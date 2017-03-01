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Meizu bataryanızı sadece 20 dakikada dolduracak

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, akıllı telefonların bataryasını sadece 20 dakikada dolduracak yeni teknolojisini tanıttı. mCharge alanının en iyisi olduğu iddiasında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz bataryaların kullanım sürelerinin uzatılması konusunda radikal adımlar atılmış değil. Bunun yerine hızlı şarj teknolojileri inanılmaz bir gelişme ivmesi kazandı. Artık 20 dakikada bataryanız tamamen şarj oluyor.

Kısa sürede en fazla dolum

Hızlı şarj teknolojilerinde temel mantık bataryanız bitmekte iken ayak üstü 3-5 dakika bir prize telefonunuzu takarak 4-6 saatlik bir konuşma süresi elde etmek. Böylece gün içerisinde şarj sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Bunun haricinde şimdilik kalıcı bir çözüm mevcut değil. Aksi takdirde harici şarj istasyonlarına bağımlılık artıyor.

Meizu’nun lansmanını yaptığı yeni mCharge teknolojisi, 3000mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 20 dakikada doldurabiliyor. 11V/5A çıkış gücü olan teknoloji için Meizu bazı optimizasyonlar yapmış ve verimliliğin en üst düzeye çıkarmış.

55W enerji sağlayabilen adaptör ve kalın şarj kablosu, en uç noktada 160W güce dayanabiliyor. Bununla birlikte batarya en fazla 39 dereceye kadar ısınıyor. Böylece aşırı ısınma nedeniyle yanma ve patlamaların önüne geçiliyor.

Meizu ayrıca bataryanın verimliliğini koruması konusunda da çalışmalar yapmış. Akıllı akım takip teknolojisi sayesinde verimlilik yüzde 98 seviyesine çıkmış. 800 şarj döngüsünün sonunda bile bataryanın sadece yüzde 20 kapasite kaybı oluyor.

Ayrıca Bkz. "General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü"

Huawei’nin Super Charge teknolojisine benzer şekilde mCharge teknolojisi de özel geliştirilmiş bataryalara ihtiyaç duyuyor. Bu açıdan şimdilik sadece Meizu cihazlarına özgü kalacağını söyleyebiliriz. Qualcomm Quick Charge teknolojisi bu bakımdan biraz daha avantajlı. Henüz teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. 

 

http://wccftech.com/meizu-fast-charging-100-20-minutes/ Yorum Yaz
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
"Bunlar kimmiş de en iyi şarj sistemini yapacaklarmış?" diyordum. Görüyorum ki adamlar meizuya hakim
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strom43 2 yıl
Deneyip görülmeden yorum yapmak zor pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum.
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homebird 2 yıl
Kullandığın note 5 te hızlı şarj var. Psikolojik mi bilmiyorum ama telefonu hızlı şarj edince, pil daha çabuk bitti gibi bir izlenim uyandı bende. Bataryayı da çabuk yıpratacağını düşündüğümden bu özelliği acil durumlar dışında kullanmıyorum.
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SilverNitrate 2 yıl
3 ay sonra batarya çöp olur. Yeni batarya ara dur sonra.
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Mad 2 yıl
Artık telefon alırken yanında yangın tüpü hediye ederler.
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3arbar 2 yıl
her getirinin bir götürüsü vardır aga. misal çektiğim foto çok net harika dersin ama renkler doğallığını kaybetmiştir.
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kadirirdem 2 yıl
Genelde Teknik veriler gerçeği yansıtamıyor,göreceğiz...
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axaxa 2 yıl
Batarya teknolojisi değişsin artık.
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BekirTemel 2 yıl
Hızlı şarj demek sağlıklı ve uzun ömürlü bir anlam ifade edinceye kadar emin konuşmayacağım
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kımyasal 2 yıl
Burada asıl konu bataryanın uzun ömürlü olup olmadığı.Kullanım tarzı ile değişmekte olup kaliteli bir samsung batarya normal kullanımda 1-2 sene verimli kullanım süresi sürerken Çinli üreticilerden bu tür ''kalite'' odaklı bataryalar görebilecekmiyiz.Çinli üreticiler ayrıca ''SAR'' değerlerinde sağlıklı derecelere artık inmeli.
NOT : Huawei P9 kullanıcısıyım.
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Greylights 2 yıl kımyasal
Meizu telefonlarda 0.5 den yüksek SAR değeri görmedim. Huawei, Xiaomi, iPhone... Bunlar en çok sar değerine sahip olan markalar. Sırf bu yüzden Xiaomi almadım. Şuan kullandığım Meizu cihaz 0.3 Sar değerine sahip. Zaten benim gibi insarlar bu marka telefonlarla konuşunca baş ağrısı yaşıyor. Özellikle iPhone [>:]
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WB 2 yıl
Kesin patlar bu..
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