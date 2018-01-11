Futbolcu gözlemciliği yapıp para kazanabileceğiniz yerli platform: Scoutium

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Oturduğunuz yerden kulüplere futbolcu önerebileceğiniz ve belki de o futbolcuyu büyük kulüplere kazandırabileceğiniz scouting platformu Scoutium büyük bir yatırım aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'te yetişen Scoutium, İstanbul Startup Angels melek yatırımcılık programından 1 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

Scoutium’da futbolseverler yetenekli bulduğu futbolcuları değerlendiriyor. Scoutium algoritması değerlendirmeleri süzgeçten geçirip profesyonel kulüplere sunuyor. Futbol kulüpleri bu verilere göre kadrosuna katacağı oyuncuyu belirleyebiliyor.

Futbolseverler başarılı değerlendirmeler yaptıkça rütbesini yükseltiyor, maç bileti, imzalı forma ve para kazanıyor. Scout ekibinde gözlemci olarak çalışmak isteyenler için kendini gösterme imkânı sunuyor.

Kulüpler ve futbolcular Scoutium üzerinde ücretli görev açabiliyor. Bu görevleri gerçekleştirenler Scoutium’dan ödeme alabiliyor. Futbol bilginizi gerçek hayata taşıyıp hem kulüplere yeni futbolcular kazandırabileceğiniz hem de bu işten para kazanabileceğiniz Scoutium henüz test sürecinde. Test aşamasında olmasına rağmen yukarıda bahsettiğimiz özelliklerden faydalanabilirsiniz. Scoutium’a yapılan 1 milyon dolarlık yatırım başarılı bir şekilde değerlendirilirse küresel çapta ses getirebilir.