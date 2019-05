Fujitsu'nun süperbilgisayarlar için hazırladığı yeni işlemcisi detaylandı

Fujits ve LSI süperbilgisayarlar ve yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemleri için 16 çekirdekli yeni bir işlemci hazırladıklarını duyurdu. SPARC64 serisinin bir parçası olan IXfx kod adlı yeni işlemcinin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirildiği açıklandı. Her çekirdek içi 64Kb Seviye 1 (32Kb Komut + 32Kb veri belleği) ve toplamda 12MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcinin, 1848MHz'de çalıştığı ve belirtilen hızda 236.5 GigaFLOP seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunduğu ifade ediliyor.

Karşılaştırma yapmak açısından aynı serinin şu an kullanılmakta olan 2GHz hızındaki 8 çekirdekli temsilcisi (SPARC64 VIIIfx) 128 GFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor. Yani aynı saat hızında çalıştıklarını farz edersek, artan çekirdek sayısına paralel olarak çift hassasiyetli işlem gücünün de benzer şekilde iki kata varan oranda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ısıl tasarım gücü 110 Watt olacak işlemcinin, Watt başına sunacağı çift hassasiyetli işlem gücü de 2.2 GFLOP düzeyinde olacak.

Mimari açıdan yeni işlemcinin üç temel birimden oluştuğunu söyleyebiliriz. Komut Ünitesi, komutları getirme ve sonuçlamayı kontrol ederken, Uygulama Ünitesi, çift tam sayı operasyonu, çift adres hesaplama ünitesi ve dört FMA ile tamsayı ve kayar nokta operasyonlarını içeriyor. Son birim olan Depolama Ünitsi ise komutların yüklenmesi ve saklanmasını yönetiyor. FMA'ların her döngüde çift kayar nokta komutunu uyguladığı tasarımda, tek bir SIMD komutu çift FMA yürütüyor ve çekirdekler her döngüde bu adımın çiftini yürütebiliyor. Yani işlemci için her döngüde 128 kayar nokta operasyonuna ulaşılabiliyor.

Entegre bellek kontrolcüsüyle gelen SPARC64 IXfx işlemcisi 85GB/saniye seviyesinde bellek bantgenişliği sunuyor ve 64GB'a kadar bellek kontrol edebiliyor. Süperbilgisayar üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ve Japonya'nın ilk süperbilgisayarını 1977 yılında geliştiren Fujitsu'nun, özelleştirilmiş çip üretiminin uzman isimlerinden biri olan LSI ile işbirliğine giderek geliştirdiği yeni işlemci, şirketin yeni nesil süperbilgisayarı PrimeHPC FX10'a da güç veriyor. En yüksek konfigürasyon seçeneğinde 98,304 işlemci çekirdeğine ve 6291TB depolama alanına sahip olan bu sistem, 23 PetaFLOP seviyesinde performans verebilecek.

Güç tüketimi, en yüksek konfigürasyonda 23MW olan sistemin şu an kullanımda olan dünyanın en hızlı süperbilgisayarında iki kat daha hızlı olması bekleniyor. Fujitsu'dan gelen bilgilere göre yeni süperbilgisayar Ocak ayında kullanıma hazır olacak. 8 çekirdekli SPARC64 VIIIfx işlemcisinin kullanıldığı Japonya'daki süperbilgisayar K-Computer ise sunduğu 10.51 PetaFLOP işlem gücü ile şu an dünyanın en hızlı süperbilgisayarı ve aynı zamanda süperbilgisayarları sıralayan TOP500 listesinin de zirvesinde yer alıyor.