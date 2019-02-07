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Fransa sadece 20 adet AMD Radeon VII satacak

AMD’nin sınırlı üretim kararının yanında Çin’de devam eden yeni yıl tatili Radeon VII üretimini zorlaştırdı. Fransa’da ilk etapta sadece 20 adet ekran kartı satılacak.
3 ay
8,6b
1
27
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin oyuncu dünyasına sunduğu ilk 7nm sürecindeki ekran kartı olan Radeon VII kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Oyuncuların en büyük tereddüdü olan sınırlı sayıda üretim iddiaları da açıklığa kavuşmaya başladı.

AMD Radeon VII kaç tane satıldı?

Hatırlanacağı üzere AMD Radeon VII tanıtıldıktan sonra ilginç iddialar gündeme gelmeye başlamıştı. Bunların ilki ekran kartının ilk etapta 5000 adet üretildiği, ikincisi ise AIB versiyonlarının olmayacağıydı. Üretici ortakların yaptığı duyurular ile ikinci iddia çürütüldü ancak en önemlisi doğrulanmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Apple parmak izi okuyucuya geri dönebilir "

Elde edilen raporlara göre AMD Radeon VII ekran kartı ülkelere çok düşük sayılarda dağıtıldı. Örneğin İngiltere’de 100 civarında AMD Radeon VII ekran kartı var. Bunun yaklaşık 76 tanesini OCUK perakendecisi satacak.

Diğer taraftan Fransa ve İspanya’da sadece 20 adet ekran kartı satışa çıkacak. Çin’de devam eden yeni yıl tatilleri nedeniyle AMD’nin yeteri kadar üretim yaptıramadığı ve tatil bittikten sonra üretimin devam edeceği ifade ediliyor. Bu bakımdan sonraki parti kartların ülkelere dağıtımı Mart ayını bulacak.

Kısıtlı üretimin yanında Avrupa’da kur nedeniyle fiyatlar da biraz yüksek. 699$ olarak açıklanan perakende fiyatı Avrupa’da 740 Avro seviyelerine kadar çıkacak. Üretimin normale dönmesi ile fiyatların biraz daha düşebileceği ifade ediliyor.

AMD’nin üretim tarafında 5000 rakamının üzerine çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Eğer Radeon VII sınırlı sayıda kalırsa yıl içerisinde kara borsada uçuk fiyatlardan görmeye başlayabiliriz. Bu da AMD’nin değil kara borsacıların işine yarayacaktır.

 

https://wccftech.com/amd-radeon-vii-graphics-card-allocation-report-paper-launch/ Yorum Yaz
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derkaiser9591 3 ay en beğenilen
basliga bak “fransa sadece 20 adet amd radeon vii satacak” dostum bu kartin perakendecisi fransiz devleti mi ?
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Burzum_^^ 3 ay
Bence AMD'ye nazar degdi.
Ama bu durumun ustesinden gelmek cok basit.
Not alin acikliyorum...
AMD'nin tum yonetim kadrosu olarak acilen Eyup Sultan turbesine gidip dua etmesi lazim. Ayrica aksaminda kursun dokturup 300-500 fakirin ve tuyu bitmemis yetimin karnini doyurup hayir duasi almasi sart.
bu durumdan cikmanin baska yolu yok, tibbin bittigi yerde aman teknolojinin bittigi yerde ne baslar? alternatif teknoloji tabiki!
Zaten 7nm ile bile cozemediysen vardir o iste bir cenabetlik.
Bence AMD'ye nazar degdi.Ama bu durumun ustesinden gelmek cok basit.Not alin acikliyorum...AMD'nin tum yonetim kadrosu olarak acilen Eyup Sultan t...
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mamad 3 ay qoqoCAN
"Ben de varım!" demek için. Tamamen reklam.
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Executor Arhentir 3 ay
Fransa sadece 20 adet AMD Radeon VII satacak
Başlığa gel....
yine ekrem71 faciası....
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BARKU 3 ay Executor Arhentir


iyi yakalamışsın
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salvatore_volkan 3 ay
Allah askına neden bahsedıyorsunuz cozemedım gıttı rtx 2080 ayarı hatta altı olan bır kart.
satılsa ne olur o fıyata satılmasa ne olur.
banane.
sankı asus rogue matrıx satılıyor.
bu kart bır cok chıpte cıktı senlerdır.
ulkemızde kac adet satıldı 3-5 bılemedın 10 adet.
satın alanlar kımler kac kışı DH takıp edıyor benım gıbı senlerdır.
evet gordum matrıxlerın testlerınıde 2 cı elde satılanlarıda ama kaçar adet ?
sonuçta bos ıs bunlar.
belırlı baslı zümreden belırlı bır tabakadan msi rtx 2800 ti light alabılecegı gıbı.
bu kartlarıda aynı platfarmda pıayasaya sokjmaya çalışıyorlar ama yemez.
açıkçası ben yemem. vede benım gıbı bılınclı kullanıclar ulkemıze gelse dahı satın almazlar.
sonuçta bos bır haber benım ıcın kusra bakma.
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spaydix 3 ay
10 yildir cop ekran kartilari uretiyor beceriksizler
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No Way Out 3 ay
Kart 1080 Ti gücünde ve 7nm olmasına rağmen daha fazla elektirik tüketiyor ve daha pahalı, epic fail.
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interwap 3 ay
Kutusu açılmış ürün mü satacaklar? (Görüntüler Fransa'dan veya her neredense)
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koyunsavar 3 ay
Bu katın test i çıktı bence yaramaz kart 2080 den yavaş
nl.hardware.info/...
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Winter Is Coming 3 ay
Kartlar 20 tane enayisini bekliyor
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Rogue Agent 3 ay
reklam kokan hareketler yada naviler cikana kadar oyalanalim piyasada dusuncesi
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Hasikomen 3 ay
Fransa Elektronikçiler Derneğini bu kararından dolayı kutluyorum.
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derkaiser9591 3 ay en beğenilen
basliga bak “fransa sadece 20 adet amd radeon vii satacak” dostum bu kartin perakendecisi fransiz devleti mi ?
1 Yanıt Yanıtla +37
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Mugetsuga 3 ay derkaiser9591
"Fransa'da 20 adet Radeon VII satılacak" yazmak çok zor gelmişse demek ki

Bildiğimiz Ekrem işte
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