Foxconn çalışanlarının greve gitmesi iPhone 5 üretimini olumsuz yönde etkiledi

Yıllardır çalışma şartlarındaki zorluklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Foxconn fabrikaları bu seferde çalışanlarının yaptığı grev ile gündemde. Foxconn'un Zhengzhou'daki fabrikasında çalışan 3 bin ila 4 bin arasındaki işçi çalışma koşullarından dolayı greve gitti.





Çin İşçi İzleme Grubu'nun belirttiğine göre, işçiler verilen eğitimin seviyesindeki düşüklüğe rağmen yüksek kalite iş istenmesinden ötürü yaşadıkları sıkıntılardan dolayı greve gitmiş durumda. iPhone 5'inde üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada greve giden işçilerin birçoğu fabrikanın kalite kontrol departmanında çalışıyor. Tatil günlerinde de çalıştıkları belirtilen kalite kontrol departmanındaki işçilerin yaşadığı sorunların üretilen ürünlere de yansıdığını belirtiliyor. Öyle ki, grev nedeniyle iPhone 5'in üretiminde bir takım sıkıntılar yaşandığı da ifade ediliyor.

Ağır şartlar altında çalışan Foxconn işçilerinin grevleri sonucu istedikleri çalışma şartlarını elde edip edemeyeceklerini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://mashable.com/2012/10/05/foxconn-strike/