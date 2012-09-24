Foxconn’un Taiyuan fabrikası üretimi durdurdu

Foxconn'un Taiyuan Fabrikasında çıkan 2000 kişinin karıştığı ve 40 kişinin de yaralandığı kavga yüzünden fabrika geçici olarak üretimi durdurdu.





Foxconn tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kavganın kişiler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtilirken, iş ile alakalı bir durum olmadığı da dile getirildi. The New York Times'a kavgayla ilgili bilgi veren bir çalışan, güvenlik görevlilerinin duruma müdahale etmesiyle birlikte işlerin karıştığını ifade etti.





79 bin kişinin çalıştığı Çin'in kuzeyinde Tiyuan şehrindeki fabrikada çıkan kavganın her ne kadar kişiler arası anlaşmazlık sonucu çıktığı belirtilmiş olsa da, fabrikanın ağır çalışma koşullarının bu olayda etkili olduğu da düşünüyor.

http://www.nytimes.com/2012/09/25/technology/foxconn-plant-in-china-closed-after-worker-riot.html?partner=rss&emc=rss