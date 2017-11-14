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Freedom House: Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden

Araştırma enstitüsü Freedom House, İnternet Özgürlüğü raporunu yayınladı. Rapora göre internetin özgür olmadığı ülkeler listesinde Türkiye, 15. sırada yer alıyor.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mor renk, 'internetin özgür olmadığı' ülkeleri, Sarı renkli ülkeler, 'kısmi özgür' ülkeleri, yeşil ise 'özgür olan ülkeleri temsil ediyor.
ABD merkezli araştırma enstitüsü Freedom House, İnternet Özgürlüğü 2017 raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye, özgürlüğün en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer alıyor.

İnternet Özgürlüğü, araştırmasında 65 ülkenin internet kullanım alışkanlıkları, internet kanunları, basın özgürlüğü ve sosyal medya yönetimi gibi konular değerlendirildi. Bu araştırmaya göre Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı üç ülkeden biri olarak gösteriliyor. İnternet özgürlüğününgeçen yıla göre kötüye gittiği toplam 32 ülke bulunuyor.

Türkiye, internetin özgür olmadığı ülkeler listesinde 66 puan ile 15. sırada yer alıyor. 2016 yılında yayınlanan raporda 61 puan verilmişti.

Sosyal Medya Yavaşlatmaları

Türkiye'nin siyasal olaylarda internet kontrolüne dair bazı konuların altı çiziliyor. Yetkili makamların siyasi olarak suçlandığı zamanlarda WhatsApp yavaşlatıldı ve kullanılamaz hale getirildi. VPN kullanımına da kısmı engeller koyulduğu vurgulanıyor.

İnternet Özgürlüğünün En Az Olduğu Ülke Çin

İnternetin özgür olmadığı ülkeler listesinde 87 puan ile birinci sırada Çin, ikinci ve üçüncü sırada 86’şar puan ile Suriye ve Etiyopya yer alıyor. Bu ülkeleri sırasıyla İran, Küba, Özbekistan, Vietnam ve Suudi Arabistan izliyor.

En Özgür Ülke Estonya

Listedeki en özgür beş ülke ise sırasıyla Estonya, İzlanda, Kanada, Almanya ve ABD.

Freedom House araştırma enstitüsünün hazırladığı İnternet Özgürlüğü 2017 raporunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2017_Final.pdf Yorum Yaz
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enizam 1 yıl en beğenilen
Yakında o rapora erişim engeli çıkar, problem çözülmüş olur.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Wikipediada politik sayfalardan birkaçına teröristler yazı yazınca bilimsel sayfaların erişime engellenmesinin mantığını anlatır mısınız?
Fetö de interneti kullanıyor deyip onu da kapatmayın.
Fetö oksijen alarak yaşıyormuş.
Acaba?
Wikipediada politik sayfalardan birkaçına teröristler yazı yazınca bilimsel sayfaların erişime engellenmesinin mantığını anlatır mısınız?Fetö de interneti ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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pcwolf28 1 yıl MustafaC53
MustafaC53
İngilterede kraliçeye küfür et bakim noluyor.

Kraliçenin vergi kaçırdığını BBC yayınladı, sen trtnin benzer şey yaptığını görebilir misin?
MustafaC53İngilterede kraliçeye küfür et bakim noluyor.Kraliçenin vergi kaçırdığını BBC yayınladı, sen trtnin benzer şey yaptığ...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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RefLections 1 yıl
Şöhretin kötüsü bunlar herhalde
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dex morgan 1 yıl
Almanya ve abd, bizim ülkenin yaşadıklarının onda birini yaşasa interneti geçtim, i'sini bırakırlar mı ortada acaba geçsinler bu işleri.
Ayrıca burdaki ergenleri okuyup geçmişi bilmeyenler, sanki türkiyeyi eskiden müthiş özgür zanneder dün nerdeysek bugünde oradayız.
Hadi abd hükümetinin taleplerini karşılamasında görim o siteler ve freedom house'un halini tabi freedom house kalırsa.
Artık aknsiz internette kullanabiliyoruz gayette uygun fiyata.
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Nerevarine 1 yıl
Hiç başlamadı ki en hızlı azalan olsun.
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bldoy 1 yıl
Diktatör var bu ülkede
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BekirTemel 1 yıl
Ba ba ba ismi freedom house, kesin arkasında bir iş var yoksa imkansız bu rapora girmemiz, zorno siteleri dışında bir sıkıntı yok çünkü

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huhuq 1 yıl
listeyi zorlar biraz daha yukarı tırmanır
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Hükümran 1 yıl
Türkiye'de internet özgürlüğü yok diyorlar öyle birşey olsa böyle rahat yorum yapamazdınız
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gidi 1 yıl
Bu haberi fetöyü kullananların yaptırdığı besbelli. Üzücü olan; yayıncıların bu tarz şeylere kasten üç kuruşluk hit için itibar ettiğini düşünüyorum. Bu düpe düz vatan hainliğidir. Her yerli milli haberinin altında fetö vs. trölleri cirit atıyor ve gerektiği gibi moderasyon yapılmıyor. Yayınlarınıza ve yorumlara çeki düzen vermelinisiniz.
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Krone 1 yıl
İnternet özgürlüğünü istedikleri kadar kısıtlasınlar VPN var. İlkokula giden çocuk bile biliyor VPN kurup porno izlemeyi. Wikipedia'ya erişim engellendi de ne oldu ? 0Wikipedia var. İsteyen istediği içeriğe rahatça ulaşabiliyor. Sadece millete zaman kaybettiriyorlar. Uğraştırıyorlar.
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hector_1990 1 yıl
nedense hangi ülke terör yüzünden kaç insanını kaybediyor gibi anketler yapılmıyor
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