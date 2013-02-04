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Fujitsu'dan yeni Android tablet,"ArrowTab FAR70B"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujitsu'dan yeni Android tablet,

Dünyanın önde gelen büyük teknoloji şirketlerinden olan Fujitsu, Arrow Tab Wi-Fi FAR70B isimli yeni Android tabletini duyurdu.
Fujitsu tarafından duyurulan tablet bilgisayar, Arrow Tab Wi-Fi FAR70B isimini taşıyor. Cihaz, Android 4.0 işletim sistemi ile yüklü geliyor ve su/toz geçirmez sağlam bir gövde yapısına sahip. Fujitsu'nun "Style Switch" adını verdiği fonksiyon sayesinde oldukça kolay ve çabuk öğrenilebilir bir deneyim sunan AR70B, üzerinde parmak izi sensörü barındırıyor. Tabletin teknik özelliklerine bakacak olursak ;
Boyut: 259x169x9.9mm
Ağırlık: 589gr
İşletim sistemi: Android 4.0
İşlemci: Nvidia Tegra 3 1.7GHZ Quad Core
Kamera: 1.3MP ön, 8.1 MP CMOS arka
Ses: Dolby Digital Plus 
Hafıza: Ram 2gb
Depolama: Rom 32gb
Ekran: 10.1" WUXGA ( 1920x1200) Çoklı dokunma özelliği
Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: Bluetooth 4.0
NFC: Var
GPS: Var 
Hafıza Kartı Desteği: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC UHS-I, Micro SDXC, Micro SDXC UHS-I
USB: Micro USB
Batarya: 10,080 mAg lityum-polymer
Güç: AC adaptör ya da USB
Batarya Ömrü: Video: 14 saat, Müzik 75 saat, Bekleme 2100 saat
Batarya şarj süresi: 5 saat
Fujitsu'nun yeni tableti olan Arrow Tab Wi-Fi FAR70B, 12 Şubat 2013 tarihinde piyasaya çıkacak. Ürünün fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, birçok kaynak $762 fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtiyor.
Fujitsu'dan yeni Android tablet,

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2013/20130201-02.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
S60Doctor 6 yıl
Su toz gecirmemesini ne yapacaz ki bu cihazin? 10.1 inch tableti suya dusurecek halimiz mi var? Ne bileyim kulaga imkansiz gibi geliyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
Cihazın özellikleri iyi görünse de fiyatı görünce adamda heves meves bırakmıyor.
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Vedpla 6 yıl
762 dolara galaxy note 70.7 alırım.
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mesincır 6 yıl
Liste fiyatıyla piyasa fiyatını karıştırmayın arkadaşlar.
Tabletin toptan fiyatı yaklaşık 400 dolardır. 550 civarı satarlar.
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tekno_gus 6 yıl
bu tabletin haberi yapılan kadar Fujitsu Arrows X F-02E (Fujitsu Bobsleigh D) haberini yapsaydınız daha fazla ilgi çekerdi galiba
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@CAN@ 6 yıl
Kameranda flashın olsa tadından yenmezsin.
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TaMIsabeT 6 yıl
bunu alıcağıma samsung ativ alırım
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oKsyqeN 6 yıl
çay kahvede yapıyorsa peynir ekmek gibi satılır bu !
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KalemKolik 6 yıl
İyide o çözünürlüğü Tegra 3 besleyemiyorki tam anlamı ile Asusta aynı şeyi yapmıştı. Tegra 3 platformu orta seviye güçte günümüzde o çözünürlük için yeterli güce sahip değil.
Fiyata hiç değinmiyorum bile fiyasko
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W.Sneijderr 6 yıl
TEGRA 3 VE 762 $ İİMİŞ !!!
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regaibyigit. 6 yıl
762 dolarlık neyi var uçuyomu bu?
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DH Misafiri 6 yıl
$762 dolara giderim 7. nesil IPAD alırım
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