyor. Sharp markasından sonra şimdi de Toshiba’nın kapısını çaldılar.

Foxconn tek alternatif olma yolunda

Özellikle yolsuzluk olayları ve nükleer santral sektöründe yaşana kayıplar nedeniyle Toshiba’nın acil sıcak paraya ihtiyacı oluştu. Firma da bunu karşılayabilmek adına bellek üretim bölümünü satmaya karar vermişti. Muhtemel alıcılar arasında Foxconn da var.

Foxconn patronu Terry Gou, 9 milyar dolarlık yeni ekran üretim tesisinin açılışını yaparken, kesinlikle bellek üretim sektörü içerisinde yer almak istediklerini ve bu yüzden de satış konusuna ilgi gösterdiklerini dile getirdi. Eğer satış gerçekleşirse bellek bölümünün çekirdek birimleri Japonya’da kalacak ve üretim tesislerinin bazıları Çin’e taşınacak. Foxconn yanında Apple, TSMC, Microsoft, SK Hynix, Micron Technology gibi firmaların da bellek bölümü için istekli oldukları belirtiliyor.

Foxconn bellek bölümünü de satın alırsa Apple’ın en büyük tedarikçisi haline gelecek. Foxconn hali hazırda Sharp üzerinden Apple’a ekran tedariği yapıyor ve bileşen birleşimini üstleniyor. Bellek üretimini de alırsa Apple artık Foxconn’a tamamen bağımlı hale gelecek.

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Sadece Apple değil diğer pek çok elektronik cihaz üreticisi için de Foxconn tek alternatif haline gelmek üzere. Sharp ve Toshiba’nın müşterisi olan üreticilerin Foxconn’a yönelmesi kaçınılmaz. Bu bakımdan firmanın büyük bir potansiyeli var. Toshiba bellek bölümünün yaklaşık 13 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.