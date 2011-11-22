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Fujitsu dünyanın en ince akıllı telefonunu hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola tarafından dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen 7.1mm kalınlığındaki Droid RAZR, unvanını kaptıracak gibi görünüyor. Japon elektronik devi Fujitsu tarafından hazırlanan Arrows F-07D isimli akıllı telefon, 6.7mm kasa kalınlığı ile "incelik" yarışını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. NTT-DoCoMo tarafından sunulacak olan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.
Qualcomm tarafından geliştirilen 1.4GHz hızındaki MSM8255 işlemcisinden güç alan telefon, Android 2. 3 işletim sistemiyle geliyor. 109 gram ağırlığında olan ve IPX5/8 dayanıklılık standartlarını karşılayabilen Android tabanlı telefon, 3G üzerinden 330 dakikaya kadar konuşma süresi sunabiliyor. Japonya için hazırlanan telefon için diğer pazarlara sunulup sunulmayacağı, sunulacaksa fiyatının ne seviyede olacağı şu an için bilinmiyor.

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Oxeman 8 yıl
o incecik galaxy s2 nin bile kalın geldiği günler geldi :D Ama özellik olarak üst seviye telefonlar için iyi değil.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
fiyatı da ince olacak mı !? :)
pek sanmıyorum
ama meraklısına fiyatı baya bi kalın geliceği belli gibi ! :D
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Miyamoto Musashi 8 yıl
napolyon94
Donanim orta seker

donanımını sayarmısın??
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GreldoR 8 yıl
Uyuz olurum şöyle uzun ince tuşlara....
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El Sonidito 8 yıl
Şimdi dünyanın en ince telefonu diye fiyatı uçururlar
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***Respect*** 8 yıl
Fujitsu gitsin klima üretsin. Japonya dışına çıkamaz bu cihaz.
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Lepanto 8 yıl
Droid Razr'ın liderliği fazla uzun sürmeyecek demek ki. Fujitsu ve Sharp iddialı modeller çıkarıyorlar; tanıtım ve pazarlamaya önem vererek tam anlamıyla global pazara açılırlarsa başarılı olabileceklerini düşünüyorum.
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BuYaZ 8 yıl
Süper Olmuş Batarya ve KAmera Bilgisi Nedir?
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Batuist 8 yıl
Bugün bu incelikte telefon yapabiliyorlarsa 20 sene sonraki telefonların halini hiç düşünemiyorum bile.. Kredi kartı formatında telefon olabilir..
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hakanr 8 yıl
Bataryası nasıl acaba oradanmı kırptılar?
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resler 8 yıl
Japonya dışına çıkmayacağı için en ince telefon olması o kadarda önemli değil.
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