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FujiFilm'den zorlu koşullara dayanıklı ve GPS özellikli dijital kamera: FinePix XP30

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,4b
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12
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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FujiFilm'den zorlu koşullara dayanıklı ve GPS özellikli dijital kamera: FinePix XP30
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FujiFilm'den zorlu koşullara dayanıklı ve GPS özellikli dijital kamera: FinePix XP30
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FujiFilm, bugün zorlu koşullara dayanıklı tasarımıyla ve GPS özelliğiyle rakipleri arasından sıyrılan FinePix XP30'u tanıttı.

Hem dayanıklılığı hem de GPS özelliğini (coğrafi etiketleme) bir araya getiren ilk kompakt kamera olarak lanse edilen XP30, 5 metre derinliğindeki suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşlere, -10 derece soğuğa ve tozlu ortamlara karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. FujiFilm FinePix XP30'un, gümüş, turuncu, yeşil, lacivert ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle şubat ayının ortalarına doğru 240$'dan boy göstermesi bekleniyor. Kameranın detaylı teknik özellikleri için hazırladığımız tabloyu inceleyebilirsiniz.

FujiFilm'den zorlu koşullara dayanıklı ve GPS özellikli dijital kamera: FinePix XP30
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xp/finepix_xp30/features/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ben aldım çok güzel kulanışlı alın ben 500 tl aldım 2 yıl önçe alın güzel bi kamera
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Extravaganza* 8 yıl
@rottice Sonuçları bizimle paylaşırsan seviniriz. :)
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izazen 7 yıl
Yok mu bu cihazdan kullanan sevgili arkadaşlar?..
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vyc 8 yıl
alan kullanan varmi acaba? nasildir teknik oElliklerj bana yeterli gibi geldi ama yorumu olan varmi?
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Extravaganza* 8 yıl
Buradan inceleyebilirsiniz letsgodigital.org/...
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tavsan19 8 yıl
FujiFilm FinePix XP30'un, "gümüş, turuncu, yeşil, lacivert ve siyah" olmak üzere "üç" farklı renk seçeneğiyle...
Tırnak içlerine bakılırsa renkler 3'den fazla gibi:D
Sadece okurken dikkatimi çekti, yanlış anlaşılmasın.Özellikleri güzel olarak anlatılıyor.
İnceleme için teşekkürler:D
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PlutosDaddy 8 yıl
Şu tarz bişey alıcam yazlık için, 8-10kg çanta toz toprak kum taşıyoruz eşşek gibi
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..Knight.. 8 yıl
tavsan19

FujiFilm FinePix XP30'un, "gümüş, turuncu, yeşil, lacivert ve siyah" olmak üzere "üç" farklı renk seçeneğiyle...
Tırnak içlerine bakılırsa renkler 3'den fazla gibi:D
Sadece okurken dikkatimi çekti, yanlış anlaşılmasın.Özellikleri güzel olarak anlatılıyor.
İnceleme için teşekkürler:D


Matematik hocamın kulakları çınlamıştır, uyarı için teşekkürler. Dalgınlık...
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Eddie The Head 8 yıl
Edit:Sorun düzeldi
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