Foxconn çalışanlarının greve gitmesi iPhone 5 üretimini olumsuz yönde etkiledi

Haber Editörü
Yıllardır çalışma şartlarındaki zorluklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Foxconn fabrikaları bu seferde çalışanlarının yaptığı grev ile gündemde. Foxconn'un Zhengzhou'daki fabrikasında çalışan 3 bin ila 4 bin arasındaki işçi çalışma koşullarından dolayı greve gitti.
Çin İşçi İzleme Grubu'nun belirttiğine göre, işçiler verilen eğitimin seviyesindeki düşüklüğe rağmen yüksek kalite iş istenmesinden ötürü yaşadıkları sıkıntılardan dolayı greve gitmiş durumda. iPhone 5'inde üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada greve giden işçilerin birçoğu fabrikanın kalite kontrol departmanında çalışıyor. Tatil günlerinde de çalıştıkları belirtilen kalite kontrol departmanındaki işçilerin yaşadığı sorunların üretilen ürünlere de yansıdığını belirtiliyor. Öyle ki, grev nedeniyle iPhone 5'in üretiminde bir takım sıkıntılar yaşandığı da ifade ediliyor.
Ağır şartlar altında çalışan Foxconn işçilerinin grevleri sonucu istedikleri çalışma şartlarını elde edip edemeyeceklerini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://mashable.com/2012/10/05/foxconn-strike/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çinde doğaydın ve orada çalışaydında senin yerine burada doğmuş olan "Ee bizene, kimin niye umurunda olsun abi ?" derdi. Gerçi senin durumun onlardan daha vahim olsa gerek ama bize neee, ne halin varsa gör.
Daha ileri gidip üretim bandında, kalite kontrol çalışanlarının kasıtlı olarak iphone 5 i çizdiklerini bile düşünmeme sebep olan yanlı bir haber.
Buradaki haberde konu olan Foxconn çalışanlarının zor çalışma şartlarımı,yoksa Apple ın bahanesimi.
Ona buna patent davası açacağına fason üretim yaptırdığın, taşeron şirket çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştir ozaman.
iyileştiremiyorsan ki bu kesinlikle Apple ın elinde, ozaman üretim bandını,firmayı degiştir.
Ucuz iş gücüde bir yere kadar.
Başka bir topicde haber konusu olan,
Neymiş Apple ın ilk amacı para kazanmak değilmiş gibi komik açıklamaları yapan Sir Ive herşeyin Ar-Ge den araştırmadan geliştirmeden ibaret olmadığını bu durumla anlmışmıdır acaba.
Şimdi sivri bir akıllı çıkıp bu durumun Apple ile ne alakası var diye yazmaya kalkmasın.
Üretim bandında,montajda bir sorun varsa ,bal gibi Sorumluluk Apple ın dır.
Grev, çalışma şartları, bunlar bahane.