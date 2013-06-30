Fright Fight bu sonbaharda mobil oyuncular ile buluşacak

APPSolute Games "Fright Fight" adlı çok oyunculu mod üzerine kurulu gerçek zamanlı dövüş oyununu gün yüzüne çıkardı.

iOS, Android, Ouya ve Nvidia Shield için geliştirilen Fright Fight için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış olmasa da yılın eylül ayında uygulama marketlerindeki yerini alacağı belirtiliyor.

https://twitter.com/FrightFight

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Korku, fantastik ve steampunk gibi temalara sahip arenalarla karşımıza çıkacak olan yapımda kurtadam, vampir, zombi, kocaayak ve frankeştayn gibi karakterler yer alacak. Free to Play bir yapıda olacak oyunda başlangıçta 2 karakter ve 1 arena bulunacak. Geriye kalan karakteri, arenaları ve içerikleri açmak için ise, belirli bir ücret ödemek gerekecek.