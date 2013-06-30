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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fright Fight bu sonbaharda mobil oyuncular ile buluşacak

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Fright Fight bu sonbaharda mobil oyuncular ile buluşacak
APPSolute Games "Fright Fight" adlı çok oyunculu mod üzerine kurulu gerçek zamanlı dövüş oyununu gün yüzüne çıkardı.

Korku, fantastik ve steampunk gibi temalara sahip arenalarla karşımıza çıkacak olan yapımda kurtadam, vampir, zombi, kocaayak ve frankeştayn gibi karakterler yer alacak. Free to Play bir yapıda olacak oyunda başlangıçta 2 karakter ve 1 arena bulunacak. Geriye kalan karakteri, arenaları ve içerikleri açmak için ise, belirli bir ücret ödemek gerekecek.

iOS, Android, Ouya ve Nvidia Shield için geliştirilen Fright Fight için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış olmasa da yılın eylül ayında uygulama marketlerindeki yerini alacağı belirtiliyor. 

https://twitter.com/FrightFight Yorum Yaz
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AndaCakan 5 yıl
para tuzağı
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carter 5 yıl
Mobil platform oyunlarının içeriklerine kesinlikle para verilmez.
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