Meizu bataryanızı sadece 20 dakikada dolduracak

Henüz bataryaların kullanım sürelerinin uzatılması konusunda radikal adımlar atılmış değil. Bunun yerine hızlı şarj teknolojileri inanılmaz bir gelişme ivmesi kazandı. Artık 20 dakikada bataryanız tamamen şarj oluyor.

Kısa sürede en fazla dolum

Hızlı şarj teknolojilerinde temel mantık bataryanız bitmekte iken ayak üstü 3-5 dakika bir prize telefonunuzu takarak 4-6 saatlik bir konuşma süresi elde etmek. Böylece gün içerisinde şarj sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Bunun haricinde şimdilik kalıcı bir çözüm mevcut değil. Aksi takdirde harici şarj istasyonlarına bağımlılık artıyor.

Meizu’nun lansmanını yaptığı yeni mCharge teknolojisi, 3000mAh kapasiteli bir bataryayı sadece 20 dakikada doldurabiliyor. 11V/5A çıkış gücü olan teknoloji için Meizu bazı optimizasyonlar yapmış ve verimliliğin en üst düzeye çıkarmış.

55W enerji sağlayabilen adaptör ve kalın şarj kablosu, en uç noktada 160W güce dayanabiliyor. Bununla birlikte batarya en fazla 39 dereceye kadar ısınıyor. Böylece aşırı ısınma nedeniyle yanma ve patlamaların önüne geçiliyor.

Meizu ayrıca bataryanın verimliliğini koruması konusunda da çalışmalar yapmış. Akıllı akım takip teknolojisi sayesinde verimlilik yüzde 98 seviyesine çıkmış. 800 şarj döngüsünün sonunda bile bataryanın sadece yüzde 20 kapasite kaybı oluyor.

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Huawei’nin Super Charge teknolojisine benzer şekilde mCharge teknolojisi de özel geliştirilmiş bataryalara ihtiyaç duyuyor. Bu açıdan şimdilik sadece Meizu cihazlarına özgü kalacağını söyleyebiliriz. Qualcomm Quick Charge teknolojisi bu bakımdan biraz daha avantajlı. Henüz teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı.