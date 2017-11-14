Freedom House: Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkelerden

Mor renk, 'internetin özgür olmadığı' ülkeleri, Sarı renkli ülkeler, 'kısmi özgür' ülkeleri, yeşil ise 'özgür olan ülkeleri temsil ediyor.

ABD merkezli araştırma enstitüsü Freedom House, İnternet Özgürlüğü 2017 raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye, özgürlüğün en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer alıyor.

İnternet Özgürlüğü, araştırmasında 65 ülkenin internet kullanım alışkanlıkları, internet kanunları, basın özgürlüğü ve sosyal medya yönetimi gibi konular değerlendirildi. Bu araştırmaya göre Türkiye, internet özgürlüğünün en hızlı azaldığı üç ülkeden biri olarak gösteriliyor. İnternet özgürlüğününgeçen yıla göre kötüye gittiği toplam 32 ülke bulunuyor.

Türkiye, internetin özgür olmadığı ülkeler listesinde 66 puan ile 15. sırada yer alıyor. 2016 yılında yayınlanan raporda 61 puan verilmişti.

Sosyal Medya Yavaşlatmaları

Türkiye'nin siyasal olaylarda internet kontrolüne dair bazı konuların altı çiziliyor. Yetkili makamların siyasi olarak suçlandığı zamanlarda WhatsApp yavaşlatıldı ve kullanılamaz hale getirildi. VPN kullanımına da kısmı engeller koyulduğu vurgulanıyor.

İnternet Özgürlüğünün En Az Olduğu Ülke Çin

İnternetin özgür olmadığı ülkeler listesinde 87 puan ile birinci sırada Çin, ikinci ve üçüncü sırada 86’şar puan ile Suriye ve Etiyopya yer alıyor. Bu ülkeleri sırasıyla İran, Küba, Özbekistan, Vietnam ve Suudi Arabistan izliyor.

En Özgür Ülke Estonya

Listedeki en özgür beş ülke ise sırasıyla Estonya, İzlanda, Kanada, Almanya ve ABD.

Freedom House araştırma enstitüsünün hazırladığı İnternet Özgürlüğü 2017 raporunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2017_Final.pdf