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Volkswagen emisyon testlerinde hile yaptığını kabul etti

Emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle dava edilen Volkswagen, Amerika'daki duruşmada sahtekarlık yaptığı ve adaleti engellediği yönündeki suçlamaları ilk defa kabul etti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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33
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Volkswagen emisyon testlerinde hile yaptığını kabul etti
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Ürettiği otomobillerinin emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle dava edilen Volkswagen, Cuma günü Amerika’nın Detroit şehrindeki ABD Bölge Mahkemesi'nde görülen davada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Alman otomobil üreticisi bu itirafla sahtekarlık yaptığını, yalan ifade verdiğini ve adaleti engellediğini kabul etmiş oldu. Volkswagen sözcüsünün Reuters’a yaptığı açıklamaya göre şirket, emisyon skandalı ile ilgili suçlamaları ilk defa tam anlamıyla kabul etti.

Davada görev alan Volkswagen avukatı Manfred Doess, tüm suçlamaları kabul ettiklerini ancak şirketin dava edilmesine neden olan sahtekarlıkların yalnızca Almanya ve Amerika sınırları içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Suçlamalardan ötürü Volkswagen’ın büyük miktarda zarar ettiği biliniyor. Otomobil üreticisi, sahte emisyon değerlerine sahip olan otomobilleri geriye almayı kabul etmiş ve ülkelere bir miktar para ödemeyi kabul etmişti. Volkswagen’ın bu şartları kabul etmesi yalnızca Amerika’ya toplamda 25 milyar dolar ödemesi ve 500.000 aracın sahibine iade imkanı tanımış olması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra birçok araç sahibinin ve kuruluşun şirketi dava ettiği, Volkswagen hisselerinin büyük bir düşüş yaşadığı da biliniyor.


https://www.cnet.com/roadshow/news/volkswagen-pleads-guilty-in-us-for-dieselgate-related-charges/ Yorum Yaz
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commandx 2 yıl en beğenilen
Feto nun işidir, vw yapmaz öyle sahtekarlıklar
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Nike 2 yıl
İade edilen araçları 3. dünya ülkelerinde satışa sunarlar büyük ihtimal.
Doğuş Oto bunu beğendi.
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temelreiss 2 yıl
Vw çöp bir markadır.
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kaplans007 2 yıl
Beyler ya bugün beni çağırdılar konyada servise bu emülsiyon değeri ile ilgili. Servis düzeltme yapacakmış. Sizce performans da düşüş yaşarmıştım. Bırde bununla ilgili cagirilan oldu mu aranızda. Aracim 2014 caddy 1.6 trendline.
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silversmith 2 yıl
Das yüksek emisyon
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silversmith 2 yıl
Bizimkiler de halâ yüksek fiyattan tok kapı sesi var diye almayı kabul eder.
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yhackup 2 yıl
Bu adamlar 1.0lt Poloyu 100 Bin liraya iteliyorlar hala, giren kazıkları çıkarabilmek için belkide
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spysoul 2 yıl yhackup
yhackup
Bu adamlar 1.0lt Poloyu 100 Bin liraya iteliyorlar hala, giren kazıkları çıkarabilmek için belkide

100 bin az hocam

galeride baktım 2017 golf 1.2 comfortline benzin manuel 100 bin dedi.
1.2 polo allstar 75800 :)
eski dizel fiyatlarına artık benzin alınabiliyor gerçekten takdir etmek lazım markayı
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John Shepard 2 yıl
VW' nin yaptığı hile emisyon testini geçmek için ancak bu durum emisyon testini hilesiz geçen diğer firmaların bizleri zehirlemediği anlamına gelmiyor.
Aşağıdaki link' e bakarsanız, bu firmaların tamamının emisyon testinde geçer değerler aldıklarını ancak normal kullanım şartlarında tehlikeli gaz salınımlarının ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz.
Hatta VW en temiz üreticiler arasında, yani testi geçmek için hile yapmış olsalar da, gerçek kullanım nox değerleri en düşük üreticiler arasında. İronik.
Euro 6 standardı kirliliği azaltsa da bence yapılması gereken dizelin toptan yasaklanması.
theguardian.com/...
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Mesudum 2 yıl
Türkiye'deki reklamlarında Doğuş, sadece ikinci el pazarından halk manzarası gösterse (volks=halk ya, o bakımdan), VW arabaya yapılan özel muameleyi ve değer kaybetMEme özelliğini vurgulasa ne tok kapı sesiyle uğraşmasına gerek kalır, ne emisyon-tüketim bilmem ne özelliğiyle.
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Ontwerper 2 yıl
bizim haberimiz yok deselerdi, kandırıldık deselerdi aslında olabilirdi en azından Türkiye şartlarında geçerli olurdu bunlar. Her neyse fan boyluğa gerek yok vw güzel araçları olabilir çoğu japon fransız arabasına göre iç mekan kaliteside yüksek ancak egzoz emisyon değerleriyle oynamak doğaya zarar vermek bunuda gizlemek demek. Tabi bu doğayı koruma durumu ülkemizde önemsenmediği için bu kadar ses getirmiyor millet sallamıyor hala vw yi el üstünde tutuyorlar. Klişe olacak ama gelecekte torunlarının iyiliği için tepkilerini koymaları gerekir.
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pCkOpAtuS 2 yıl
VW ye Türkiye de ceza verilmez.aksine ödül bile verilir .
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V4LKyR 2 yıl
TOK KAPI SESİ oldukça VW ülkemizde zirvedeki koltuğunu zor bırakır. Üzüldüğüm nokta, başka hiç bir araba markası şu TOK KAPI SESİ'nin önemini farkedemedi... :D
Volkswagen... Das Auto... DEĞİL,
Volkswagen... TOK KAPI SESİ...
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mavizaman 2 yıl
Suçlamalardan ötürü Volkswagen’ın büyük miktarda zarar ettiği biliniyor.

"TRden karşılanır o zarar." Doğuş Grup.
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