Volkswagen emisyon testlerinde hile yaptığını kabul etti

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Ürettiği otomobillerinin emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle dava edilen Volkswagen, Cuma günü Amerika’nın Detroit şehrindeki ABD Bölge Mahkemesi'nde görülen davada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Alman otomobil üreticisi bu itirafla sahtekarlık yaptığını, yalan ifade verdiğini ve adaleti engellediğini kabul etmiş oldu. Volkswagen sözcüsünün Reuters’a yaptığı açıklamaya göre şirket, emisyon skandalı ile ilgili suçlamaları ilk defa tam anlamıyla kabul etti.

Davada görev alan Volkswagen avukatı Manfred Doess, tüm suçlamaları kabul ettiklerini ancak şirketin dava edilmesine neden olan sahtekarlıkların yalnızca Almanya ve Amerika sınırları içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Suçlamalardan ötürü Volkswagen’ın büyük miktarda zarar ettiği biliniyor. Otomobil üreticisi, sahte emisyon değerlerine sahip olan otomobilleri geriye almayı kabul etmiş ve ülkelere bir miktar para ödemeyi kabul etmişti. Volkswagen’ın bu şartları kabul etmesi yalnızca Amerika’ya toplamda 25 milyar dolar ödemesi ve 500.000 aracın sahibine iade imkanı tanımış olması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra birçok araç sahibinin ve kuruluşun şirketi dava ettiği, Volkswagen hisselerinin büyük bir düşüş yaşadığı da biliniyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/volkswagen-pleads-guilty-in-us-for-dieselgate-related-charges/