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Fujifilm, X100s fotoğraf makinesini v1.02 sürümüne güncelledi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm, X100s fotoğraf makinesini v1.02 sürümüne güncelledi
Kompakt boyutları, retro görünümü ve fotoğraf kalitesi ile oldukça beğenilen Fujifilm X100s fotoğraf makinesi, firma tarafından v1.02 sürümüne güncellendi.
Fujifilm'in X-Trans sensöre sahip X fotoğraf makinesi ailesi arasında oldukça popüler olan ve X100 modelinin yerine piyasaya sunulmuş bir cihaz olan X100s, yeni V1.02 sürümüne güncellenerek,  ISO 1600 ve üzerinde çevre parlaklığına göre OVF'nin parlaklığının değişmeme sorunu çözülmüş durunda.
Fujifilm tarafından yayınlanan ve Windows/Mac sürümlerin bulunan 26MB boyutundaki yeni X100s güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz. Fotoğraf makinenize nasıl güncelleme yapacağınızı bilmiyorsanız ise aşağıdaki video yardımıyla öğrenebilirsiniz. 

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/x100s/download.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fotifoti 6 yıl
abd fiyatı 1300 dolar . şaka gibi ya
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