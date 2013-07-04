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Fright Fight'ın ilk tanıtım videosu yayınlandı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Fright Fight'ın ilk tanıtım videosu yayınlandı
APPSolute Games geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Fright Fight'ın ilk tanıtım videosunu yayınladı. 

Fright Fight'ın nasıl bir oynanışa sahip olacağını gözler önüne seren bu tanıtım videosunda karakter detaylarına yakından bakma fırsatı da buluyoruz. Bu arada video yer alan oyun içi görüntülerin oyunun alfa sürümünden olduğunu da belirtelim.

Çok oyunculu mod üzerine kurulu gerçek zamanlı dövüş oyunu olan Fright Fight, ilk bakışta pek de tatmin edici olmasa da sahip olacağı çapraz platform desteğiyle eğlenceli bir oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor. Bu yılın eylül ayında iOS sonrasında ise; Android, Ouya ve Nvidia Shield platformları için yayınlanacak olan Fright Fight çapraz platform desteği sayesinde, çıkış yapacağı tüm platformlardaki oyuncuları aynı arenalarda buluşturacak.
Daha öncede belirttiğimiz üzere Free to Play bir yapıda olacak yapım, başlangıçta oynanabilir 2 karakter ve 1 arena sunacak. Geriye kalan karakterler ve arenalar ise, ücret karşılığında açılabilecek. Kurtadam, vampir, zombi ve kocaayak gibi karakterlerin yer edineceği yapımda birbirinden farklı temalara sahip arenalarda yer edinecek.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W1leJwV-S68 Yorum Yaz
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DemirAylak 5 yıl
Vah canym vah vah..
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Barcelonaist 5 yıl
Resimin Pixel'leri kaymış.
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EXios 5 yıl
Tanytym videosu olarak daha aksiyon dolu ve akycy bir oyun kalitesi beklerdim.Oyun dövü? tarzy olunca hyz çok önemli oluyo.Böyle bir oyun kullanycyyy çyldyrtyr diye dü?ünüyorum.Video'dan yola çykarak.
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