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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn çalışanlarının greve gitmesi iPhone 5 üretimini olumsuz yönde etkiledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yıllardır çalışma şartlarındaki zorluklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Foxconn fabrikaları bu seferde çalışanlarının yaptığı grev ile gündemde. Foxconn'un Zhengzhou'daki fabrikasında çalışan 3 bin ila 4 bin arasındaki işçi çalışma koşullarından dolayı greve gitti.

Çin İşçi İzleme Grubu'nun belirttiğine göre, işçiler verilen eğitimin seviyesindeki düşüklüğe rağmen yüksek kalite iş istenmesinden ötürü yaşadıkları sıkıntılardan dolayı greve gitmiş durumda. iPhone 5'inde üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada greve giden işçilerin birçoğu fabrikanın kalite kontrol departmanında çalışıyor. Tatil günlerinde de çalıştıkları belirtilen kalite kontrol departmanındaki işçilerin yaşadığı sorunların üretilen ürünlere de yansıdığını belirtiliyor. Öyle ki, grev nedeniyle iPhone 5'in üretiminde bir takım sıkıntılar yaşandığı da ifade ediliyor.
Ağır şartlar altında çalışan Foxconn işçilerinin grevleri sonucu istedikleri çalışma şartlarını elde edip edemeyeceklerini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://mashable.com/2012/10/05/foxconn-strike/ Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
Merc4eve
Pardon ama vallahi haberi görünce kendi kendime Ee bizene, kimin niye umurunda olsun abi ? dedim.

Çinde doğaydın ve orada çalışaydında senin yerine burada doğmuş olan "Ee bizene, kimin niye umurunda olsun abi ?" derdi. Gerçi senin durumun onlardan daha vahim olsa gerek ama bize neee, ne halin varsa gör.
Merc4evePardon ama vallahi haberi görünce kendi kendime Ee bizene, kimin niye umurunda olsun abi ? dedim.Çinde doğaydın ve orada ç...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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MaSSive 6 yıl
Tabi ya ,ancak bu şekilde açıklanabilir.
Daha ileri gidip üretim bandında, kalite kontrol çalışanlarının kasıtlı olarak iphone 5 i çizdiklerini bile düşünmeme sebep olan yanlı bir haber.

Buradaki haberde konu olan Foxconn çalışanlarının zor çalışma şartlarımı,yoksa Apple ın bahanesimi.

Ona buna patent davası açacağına fason üretim yaptırdığın, taşeron şirket çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştir ozaman.

iyileştiremiyorsan ki bu kesinlikle Apple ın elinde, ozaman üretim bandını,firmayı degiştir.

Ucuz iş gücüde bir yere kadar.

Başka bir topicde haber konusu olan,
Neymiş Apple ın ilk amacı para kazanmak değilmiş gibi komik açıklamaları yapan Sir Ive herşeyin Ar-Ge den araştırmadan geliştirmeden ibaret olmadığını bu durumla anlmışmıdır acaba.

Şimdi sivri bir akıllı çıkıp bu durumun Apple ile ne alakası var diye yazmaya kalkmasın.

Üretim bandında,montajda bir sorun varsa ,bal gibi Sorumluluk Apple ın dır.

Grev, çalışma şartları, bunlar bahane.
Tabi ya ,ancak bu şekilde açıklanabilir.Daha ileri gidip üretim bandında, kalite kontrol çalışanlarının kasıtlı olarak iphone 5 i çizdiklerini bile düşünm...
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darkaura 6 yıl
Kolelik kalkti sanmayin. Aksine daha gelisti ilerledi. Artik kolenizle muhattap olmak zorunda bile degilsiniz. Cektigi acilari gorup vicdan azabida duymuyorsunuz. Milyonlar karin tokluguna sakat kalma ugruna gece gunduz calisiyorlar, belli bir kesimse hic bir sey yapmadan bunun meyvalarini yiyor. Bunu sadece cin icin soylemiyorum. Turkiyedeki dar gelirlide cok farkli posizyonda degil. Modern koleligin tek farkli efendini secme ozgurlugudur.
Kolelik kalkti sanmayin. Aksine daha gelisti ilerledi. Artik kolenizle muhattap olmak zorunda bile degilsiniz. Cektigi acilari gorup vicdan azabida duymuyorsunu...
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MaSSive 6 yıl
@Böcekgrafik


Paylaşım için teşekkürler.

