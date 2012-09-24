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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn’un Taiyuan fabrikası üretimi durdurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Foxconn'un Taiyuan Fabrikasında çıkan 2000 kişinin karıştığı ve 40 kişinin de yaralandığı kavga yüzünden fabrika geçici olarak üretimi durdurdu.

Foxconn tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kavganın kişiler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtilirken, iş ile alakalı bir durum olmadığı da dile getirildi. The New York Times'a kavgayla ilgili bilgi veren bir çalışan, güvenlik görevlilerinin duruma müdahale etmesiyle birlikte işlerin karıştığını ifade etti.

79 bin kişinin çalıştığı Çin'in kuzeyinde Tiyuan şehrindeki fabrikada çıkan kavganın her ne kadar kişiler arası anlaşmazlık sonucu çıktığı belirtilmiş olsa da, fabrikanın ağır çalışma koşullarının bu olayda etkili olduğu da düşünüyor.

http://www.nytimes.com/2012/09/25/technology/foxconn-plant-in-china-closed-after-worker-riot.html?partner=rss&emc=rss Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Yemesinler bizi. Bireysel meselelerden 2000 kisi kavgami eder, fabrikami kapatilir. Kendi halkini cocuk gibi uyutuyorlar dunyanin geri kalaninida kendi halkiyla karistirmaya baslamislar.
Cindeki calisma sartlari sadece foxconn degil tum ulke genelinde cok agir. Kendi halkini bu kadar agir somuren ve ezen ulke azdir. Simdilik hizli gelisme ve zenginlesmeyle halki buna katlaniyor ama bu boyle surmez, bir yerde fena patlar. Patladigindada kan govdeyi goturur.
Yemesinler bizi. Bireysel meselelerden 2000 kisi kavgami eder, fabrikami kapatilir. Kendi halkini cocuk gibi uyutuyorlar dunyanin geri kalaninida kendi halkiyla...
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XPeciaL 6 yıl
hepmi çalisacaklar , simdide çalismayiversinler :)
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E_Aydin35 6 yıl
2000 kişinin kavga sebebini açıkcası aşırı merak ederim ?
Onu geçtim 2000 bilinçsiz insan olması daha şaşırtıcı eğer işçilerin kendi arasında çıkan bir kavga ise.. Foxconn'da ki ortamı ve koşullar belli ve biliniyor...
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Yemesinler bizi. Bireysel meselelerden 2000 kisi kavgami eder, fabrikami kapatilir. Kendi halkini cocuk gibi uyutuyorlar dunyanin geri kalaninida kendi halkiyla karistirmaya baslamislar.
Cindeki calisma sartlari sadece foxconn degil tum ulke genelinde cok agir. Kendi halkini bu kadar agir somuren ve ezen ulke azdir. Simdilik hizli gelisme ve zenginlesmeyle halki buna katlaniyor ama bu boyle surmez, bir yerde fena patlar. Patladigindada kan govdeyi goturur.
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lyridder 6 yıl
2000 kişilik kavga da çokmuş yau savaş gibi...
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baris_55 6 yıl
Öğrenci yurdu mu fabrika mı belli değil!
Önüne geleni alırsan böyle olur.
Yatakhanesi olan fabrika mı olur?
Foxconn çıkışıl bir şeyi evime almam aldırtmam.
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