Tam Boyutta Gör Tesla, yakında yayınlanacağını söylediği 2024.26 yaz yazılım güncellemesi sürümünün ayrıntılarını veren bir makaleyi X'te paylaştı. Güncelleme, yeni ebeveyn kontrolü seçenekleri, YouTube Music, Amazon Music ve diğer iyileştirmeleri içeriyor.

Tesla yaz güncellemesiyle pek çok yeni özellik geliyor

Ebeveyn kontrolleri arasında maksimum hız sınırını değiştirme, hız sınırı uyarısı, ileri çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme gibi diğer güvenlik özelliklerini değiştirme seçeneği yer alıyor.

Tesla, Tam Otonom Sürüş güncellemesini yayınlamaya başladı 1 gün önce eklendi

Şirket ayrıca güncellemeyle birlikte güncellenmiş bir iklim menüsü de tanıttı. Genel görünümü basitleştirildi ve düğme gibi görünen görsellerin çoğu yalnızca metinden oluşan simgelere dönüştürüldü. Ayrıca hava tahmini özelliği eklenecek. Böylece ekrandaki sıcaklığa dokunduğunuzda daha fazla bilgi görünecek.

Ayrıca görüşme kalitesini artırmak için görüşme sırasında klima fanlarının hızı azaltılacak. Tesla, şarjın planlanması veya aracın iç kısmının ön koşullandırılması konusunda daha fazla esneklik sunacak. Güncelleme kullanıma sunulduğunda aracın içinde ve doğrudan Tesla uygulamasında bildirilecek.

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Tesla'nın yaz yazılım güncellemesi yakında geliyor: İşte detaylar