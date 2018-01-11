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Futbolcu gözlemciliği yapıp para kazanabileceğiniz yerli platform: Scoutium

İTÜ Çekirdek'te yetişen Scoutium isimli girişim, futbolseverlerin oturduğu yerden scouting yapıp bu işten para kazanmasına imkan tanıyor. Scoutium geçtiğimiz gün 1 milyon dolarlık yatırım aldı.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Futbolcu gözlemciliği yapıp para kazanabileceğiniz yerli platform: Scoutium
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Oturduğunuz yerden kulüplere futbolcu önerebileceğiniz ve belki de o futbolcuyu büyük kulüplere kazandırabileceğiniz scouting platformu Scoutium büyük bir yatırım aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te yetişen Scoutium, İstanbul Startup Angels melek yatırımcılık programından 1 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

Scoutium’da futbolseverler yetenekli bulduğu futbolcuları değerlendiriyor. Scoutium algoritması değerlendirmeleri süzgeçten geçirip profesyonel kulüplere sunuyor. Futbol kulüpleri bu verilere göre kadrosuna katacağı oyuncuyu belirleyebiliyor.


Futbolseverler başarılı değerlendirmeler yaptıkça rütbesini yükseltiyor, maç bileti, imzalı forma ve para kazanıyor. Scout ekibinde gözlemci olarak çalışmak isteyenler için kendini gösterme imkânı sunuyor.

Kulüpler ve futbolcular Scoutium üzerinde ücretli görev açabiliyor. Bu görevleri gerçekleştirenler Scoutium’dan ödeme alabiliyor. Futbol bilginizi gerçek hayata taşıyıp hem kulüplere yeni futbolcular kazandırabileceğiniz hem de bu işten para kazanabileceğiniz Scoutium henüz test sürecinde. Test aşamasında olmasına rağmen yukarıda bahsettiğimiz özelliklerden faydalanabilirsiniz. Scoutium’a yapılan 1 milyon dolarlık yatırım başarılı bir şekilde değerlendirilirse küresel çapta ses getirebilir.

Scoutium'u bu siteden ziyaret edebilirsiniz.

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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen bluemersini
bluemersini
ben 1 milyar dolara uçak fabrikası açıyordum ama ana muhalefet engelledi
DEEEEERMİşim
çünkü hiç 1 milyar dolarım olmadı.
evet, uçak fabrikam ile aramda duran engel bu. bi de ana muhalefet.

Islak odunla dövmek istiyorum seni
bluemersiniben 1 milyar dolara uçak fabrikası açıyordum ama ana muhalefet engellediDEEEEERMİşimçünkü hiç 1 milyar dolarım olmadı.
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oguzozan 1 yıl
1 trilyon dolardır o yatırım
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fatsa52 1 yıl
1 katrimilyontrilyon dolars
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
DH ölücüleri bu haberi sevdi :)
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pUnduli 1 yıl
Kimse kusura bakmasında buna 1 milyon dolar yatırana Allah akıl fikir versin, iki Afrika'dan eleman bulsak çıkartır parasını kafası mı yaşıyorlar anlamadım ki?
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Rodoplu 1 yıl
Abi bu kadar zor değil google amcaya fm18 wonderkids yazsınlar çıkar
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Vict0ry 1 yıl
futbolcu kalitesinden gerçekten anladığımı düşünüyorum olay tam olarak nasıl işliyor? bu platforma oyuncu mu tavsiye ediyoruz anlamadım?
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dribblingmaster 1 yıl
Uygulama türk futbol altyapısını kurtarabilir bildiğiniz gibi tıp ve bir kaç sayısal bölümü hariç bi alanda arkanızda mafya torpil olmadan istediğiniz yere tek başınıza hakkettiğiniz şekilde gelmeniz imkansız "bizim çocuk ekmek yesin" mantığıyla torpil, ayak kaydırma ve sindirme burda da yoğun şekilde var bu uygulama sayesinde torpilciler tarafından sindirilmeden yetenekli ve hevesli gencin elinden tutulabilir iyi oyuncular kazanabiliriz. Az sayıda gurbetçimizden bu kadar çok oyuncu çıkmasının en büyük sebebi de bu zaten orda bu konularda haramilik yapmıyolar.
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Jens Lehmann 1 yıl
Store uygulaması da yaparsalar tadından yenmez gerçekten. Gayet başarılı olmuş.
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bluemersini 1 yıl
ben 1 milyar dolara uçak fabrikası açıyordum ama ana muhalefet engelledi
DEEEEERMİşim
çünkü hiç 1 milyar dolarım olmadı.
evet, uçak fabrikam ile aramda duran engel bu. bi de ana muhalefet.
2 Yanıt Yanıtla
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BekirARSLAN 1 yıl bluemersini
bluemersini
ben 1 milyar dolara uçak fabrikası açıyordum ama ana muhalefet engelledi
DEEEEERMİşim
çünkü hiç 1 milyar dolarım olmadı.
evet, uçak fabrikam ile aramda duran engel bu. bi de ana muhalefet.

Islak odunla dövmek istiyorum seni
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turyunus 1 yıl bluemersini
1 milyar değil 1 milyon
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Nirvana. 1 yıl
Düşünce müthiş, onun dışında site mükemmel olmuş arayüz ve tasarım bakımından şöyle bir dolandım da ilgilenen kişiler için güzel platform yaratılmış, itüye teşekkürler. Geliştirilirse ben de dünyada adını duyurabileceğini düşünüyorum
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ozbey08 1 yıl
ah ulan şimdi Trabzon da olacaktım ki? orada her mahallenin takımı var. futbol meraklısı bir kentti orada olsaydım kesin bu işi yapardım.
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Francis J. Underwood 1 yıl
ah yener ah keşke böyle şeye girişseydin de adamlar iflas etseydi
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