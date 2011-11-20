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Fujitsu'nun süperbilgisayarlar için hazırladığı yeni işlemcisi detaylandı

7 yıl
6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujits ve LSI  süperbilgisayarlar ve yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemleri için 16 çekirdekli yeni bir işlemci hazırladıklarını duyurdu. SPARC64 serisinin bir parçası olan IXfx kod adlı yeni işlemcinin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirildiği açıklandı. Her çekirdek içi 64Kb Seviye 1 (32Kb Komut + 32Kb veri belleği) ve toplamda 12MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcinin, 1848MHz'de çalıştığı ve belirtilen hızda 236.5 GigaFLOP seviyesinde  çift hassasiyetli işlem gücü sunduğu ifade ediliyor. 
Karşılaştırma yapmak açısından aynı serinin şu an kullanılmakta olan 2GHz hızındaki 8 çekirdekli temsilcisi (SPARC64 VIIIfx) 128 GFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor. Yani aynı saat hızında çalıştıklarını farz edersek, artan çekirdek sayısına paralel olarak çift hassasiyetli işlem gücünün de benzer şekilde iki kata varan oranda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ısıl tasarım gücü 110 Watt olacak işlemcinin, Watt başına sunacağı çift hassasiyetli işlem gücü de 2.2 GFLOP düzeyinde olacak.
Mimari açıdan yeni işlemcinin üç temel birimden oluştuğunu söyleyebiliriz. Komut Ünitesi, komutları getirme ve sonuçlamayı kontrol ederken, Uygulama Ünitesi, çift tam sayı operasyonu, çift adres hesaplama ünitesi  ve dört FMA ile tamsayı ve kayar nokta operasyonlarını içeriyor. Son birim olan Depolama Ünitsi ise komutların yüklenmesi ve saklanmasını yönetiyor. FMA'ların her döngüde çift kayar nokta komutunu uyguladığı tasarımda, tek bir SIMD komutu çift FMA yürütüyor ve çekirdekler her döngüde bu adımın çiftini yürütebiliyor. Yani işlemci için her döngüde 128 kayar nokta operasyonuna ulaşılabiliyor. 
Entegre bellek kontrolcüsüyle gelen SPARC64 IXfx işlemcisi 85GB/saniye seviyesinde bellek bantgenişliği sunuyor ve 64GB'a kadar  bellek kontrol edebiliyor. Süperbilgisayar üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ve Japonya'nın ilk süperbilgisayarını 1977 yılında geliştiren Fujitsu'nun, özelleştirilmiş çip üretiminin uzman isimlerinden biri olan LSI ile işbirliğine giderek geliştirdiği yeni işlemci, şirketin yeni nesil süperbilgisayarı PrimeHPC FX10'a da güç veriyor. En yüksek konfigürasyon seçeneğinde 98,304 işlemci çekirdeğine ve 6291TB depolama alanına sahip olan bu sistem, 23 PetaFLOP seviyesinde performans verebilecek.
Güç tüketimi, en yüksek konfigürasyonda 23MW olan sistemin şu an kullanımda olan dünyanın en hızlı süperbilgisayarında iki kat daha hızlı olması bekleniyor. Fujitsu'dan gelen bilgilere göre yeni süperbilgisayar Ocak ayında kullanıma hazır olacak. 8 çekirdekli SPARC64 VIIIfx işlemcisinin kullanıldığı Japonya'daki süperbilgisayar K-Computer ise sunduğu 10.51 PetaFLOP işlem gücü ile şu an dünyanın en hızlı süperbilgisayarı ve aynı zamanda süperbilgisayarları sıralayan TOP500 listesinin de zirvesinde yer alıyor. 

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
lonely warrior
16 çekirdek mi ! Bedava buluyolar heralde bu çekirdekleri :D

beyinde bedava!
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WinteR 7 yıl
Japonların X86'ya da el atmaları lazım.
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DH Misafiri 7 yıl
intel çift çekirdeklileri yeni çıkardığı sıralarda IBM in 32 çekirdek ile testler yaptığını hatırlıyorum. Ruslar da 16 çekirdek falan kullanmışlardı. Burada çekirdek sayısı değilde diğer teknik detaylar daha çok önem arzediyor anlaşılan...
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Legendpc 7 yıl
16 çekirdek vay be :d
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Elessar Eredhian 7 yıl
Onu bunu bırakın da Crysis açar mı onu söyleyin.
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Batuist 7 yıl
Adamlar kendi süper bilgisayarları için işlemcilerini bile kendileri geliştiriyor.. Dışarıya bağımlı olmamak ne güzel.. Son zamanlarda çinde aynı yoldan gidiyor. Valla bravo diyorum birde en çok eleştirdiğimiz ülke yani...
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nickenegerekvar 7 yıl
assasin44
lonely warrior16 çekirdek mi ! Bedava buluyolar heralde bu çekirdekleri :D
intel in 50 çekirdekli işlemcisini duymadiniz sanırım :-)

Yada Tilera nın yüz çekirdeklisini :)
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yesil1026 7 yıl
listede önceki en iyilere baktığımızda çoğunlukla Tesla 2050 GPUsundan gelen işlem gücünü gördük, ama K Computer ile ilgili ekran kartı bilgisi yok, herhalde bütün işlem gücünü burada bahsedilen işlemciden alıyor. İşlem gücü de iyi yükseldi son yıllarda, birkaç yıla Keplerlerle beraber exaFLOPS da görebiliriz.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
motorolanın bile daha ne işlemcileri var !
ama gel görki oturmuş kullanıcı alışkanlıklarına bağlı
ciddi bir pazar ortamı ortada durmakta
dahası bu yeni teknolojiler anca ana serverlerde kullanılır !
yani uzun lafın kısası en uç noktalarda kullanılamayan bir teknoloji
son kullanıcı açısından hiç bir şey ifade etmiyor.
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symbiat 7 yıl
napolyon94

Bu simdi x86 degil ee nasil kullanilcak emulasyon ile mi ?



en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...

bkz: unix ve türevleri....

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napolyon94 7 yıl
Bu simdi x86 degil ee nasil kullanilcak emulasyon ile mi ?
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TiRaNTx 7 yıl
gelecekte daha beterlerini göreceğiz eminim dönüp geriye baktığımızda zaman nasılg eçmiş anlayacağız :)
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4ewer23 7 yıl
adocuk
birileri bizi düdüklüyor pc değil gameboy kullanıyoruz


çok kullanmak istiyosan saati bin küsür dolara kiralayabiliyosun bu tip bilgisayarları rahat ol :)))
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WinteR 7 yıl
Japonların X86'ya da el atmaları lazım.
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
lonely warrior
16 çekirdek mi ! Bedava buluyolar heralde bu çekirdekleri :D

beyinde bedava!
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