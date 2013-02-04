Fujitsu'dan yeni Android tablet,"ArrowTab FAR70B"

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Dünyanın önde gelen büyük teknoloji şirketlerinden olan Fujitsu, Arrow Tab Wi-Fi FAR70B isimli yeni Android tabletini duyurdu.
Fujitsu tarafından duyurulan tablet bilgisayar, Arrow Tab Wi-Fi FAR70B isimini taşıyor. Cihaz, Android 4.0 işletim sistemi ile yüklü geliyor ve su/toz geçirmez sağlam bir gövde yapısına sahip. Fujitsu'nun "Style Switch" adını verdiği fonksiyon sayesinde oldukça kolay ve çabuk öğrenilebilir bir deneyim sunan AR70B, üzerinde parmak izi sensörü barındırıyor. Tabletin teknik özelliklerine bakacak olursak ;
Boyut: 259x169x9.9mm
Ağırlık: 589gr
İşletim sistemi: Android 4.0
İşlemci: Nvidia Tegra 3 1.7GHZ Quad Core
Kamera: 1.3MP ön, 8.1 MP CMOS arka
Ses: Dolby Digital Plus
Hafıza: Ram 2gb
Depolama: Rom 32gb
Ekran: 10.1" WUXGA ( 1920x1200) Çoklı dokunma özelliği
Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth: Bluetooth 4.0
NFC: Var
GPS: Var
Hafıza Kartı Desteği: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC UHS-I, Micro SDXC, Micro SDXC UHS-I
USB: Micro USB
Batarya: 10,080 mAg lityum-polymer
Güç: AC adaptör ya da USB
Batarya Ömrü: Video: 14 saat, Müzik 75 saat, Bekleme 2100 saat
Batarya şarj süresi: 5 saat
Fujitsu'nun yeni tableti olan Arrow Tab Wi-Fi FAR70B, 12 Şubat 2013 tarihinde piyasaya çıkacak. Ürünün fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, birçok kaynak $762 fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtiyor.
http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2013/20130201-02.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tabletin toptan fiyatı yaklaşık 400 dolardır. 550 civarı satarlar.
Fiyata hiç değinmiyorum bile fiyasko