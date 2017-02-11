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Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi!

Araştırmacıların geliştirdiği üç farklı kaynaktan(ısı, hareket, güneş) enerji elde edebilen madde, akıllı telefonların şarj edilmesinden şehirlere enerji vermeye kadar her alanda kullanılabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi!
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Günümüzde fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltmak ve ortadan kaldırmak için pek çok çalışma mevcut. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak güneş, dalga, rüzgar ve füzyon enerjisi üzerinden yoğunlaşırken Finlandiya’nın Oulu Üniversitesi’ndeki araştırmacılar belki de yeni bir alternatif enerji dalı oluşturabilecek bir maddeyi keşfettiler. Araştırmacılara göre keşfedilen bu maddenin üzerinde yapılacak bazı modifiyeler enerji politikalarını tamamen değiştirebilir.

Araştırmacıların kullandığı madde bir kalsiyum titanyum oksit minerali olan kristal yapılı perovskite ait belirli bir tür. Bu maddenin özelliği ise tıpkı pusula iğneleri gibi her tarafının zıt kutuplarla dolu olması ve ferroelektrik yani bir süre elektrik uygulandıktan sonra maddenin, uygulanan elektrik ortadan kaldırılsa bile, o manyetik alanı muhafaza ediyor olma özelliğini barındırması. Bu madde sıcaklık değişimine maruz kaldığı zaman kutupları yanlış sıralanıyor ve elektrik akımı oluşturuyor.

Farklı Kaynaklardan Elektrik Üretebiliyor  

Perovskit ailesine mensup pek çok tür aslında farklı enerji kaynaklarından elektrik üretmek için elverişli ancak her farklı tür yalnızca bir kaynaktan enerjiyi kullanma yeteneğine sahip. Oulu Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptığı çalışma ise keşfettikleri KBNNO adı verilen bir perovskit türünün üzerinde bazı değişiklikler yapılması halinde farklı enerji kaynaklarından enerji toplayabileceğini gösteriyor.

KBNNO, aslında diğer perovskitlerden farklı olarak ısı ve basınçtan elektrik üretme yeteneğine sahip ancak bu yeteneği oldukça kısıtlı olduğu için maddenin ısı değişimi ve basınç değişimi karşısında elektrik üretme gücünün arttırılması gerekiyor. Ekip KBNNO’yu sodyum ile hazırlayarak bu özellikleri geliştirdiklerini ve birden fazla enerji kaynağından güç alabilen bir prototip üzerinde çalışmalara başladıklarını dile getiriyor.

Kısa Sürede Günlük Hayatta Kullanılacak 

Her ne kadar sadece sıcaklık değişimiyle veya basınç uygulanmasıyla elektriğe ulaşmak şu an için pek kolay görünmüyor olsa da araştırmacılar kendilerinden ve buluşlarından oldukça emin olsa gerek zira açıklamalarına göre birkaç yıl içinde işi ticari boyuta dökerek böyle bir malzemenin günlük hayatta kullanıma sunulacağını düşünüyorlar.


Araştırmanın yöneticisi olan Yang Bai’ye göre böyle bir malzemenin günlük hayata girmesiyle beraber lityum-iyon piller ve telefonları şarj etme ihtiyacı tamamen ortadan kalkabilir. Dahası bu malzemeler enerji tabanlı cihazların oluşumunu hızlandırırken, şehirlerin enerji ihtiyaçlarını da basit bir şekilde karşılayabilir.


https://futurism.com/3-revolutionary-material-can-harness-energy-from-the-sun-heat-and-from-movement-all-at-once/ Yorum Yaz
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