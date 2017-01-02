Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı

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Günümüzde pek çok insan mesai bitiminden sonra da işiyle ilgilenmeye devam etmekte. Özellikle mesai dışı uzun mail trafikleri ve tabi ki bu maillerle gelen yeni iş yükleri bütün çalışanları rahatsız eder ancak çalışanlar bu maillere cevap vermezse üstlerinden fırça ya da ceza yiyeceğinin de farkında olduğu için pek ses çıkaramazlar. Fransız işçiler ise uzun zamandır ses çıkardığı ve mutlu sona erdiği bu konu hakkında artık yeni bir hakka sahip.

Fransa’da ‘’gizli saatler’’ olarak adlandırılan bu mesai dışı çalışmaya yönelik yeni bir düzenleme geldi. İşçi sayısı 50’den fazla olan şirketlerin uyması gereken bu yeni yasaya göre işçiler, belirlenen saatler dışında telefonlarına gelen maillere yanıt vermek zorunda değil üstelik maile yanıt vermediği için çalışanına ceza veren patronlara yönelik yaptırımlar da var. Uykusuzluk, tükenmişlik sendromu ve hatta ilişkilerde sorunlar yaşamaya neden olduğu araştırmacılar tarafından tespit edilen uzun mail trafikleri artık sadece şirketlerin mesai saatlerine göre belirleyeceği saatler arasında olabilecek.

İşçiler durumdan rahatsızdı

Yakın tarihte Fransız araştırma şirketi Eleas tarafından yapılan çalışma, işçilerin üçte birinin iş sonrası da akıllı telefonlarında işle ilgili şeylerle uğraştığını ve işçilerin %60’ının haklarının net olarak belirlenmesi için bu yönde bir yasayı destekleyeceklerini gösteriyordu.

Henüz 50’den fazla çalışana sahip şirketler için hayata geçirilen bu uygulamanın örnek olması ve daha küçük şirketler için de kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

http://mashable.com/2017/01/01/france-right-to-disconnect/#2VCjjWGBEPqP