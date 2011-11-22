Fujitsu dünyanın en ince akıllı telefonunu hazırladı

Motorola tarafından dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen 7.1mm kalınlığındaki Droid RAZR, unvanını kaptıracak gibi görünüyor. Japon elektronik devi Fujitsu tarafından hazırlanan Arrows F-07D isimli akıllı telefon, 6.7mm kasa kalınlığı ile "incelik" yarışını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. NTT-DoCoMo tarafından sunulacak olan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.

Qualcomm tarafından geliştirilen 1.4GHz hızındaki MSM8255 işlemcisinden güç alan telefon, Android 2. 3 işletim sistemiyle geliyor. 109 gram ağırlığında olan ve IPX5/8 dayanıklılık standartlarını karşılayabilen Android tabanlı telefon, 3G üzerinden 330 dakikaya kadar konuşma süresi sunabiliyor. Japonya için hazırlanan telefon için diğer pazarlara sunulup sunulmayacağı, sunulacaksa fiyatının ne seviyede olacağı şu an için bilinmiyor.