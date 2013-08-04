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Fuel3D, ufak boyutları ile üç boyutlu tarama işlemlerini kolaylaştırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fuel3D, ufak boyutları ile üç boyutlu tarama işlemlerini kolaylaştırıyor
Geleceğin teknolojilerine destek aramaya devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Fuel3D, belirlediği rakama ulaşmış durumda.
Projeye başlanırken konan 75,000$'lık hedefi 178 bağış ile 112,928$ seviyesine taşıyan ve bitimine daha 29 gün kala başarıya ulaşan Fuel3D, taşınabilir yapıda geliştirilmiş üç boyutlu bir tarayıcı modeli. Kompakt gövdesi üzerinde iki adet özel stereoskopik kamera yer alan ve sayede yüksek çözünürlüğe sahip renkli üç boyutlu tarama yapabilen aparat, bu görüntüleri kablosu üzerinden kendi uygulamasına aktarabiliyor. İnsan yüzünün, farklı mimari unsuların ya da doğal ürünlerin üç boyutlu ortama aktarılması gibi konularda kullanılabileceği belirtilen Fuel3D'nin hassaslık seviyesinin ise 250 mikron düzeyinde olduğu söyleniyor.
Site üzerinde yapılacak 990$ (50$ kargo) bağış ile elde edilebilen Fuel3D portatif tarayıcı modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.fuel-3d.com Yorum Yaz
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some_times 6 yıl
procaptain
3Dmax, blender, zbrush, CAD tarzı düzenleme programlarına da aktarabiliyor mu acaba baya sağlam bir gelişme eğer oluyorsa.

evet aktarılıyor. ben almaya karar verdim piyasada benzeri şeyler var ama bu kadar UCUZ değiller.
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Umutcan 6 yıl
3d tarayıcı + 3d printer = 3d fotokopi

Nesnelerin plastik kopyalarını çıkaran taşınabilir cihazlar yakın gelecekte çıkacaktır. Ama 3d tarayıcıların keskinliğinin biraz daha artması lazım.
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cagataykoroglu 6 yıl
10 seneye bu 3d işi nerelere varacak çok merak ediyorum. Nasa 2014 te uzay istasyonuna 3d printer koymayı planlıyor. 5-10 seneye bozulan parçaları 3d printerla yapmaya başlarlar.
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procaptain 6 yıl
3Dmax, blender, zbrush, CAD tarzı düzenleme programlarına da aktarabiliyor mu acaba baya sağlam bir gelişme eğer oluyorsa.
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