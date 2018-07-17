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G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar

Önümüzdeki günlerde Arjantin'de gerçekleşecek olan G20 toplantılarında kripto paralar toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Finansal İstikrar Kurulu toplantıların omurgasını paylaştı.
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar
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Bu yıl mart ayında gerçekleşen G20 toplantılarında olduğu gibi 19-22 Temmuz tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşecek olan G20 toplantılarında da kripto paralar tartışma konularından biri olacak. Küresel finans sistemini izleyen, tavsiyelerde bulunan ve aynı zamanda G20'nin koordinatörlerinden de olan Finansal İstikrar Kurulu, her zaman olduğu gibi G20 toplantıları öncesinde toplantıda görüşülecek ana gündem maddeleriyle ilgili ülkelerin maliye bakanlarını ve merkez bankaları yöneticilerini bilgilendirdi: Kripto para tartışmaları tüketici ve yatırımcıların korunmasına odaklanacak.


Kripto paralar yakından takip edilmeli 

FSB tarafından paylaşılan ve katılımcılara iletilen rapor, mart ayında paylaşılan raporda olduğu gibi kripto paraların şu anda küresel finansal istikrar için önemli bir risk oluşturmadığı vurgulanmış durumda. Buna karşılık FSB'ye göre piyasadaki gelişmelerin hızına dikkat etmek ve kripto para dünyasını ihtiyatlı bir şekilde izlemek gerekiyor. Bu kapsamda FSB; kripto paralardaki fiyat dalgalanmaları, ICO'ların artışı, kripto paraların ödemelerde ve kurumsal alanlarda kullanım potansiyeli gibi konuları takip ettiğini ve G20'de bu konuların masaya yatırılması gerektiğini belirtiyor.


Kripto para toplulukları G20 Zirvesi öncesinde, toplantılardan olumsuz haberler gelebileceğinden dolayı ciddi endişeler taşısa da FSB'nin raporu kripto paralar açısında mart ayındakine benzer bir toplantının bizleri beklediğini işaret ediyor. Yine de endişelerin tam anlamıyla ortadan kalkması ve kripto para yatırımcılarının rahat bir nefes alması için toplantı sonucunda yapılacak açıklamaları beklemekte fayda var. 


http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160718-1.pdf Yorum Yaz
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WoXeD 10 ay
şu toplantı öncesinde 6000-6500 civarı takılıp "bu kendi kendine öldü be" dedirttikten sonra yılbaşı 50-60k görür. tabi toplantıdan olumsuz bişi çıkmazsa. regülasyon ve denetim çıksa da btc gibi çakal işi coin bi göçse gitse IOTA nın değeri bilinse.
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serafon 10 ay
Bitcoin ile doların sahipleri aynı olduğu için eninde sonunda bu hayata geçecektir. Sadece şu an ar-ge ve prototip aşamaları. Tasarım tamamlandığında ve işler istenen noktaya geldiğinde olay başlayacak maalesef ve artık daha da güvensiz bir dünyada yaşayacağız! Yine her zaman olduğu gibi kısa vadeli düşünen hırs kurbanı insanlar buna zemin hazırlayacaklar.
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sniper23 10 ay serafon
Kripto paralar balondur değil mi kenk?
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Boyunayim 10 ay serafon
tam tersine. Bitcoin'in baş düşmanı dolar. Bitcoin üreticilerinin de asıl hedefi dolar sahiplerini oturdukları koltuktan etmek. Bitcoin anti-dolar'dır
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WoXeD 10 ay serafon
bitcoin ile doların sahipleri aynı değil.btc nin belli bir sahibi bile olduğu şüpheli. sistemi kurup networkü ayakta tutan herkes sahibi. bitcoinin çıkışı amerikanın 2008de piyasayı canlandırmak adına para basıp, doların değerini düşürmesine tepki olarak çıkarılmıştır. adamlar diyoki "lan sen hayırdır bro, parayı kafana göre basıp benim alım gücümle oynayamazsın" . biz kendi paramızı kurarız, kendi aramızda kullanırız, arz sınırlı, kimse adeti yükseltemez, yapıyı ayakta tutmak isteyenede para sağlarız, aktarımlarda merkeziyetsiz ve kişiden kişiye olur. demiş ve btc sistemini kurmuşlar.
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