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Futuremark'dan sanal gerçeklik odaklı yeni ölçüm yazılımı: VRMark

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Futuremark'dan sanal gerçeklik odaklı yeni ölçüm yazılımı: VRMark
 
Uzun yıllardır hizmet veren 3DMark yazılımıyla tanıdığımız firmalardan Futuremark, gelceğe yönelik bir adım atarak sanal gerçeklik odaklı VRMark ölçüm / kıyaslama (Benchmark) yazılımını duyurdu.
Bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl birçok önemli sanal gerçeklik başlığı piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu noktada geç kalmayarak sanal gerçeklik donanımları ve ekranlarının performanslarını ölçmek amacıyla VRMark isimli bir yazılım hazırlayan Futuremark, en iyi deneyimi belirlemek amacıyla hem donanım hem de yazılım tarafında ölçümler yapıyor ve akıllı telefon ile bilgisayarlardan farklı olarak kare hızı ile gecikme değerleri üzerine yoğunlaşıyor.
Sanal gerçeklik başlıkları üzerinde yer alan sensör birimlerinin tepki sürelerini de test sürecine dahil edeceği belirtilen VRMark, tanıtım videolarında her zaman harika gözüken bu pahalı cihazlar için ortak bir performans veri tabanı oluşturacak.
2015 yılı içerisinde resmi olarak indirmeye sunulacak olan Futuremark VRMark, önemli bir görevi üstlenecek. 

http://www.anandtech.com/show/9365/futuremark-announces-vrmark-benchmark Yorum Yaz
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