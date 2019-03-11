G Suite kullanıcıları da Gmail'in gizli mod özelliğini kullanabilecek

Google geçtiğimiz yıl Gmail'in materyal tasarımı ile birlikte e-posta platformuna bir de Gizli Mod getireceğini açıklamıştı. Gizli Mod özelliği temel olarak gönderdiğiniz e-postanın kopyalanmasını, indirilmesini, yazdırılmasını veya iletilmesini önleyerek e-postanın kullanıcılar arasında kalmasını sağlayan bir seçenek.

Beta testleri yapılıyor

Gelen haberlere göre Gmail'in bu Gizli Mod özelliği artık G Suite kullanıcılarına da sunulacağı yönünde. Google'ın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar bu özelliği piyasaya sürülmeden önce test edebilecekleri bir beta program başlattı. Şirketin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Dahili Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) mesajları iletme, kopyalama, indirme veya yazdırma seçeneğini kaldırır. Bu, gizli bilgilerin yanlışlıkla yanlış kişilerle paylaşılma riskini azaltmaya yardımcı olur. Son kullanım tarihleri ??oluşturarak e-postalarınızdaki hassas içeriği korumanın yanı sıra, bir e-postayı görüntülemek için kısa mesaj yoluyla ek kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir. Bu, mesaj aktifken bir alıcının e-posta hesabı kaçırılmış olsa bile verilerin korunmasını mümkün kılar."

https://www.androidpolice.com/2019/03/08/gmails-confidential-mode-now-available-to-g-suite-accounts-as-beta/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin bu özelliği tam olarak kullanımaplanladığı tarih belli değil ancak G Suite kullanıyorsanız Gmail'in bu özelliğindenaz bir süre kaldığını söyleyebiliriz.