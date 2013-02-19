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Fujitsu'nun yaşlılar için hazırladığı Raku Raku SmartPhone F-12D, uluslararası pazara ilk adımını attı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Fujitsu'nun yaşlılar için hazırladığı Raku Raku SmartPhone F-12D, uluslararası pazara ilk adımını attı
Fujitsu'nun geçtiğimiz yıl Japonya pazarında satışa sunduğu belli bir yaşın üzerindeki kullanıcılar için hazırlanan akıllı cihazı Raku Raku SmartPhone F-12D, uluslararası pazarla ilk buluşmasını Fransa'da gerçekleştirecek.

Orange'ın tarafından satışa sunulacak olan cihaz, Fransa pazarına Stylistic S01 adıyla sürülecek. Kolay bir kullanım sunabilmesi için büyütülmüş ikonlara ve basitleştirilmiş bir arayüze sahip olan cihaz Android 4.0 yüklü olarak kullanıcılar ile buluşacak. 130 x 64 x 10.9 mm'lik boyutlarındaki cihaz, 4 inç boyutunda WVGA(800x480) çözünürlüğünde bir ekrana sahipken, Qualcomm'un 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli MSM8255 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor: 8.1 MP arka kamera, 0.3 MP ön kamera, microSD kart ile arttırılabilen 4 GB'lik dahili depolama alanı ve 1800 mAh'lik pil. Wifi ve Bluetooth gibi bağlantı seçenekleri de bulunan cihazın en dikkat çekici özelliği ise, suya ve toza karşı dayanıklı olması. 

Fujitsu başkanının geçtiğimiz yıl yapmış olduğu cihazın Japonya dışında da satışa sunulacağı yönündeki açıklamaya bakılarak, yaşlılar için özel olarak hazırlanmış bu akıllı telefonun Fransa dışındaki diğer ülkelerde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Haziran ayında Fransa'da satışa sunulacak olan Stylistic 01'in ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/18/4003584/fujitsu-senior-friendly-android-phone-heading-to-france Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 6 yıl
Reliq
Android de buna benzer bir launcher mevcut: play.google.com/...

10$ çok para. Fujitsu'nın arayüzü de çok tatlı. Sadece görme sorunu yaşayanlar için değil de, benim gibi sadelik, aradığını bulmak isteyen insanlar için de çok güzel.
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dockhanger 6 yıl
cok iyi düşünümüş ancak ben bu yaşta dokunmatik telefonlardan bıktım en iyisi genede tuslu
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cank1981 6 yıl
WP8 arayüzünü kullanışlar Yeşil Robotçukda :D
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osmanefeozkan 6 yıl
Rakı diye okudum neyin kafasını yaşıyorsam :D
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Cumadangeldim 6 yıl
Ne kadar yaşlılar için de olsa Türkiye'dekiler 'dokunmatik' dendiği an uzak duracaktır.
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MURATSPLAT 6 yıl
Bu bir ihtiyaçtı, nihayet akil eden bir firma çıktı.
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Reliq 6 yıl
Android de buna benzer bir launcher mevcut:

play.google.com/...
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