Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı

Fransa’da ‘’gizli saatler’’ olarak adlandırılan bu mesai dışı çalışmaya yönelik yeni bir düzenleme geldi. İşçi sayısı 50’den fazla olan şirketlerin uyması gereken bu yeni yasaya göre işçiler, belirlenen saatler dışında telefonlarına gelen maillere yanıt vermek zorunda değil üstelik maile yanıt vermediği için çalışanına ceza veren patronlara yönelik yaptırımlar da var. Uykusuzluk, tükenmişlik sendromu ve hatta ilişkilerde sorunlar yaşamaya neden olduğu araştırmacılar tarafından tespit edilen uzun mail trafikleri artık sadece şirketlerin mesai saatlerine göre belirleyeceği saatler arasında olabilecek.
İşçiler durumdan rahatsızdı
Yakın tarihte Fransız araştırma şirketi Eleas tarafından yapılan çalışma, işçilerin üçte birinin iş sonrası da akıllı telefonlarında işle ilgili şeylerle uğraştığını ve işçilerin %60’ının haklarının net olarak belirlenmesi için bu yönde bir yasayı destekleyeceklerini gösteriyordu.
Henüz 50’den fazla çalışana sahip şirketler için hayata geçirilen bu uygulamanın örnek olması ve daha küçük şirketler için de kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.
http://mashable.com/2017/01/01/france-right-to-disconnect/#2VCjjWGBEPqP Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Whatsapp gruplarina girilmeneli. Sadece email ile, acilse telefon ile ulasin denilip sadece is telefonu verilmeli.
Ozel zamanlarda is telefonu ucak moduna alinmali.
Profesyonel hayat, isine cok onem vermek degil, sosyal hayat ile is hayati arasindaki dengeyi kurabilmektir. Iskolik tipler yuzunden kimse sevdiklerinin zamanini calmak zorunda birakilmanali. Almanya da da var benzer uygulama. Hatta ise giderken trafikte gecen surenin mesai kabul edilmesi gibi taslaklar bile var.