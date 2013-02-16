FxGuru: Movie FX Director ile sinema efektlerini Android cihazınıza taşıyın

Picadelic, FxGuru: Movie FX Director adlı uygulaması ile Android kullanıcılarının çektikleri kısa videolara eşzamanlı olarak özel efektler eklemesini oldukça kolay bir hale getiriyor.





Aksiyon dolu kısa videolar hazırlayarak eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak olan uygulama, kullanımı oldukça basit bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Şu an için toplamda 17 farklı özel efekt bulunduran uygulamada bunlardan 4 tanesi ücretsiz olarak sunulurken, 13 tanesi belirli bir ücret karşılığında topluca veya tek tek satın alınabiliyor.





Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulamada tek yapmanız gereken, 10 ile 16 saniye arasında uzunluklara sahip efektlerden birini seçmek ve dilediğiniz noktayı çekmek. Çekimin ardından keskinliğin ve ses efektlerinin bulunduğu bir ayar ekranıyla bizleri karşılayan uygulama, söz konusu ayarlar yapıldıktan sonra kısa bir sürede videoyu işleyerek hazır hale getiriyor. Tüm bu işlemlerden sonra son halini alan video Gmail, YouTube ve Picassa üzerinden paylaşılabilir iken, bluetooth ile de başka bir cihaza aktarılabiliyor.





Android cihazınız ile aksiyon dolu videolar oluşturmanızı sağlayacak olan FxGuru: Movie FX Director'e Google Play üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın Android 2.2 ve üzeri sürümlerde çalışabildiğini ve 49 MB'lık bir kurulum dosyasına sahip olduğunu hatırlatalım.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picadelic.fxguru