Birçoğu bu gerçeklerin farkında bile değil.Hoş farkında olsa bile,olsak bile ne yaptığımız ortada.Yazılacak çokşey var.Ancak yeri burası değil.
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baris_55 6 yıl
170 dolara mal edilen bir ürünü ios 6 ile süsleyip 3-4 bine kitliyorlar.
elmanın politikası bu.
ne servisi çok ne adam gibi garantisi.
Samsung gibi yaptığı ürünün arkasında duran firma varken neden ucuz üretim pahalı ürünleri tercih edeyim ki...
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desert_rain 6 yıl
Foxxcon tek apple ürünleri üretiyormuş gibi yansıtılıyor haberler. Foxxcon un başlıca müşterileri(wiki den alıntı) :

Acer Inc. (Taiwan)[41]
Amazon.com (United States)[7]
Apple Inc. (United States)[42]
Cisco (United States)[43]
Dell (United States)[44]
Hewlett-Packard (United States)[45]
Intel (United States)[46]
Microsoft (United States)[9]
Motorola Mobility (United States)[44]
Nintendo (Japan)[47]
Nokia (Finland)[42]
Sony (Japan)[8]
Toshiba (Japan) [48]
Vizio (United States)[49]
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bocekgrafik 6 yıl
Erchamion
Dünyadaki açlığın sebebi fakirleri doyuramamak değil, zenginleri doyuramamaktır. diye bir söz okumuştum.

Buna tamahkârlık deniyor. "Hep bana, hep bana" demekten, insanları ne hallere düşürdüklerini umursamıyorlar bile. "Allah gözlerini doyursun" demeyeceğim. Çünkü bunların gözünü ancak toprak doyurur.
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bocekgrafik 6 yıl
darkaura

Kolelik kalkti sanmayin. Aksine daha gelisti ilerledi. Artik kolenizle muhattap olmak zorunda bile degilsiniz. Cektigi acilari gorup vicdan azabida duymuyorsunuz. Milyonlar karin tokluguna sakat kalma ugruna gece gunduz calisiyorlar, belli bir kesimse hic bir sey yapmadan bunun meyvalarini yiyor. Bunu sadece cin icin soylemiyorum. Turkiyedeki dar gelirlide cok farkli posizyonda degil. Modern koleligin tek farkli efendini secme ozgurlugudur.

Doğru diyorsun. Bu zamandaki işçilik (kölelik) belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ileri seviyededir. Bakın, o emperyalistler adına çalışmış ve şu an pişmanlığını dile getiren biri neler söylüyor:



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bocekgrafik 6 yıl
mudeb

Firaristt

Öyle ki, grev nedeniyle iPhone 5in üretiminde bir takım sıkıntılar yaşandığı belirtilirken, cihazın kutusundan çizikler ile çıkmasının nedeni de kalite kontrol bölümündeki sıkıntılardan kaynaklanıyor olabilir. oldu... Sen adamları eğitme, otun-b*kun içinde çalıştır, karnını zor doyursunlar, hafta sonu tatili verme, bayram seyran tatili verme sonra adamlar grev yapınca bütün suçu onlara at... Taraflı haber gibi... Hadi bu adamların durumu böyle de Appleın kendi bünyesindeki kalite kontrol ekibi iOS6ya nasıl izin vermiş? Sırf çocuk işçi çalıştırıyorlar diye milyon dolarlık anlaşmayı yırtanlar varken Appleın buna göz göre göre izin vermesi Appleı da suçlu durumuna düşürür...

Dediğin gibi haberin başlığı bile belli ediyor her şeyi. Burada önemli olan iphone satışlarının gecikmemesi. İşçilerin köle gibi çalışması normal. Başlıktan bunu çıkarıyoruz. İnsanlık ölmüş resmen. Hala apple samsung taraftarlığı yapsın insanlar...

Bu bağlamda, haberi yapana ne demeli peki?
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alp0007 6 yıl
Bence bilinçli tüketici üreticinin işçisine verdiği değeri dikkate almalı. Çünkü işçisine değer vermeyen musterisine de değer vermez.
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tolgatelli 6 yıl
Ve Beklenen Açıklama Apple'dan Geldi,Kamera Sorununa Çözüm Olarak:))
Çözüm olarak,fotoğrafı çeken kişinin bir iki adım hareket ederek konumunu değiştirmesi veya kameranın açısının değiştirilmesi önerildi.(Kaynak nbc tv)...
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bafbaf 6 yıl
Sanki bizim memlekette çalışma şartları dört dörtlük de, elin çinlisinin derdine düşmüş mesaj yazanlar.
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LegendM 6 yıl
Sıkıntı yok doğru düzgün iphone alan yok zaten iphone almak için alanlar hariç
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alito 6 yıl
Gelu
youtube.com/... gunahtir bu insanlara.Bu insanlarin kaderi bu ne yazikki..Aylik 100-200$ a bu sekilde calisilir mi ?Tepkinizi mutlaka gostermelisiniz.Benim icim sizliyor bu insanlari gorunce..

başka acı bir gerçek daha var ki; bu işçiler 100-200 dolara çalışmazlarsa o akıllı telefonları 2000-3000 liraya bile alamayız.
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InceptionShare 6 yıl
FOXCONN greve hayır !
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Statistik 6 yıl
Hani Apple'in amaci para kazanmak degildi?
forum.donanimhaber.com/...
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mkozluca 6 yıl
Arkadaşlar biraz ileri düşünürsek bence grev işçilerden değil Apple kaynaklı. İşveren istemediği sürece işçi greve günümüzde zor çıkar. Bu işin altında başka nedenler araştırılmalı.
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