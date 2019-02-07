Fransa sadece 20 adet AMD Radeon VII satacak

AMD’nin oyuncu dünyasına sunduğu ilk 7nm sürecindeki ekran kartı olan Radeon VII kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Oyuncuların en büyük tereddüdü olan sınırlı sayıda üretim iddiaları da açıklığa kavuşmaya başladı.

AMD Radeon VII kaç tane satıldı?

Hatırlanacağı üzere AMD Radeon VII tanıtıldıktan sonra ilginç iddialar gündeme gelmeye başlamıştı. Bunların ilki ekran kartının ilk etapta 5000 adet üretildiği, ikincisi ise AIB versiyonlarının olmayacağıydı. Üretici ortakların yaptığı duyurular ile ikinci iddia çürütüldü ancak en önemlisi doğrulanmış durumda.

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Elde edilen raporlara göre AMD Radeon VII ekran kartı ülkelere çok düşük sayılarda dağıtıldı. Örneğin İngiltere’de 100 civarında AMD Radeon VII ekran kartı var. Bunun yaklaşık 76 tanesini OCUK perakendecisi satacak.

Diğer taraftan Fransa ve İspanya’da sadece 20 adet ekran kartı satışa çıkacak. Çin’de devam eden yeni yıl tatilleri nedeniyle AMD’nin yeteri kadar üretim yaptıramadığı ve tatil bittikten sonra üretimin devam edeceği ifade ediliyor. Bu bakımdan sonraki parti kartların ülkelere dağıtımı Mart ayını bulacak.

Kısıtlı üretimin yanında Avrupa’da kur nedeniyle fiyatlar da biraz yüksek. 699$ olarak açıklanan perakende fiyatı Avrupa’da 740 Avro seviyelerine kadar çıkacak. Üretimin normale dönmesi ile fiyatların biraz daha düşebileceği ifade ediliyor.

AMD’nin üretim tarafında 5000 rakamının üzerine çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Eğer Radeon VII sınırlı sayıda kalırsa yıl içerisinde kara borsada uçuk fiyatlardan görmeye başlayabiliriz. Bu da AMD’nin değil kara borsacıların işine yarayacaktır.