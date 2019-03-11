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G Suite kullanıcıları da Gmail'in gizli mod özelliğini kullanabilecek

Teknoloji devi Google'ın e-posta servisi Gmail'e getirdiği Gizli Mod özelliğinin, artık G Suite kullanıcılarına da sunulacağı açıklandı. Konunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google geçtiğimiz yıl Gmail'in materyal tasarımı ile birlikte e-posta platformuna bir de Gizli Mod getireceğini açıklamıştı. Gizli Mod özelliği temel olarak gönderdiğiniz e-postanın kopyalanmasını, indirilmesini, yazdırılmasını veya iletilmesini önleyerek e-postanın kullanıcılar arasında kalmasını sağlayan bir seçenek.

Beta testleri yapılıyor

Gelen haberlere göre Gmail'in bu Gizli Mod özelliği artık G Suite kullanıcılarına da sunulacağı yönünde. Google'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar bu özelliği piyasaya sürülmeden önce test edebilecekleri bir beta program başlattı. Şirketin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Dahili Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) mesajları iletme, kopyalama, indirme veya yazdırma seçeneğini kaldırır. Bu, gizli bilgilerin yanlışlıkla yanlış kişilerle paylaşılma riskini azaltmaya yardımcı olur. Son kullanım tarihleri ??oluşturarak e-postalarınızdaki hassas içeriği korumanın yanı sıra, bir e-postayı görüntülemek için kısa mesaj yoluyla ek kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir. Bu, mesaj aktifken bir alıcının e-posta hesabı kaçırılmış olsa bile verilerin korunmasını mümkün kılar."
G Suite kullanıcıları da Gmail'in gizli mod özelliğini kullanabilecek
Şirketin bu özelliği tam olarak kullanıma sunmayı planladığı tarih belli değil ancak G Suite kullanıyorsanız Gmail'in bu özelliğinden faydalanabilmenize az bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

https://www.androidpolice.com/2019/03/08/gmails-confidential-mode-now-available-to-g-suite-accounts-as-beta/ Yorum Yaz
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sweeponur 2 ay
Yılların MS RMS ini google kullanmaya başlamış. Web mail kullanıcıları için güzel olmuş.
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Afodfrea 2 ay
Boyle bir ozellik halbuki ilk isletmelere gelmeliydi. G Suite, bu sekilde 2. sinif vatandas muammelesi gordugu surece Office 365'in karsinda ezilmeye devam edecek ne yazik ki.
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