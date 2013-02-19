Fujitsu'nun yaşlılar için hazırladığı Raku Raku SmartPhone F-12D, uluslararası pazara ilk adımını attı

Fujitsu'nun geçtiğimiz yıl Japonya pazarında satışa sunduğu belli bir yaşın üzerindeki kullanıcılar için hazırlanan akıllı cihazı Raku Raku SmartPhone F-12D, uluslararası pazarla ilk buluşmasını Fransa'da gerçekleştirecek.





Orange'ın tarafından satışa sunulacak olan cihaz, Fransa pazarına Stylistic S01 adıyla sürülecek. Kolay bir kullanım sunabilmesi için büyütülmüş ikonlara ve basitleştirilmiş bir arayüze sahip olan cihaz Android 4.0 yüklü olarak kullanıcılar ile buluşacak. 130 x 64 x 10.9 mm'lik boyutlarındaki cihaz, 4 inç boyutunda WVGA(800x480) çözünürlüğünde bir ekrana sahipken, Qualcomm'un 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli MSM8255 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor: 8.1 MP arka kamera, 0.3 MP ön kamera, microSD kart ile arttırılabilen 4 GB'lik dahili depolama alanı ve 1800 mAh'lik pil. Wifi ve Bluetooth gibi bağlantı seçenekleri de bulunan cihazın en dikkat çekici özelliği ise, suya ve toza karşı dayanıklı olması.





Fujitsu başkanının geçtiğimiz yıl yapmış olduğu cihazın Japonya dışında da satışa sunulacağı yönündeki açıklamaya bakılarak, yaşlılar için özel olarak hazırlanmış bu akıllı telefonun Fransa dışındaki diğer ülkelerde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Haziran ayında Fransa'da satışa sunulacak olan Stylistic 01'in ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/18/4003584/fujitsu-senior-friendly-android-phone-heading-to-france