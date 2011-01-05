FujiFilm'den zorlu koşullara dayanıklı ve GPS özellikli dijital kamera: FinePix XP30

FujiFilm, bugün zorlu koşullara dayanıklı tasarımıyla ve GPS özelliğiyle rakipleri arasından sıyrılan FinePix XP30'u tanıttı.

Hem dayanıklılığı hem de GPS özelliğini (coğrafi etiketleme) bir araya getiren ilk kompakt kamera olarak lanse edilen XP30, 5 metre derinliğindeki suya, 1.5 metre yükseklikten düşüşlere, -10 derece soğuğa ve tozlu ortamlara karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. FujiFilm FinePix XP30'un, gümüş, turuncu, yeşil, lacivert ve siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle şubat ayının ortalarına doğru 240$'dan boy göstermesi bekleniyor. Kameranın detaylı teknik özellikleri için hazırladığımız tabloyu inceleyebilirsiniz.

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xp/finepix_xp30/features/