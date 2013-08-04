Fuel3D, ufak boyutları ile üç boyutlu tarama işlemlerini kolaylaştırıyor

Geleceğin teknolojilerine destek aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Fuel3D, belirlediği rakama ulaşmış durumda.

Projeye başlanırken konan 75,000$'lık hedefi 178 bağış ile 112,928$ seviyesine taşıyan ve bitimine daha 29 gün kala başarıya ulaşan Fuel3D, taşınabilir yapıda geliştirilmiş üç boyutlu bir tarayıcı modeli. Kompakt gövdesi üzerinde iki adet özel stereoskopik kamera yer alan ve sayede yüksek çözünürlüğe sahip renkli üç boyutlu tarama yapabilen aparat, bu görüntüleri kablosu üzerinden kendi uygulamasına aktarabiliyor. İnsan yüzünün, farklı mimari unsuların ya da doğal ürünlerin üç boyutlu ortama aktarılması gibi konularda kullanılabileceği belirtilen Fuel3D'nin hassaslık seviyesinin ise 250 mikron düzeyinde olduğu söyleniyor.

Site üzerinde yapılacak 990$ (50$ kargo) bağış ile elde edilebilen Fuel3D portatif tarayıcı modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.fuel-3d.com