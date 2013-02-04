Fujitsu'dan yeni Android tablet,"ArrowTab FAR70B"





Dünyanın önde gelen büyük teknoloji şirketlerinden olan Fujitsu, Arrow Tab Wi-Fi FAR70B isimli yeni Android tabletini duyurdu.

Fujitsu tarafından duyurulan tablet bilgisayar, Arrow Tab Wi-Fi FAR70B isimini taşıyor. Cihaz, Android 4.0 işletim sistemi ile yüklü geliyor ve su/toz geçirmez sağlam bir gövde yapısına sahip. Fujitsu'nun "Style Switch" adını verdiği fonksiyon sayesinde oldukça kolay ve çabuk öğrenilebilir bir deneyim sunan AR70B, üzerinde parmak izi sensörü barındırıyor. Tabletin teknik özelliklerine bakacak olursak ;

Boyut: 259x169x9.9mm

Ağırlık: 589gr

İşletim sistemi: Android 4.0

İşlemci: Nvidia Tegra 3 1.7GHZ Quad Core

Kamera: 1.3MP ön, 8.1 MP CMOS arka

Ses: Dolby Digital Plus

Hafıza: Ram 2gb

Depolama: Rom 32gb

Ekran: 10.1" WUXGA ( 1920x1200) Çoklı dokunma özelliği

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth: Bluetooth 4.0

NFC: Var

GPS: Var

Hafıza Kartı Desteği: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC UHS-I, Micro SDXC, Micro SDXC UHS-I

USB: Micro USB

Batarya: 10,080 mAg lityum-polymer

Güç: AC adaptör ya da USB

Batarya Ömrü: Video: 14 saat, Müzik 75 saat, Bekleme 2100 saat

Batarya şarj süresi: 5 saat

Fujitsu'nun yeni tableti olan Arrow Tab Wi-Fi FAR70B, 12 Şubat 2013 tarihinde piyasaya çıkacak. Ürünün fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, birçok kaynak $762 fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtiyor.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2013/20130201-02.html