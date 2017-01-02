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Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı

Fransa’da kabul edilen yeni yasaya göre işçiler belirli saatlerin dışında patronlarından veya iş arkadaşlarından gelen işle ilgili mailleri yanıtlamak zorunda değiller.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fransa'da çalışanlara dijital özgürlük hakkı
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Günümüzde pek çok insan mesai bitiminden sonra da işiyle ilgilenmeye devam etmekte. Özellikle mesai dışı uzun mail trafikleri ve tabi ki bu maillerle gelen yeni iş yükleri bütün çalışanları rahatsız eder ancak çalışanlar bu maillere cevap vermezse üstlerinden fırça ya da ceza yiyeceğinin de farkında olduğu için pek ses çıkaramazlar. Fransız işçiler ise uzun zamandır ses çıkardığı ve mutlu sona erdiği bu konu hakkında artık yeni bir hakka sahip.

Fransa’da ‘’gizli saatler’’ olarak adlandırılan bu mesai dışı çalışmaya yönelik yeni bir düzenleme geldi. İşçi sayısı 50’den fazla olan şirketlerin uyması gereken bu yeni yasaya göre işçiler, belirlenen saatler dışında telefonlarına gelen maillere yanıt vermek zorunda değil üstelik maile yanıt vermediği için çalışanına ceza veren patronlara yönelik yaptırımlar da var. Uykusuzluk, tükenmişlik sendromu ve hatta ilişkilerde sorunlar yaşamaya neden olduğu araştırmacılar tarafından tespit edilen uzun mail trafikleri artık sadece şirketlerin mesai saatlerine göre belirleyeceği saatler arasında olabilecek.

İşçiler durumdan rahatsızdı 

Yakın tarihte Fransız araştırma şirketi Eleas tarafından yapılan çalışma, işçilerin üçte birinin iş sonrası da akıllı telefonlarında işle ilgili şeylerle uğraştığını ve işçilerin %60’ının haklarının net olarak belirlenmesi için bu yönde bir yasayı destekleyeceklerini gösteriyordu.

Henüz 50’den fazla çalışana sahip şirketler için hayata geçirilen bu uygulamanın örnek olması ve daha küçük şirketler için de kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor. 


http://mashable.com/2017/01/01/france-right-to-disconnect/#2VCjjWGBEPqP Yorum Yaz
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Mephalay 2 yıl en beğenilen
Is yeri icin ayri bir hat alinmali.
Whatsapp gruplarina girilmeneli. Sadece email ile, acilse telefon ile ulasin denilip sadece is telefonu verilmeli.
Ozel zamanlarda is telefonu ucak moduna alinmali.
Profesyonel hayat, isine cok onem vermek degil, sosyal hayat ile is hayati arasindaki dengeyi kurabilmektir. Iskolik tipler yuzunden kimse sevdiklerinin zamanini calmak zorunda birakilmanali. Almanya da da var benzer uygulama. Hatta ise giderken trafikte gecen surenin mesai kabul edilmesi gibi taslaklar bile var.
Is yeri icin ayri bir hat alinmali.Whatsapp gruplarina girilmeneli. Sadece email ile, acilse telefon ile ulasin denilip sadece is telefonu verilmeli.O...
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Kartal Göz 2 yıl
Bu tarz gelişmeler iyidir iyi. Bakarsınız ileride bize de bulaşır.
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Wolf Larsen 2 yıl
Avrupa batıyy biz mükemmelz hüloooğğğğğ
1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
9600_G_T 2 yıl
Tam köle ulkesi
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kadirirdem 2 yıl
bu güzel haber umarım ilerde bize de gelir.
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Kerim5100 2 yıl
Bizde bi de mokoko :D
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WB 2 yıl
Arkadasin mudurun yazmasa aramasa nolur, musteri rahat birakir mi


Isine gore yerine gore degisir bu uygulama, genede sacma bir yasa olmus, uygulamada cok etkili olacagini sanmiyorum..
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shegenli chingen 2 yıl
burda olmaz boşuna okumayın...ameleliğe devam....
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ardaq 2 yıl
bizde akşam 8e kadar ve hafta sonu çalışma normal karşılanıyor. bizim 40 fırın ekmek yememiz lazım
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Wolf Larsen 2 yıl
Avrupa batıyy biz mükemmelz hüloooğğğğğ
1 Yanıt Yanıtla +14
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yahobea 2 yıl Wolf Larsen
Wolf Larsen
Avrupa batıyy biz mükemmelz hüloooğğğğğ

Tebrikler beklenen cevabı verdiğiniz için kazanan talihli siz oldunuz. Hediyeniz (hüloooğğğğğ)*2 rütbesi bu da süper hüloooğğğğğ yapmakta. Hediyenizi dilediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz forumda özgürce yorumlar yazabilirsiniz unutma sen bir süper hüloooğğğğğ oldun artık.
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ozkn_s 2 yıl
Şener Şen kovmireeem lo diyor filminde bizim patronlar her fırsatta kovireem
Mailime bakmayacaksın
Mesajıma bakmayacaksın
Telefonunu kapatacaksın
Baksen hırboya
Koviremm lo koviireem
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zwartevis 2 yıl
Adam ceza veremese bile, çok önemli bir durumda bu benim hakkım diyip cevap vermeyen çalışana kıllanacak bir kere. Sonra başka türlü zorluk çıkarmalar, terfi vermemeler vs. olabilir.
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Kartal Göz 2 yıl
Bu tarz gelişmeler iyidir iyi. Bakarsınız ileride bize de bulaşır.
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