G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar

Kripto paralar yakından takip edilmeli
FSB tarafından paylaşılan ve katılımcılara iletilen rapor, mart ayında paylaşılan raporda olduğu gibi kripto paraların şu anda küresel finansal istikrar için önemli bir risk oluşturmadığı vurgulanmış durumda. Buna karşılık FSB'ye göre piyasadaki gelişmelerin hızına dikkat etmek ve kripto para dünyasını ihtiyatlı bir şekilde izlemek gerekiyor. Bu kapsamda FSB; kripto paralardaki fiyat dalgalanmaları, ICO'ların artışı, kripto paraların ödemelerde ve kurumsal alanlarda kullanım potansiyeli gibi konuları takip ettiğini ve G20'de bu konuların masaya yatırılması gerektiğini belirtiyor.
Kripto para toplulukları G20 Zirvesi öncesinde, toplantılardan olumsuz haberler gelebileceğinden dolayı ciddi endişeler taşısa da FSB'nin raporu kripto paralar açısında mart ayındakine benzer bir toplantının bizleri beklediğini işaret ediyor. Yine de endişelerin tam anlamıyla ortadan kalkması ve kripto para yatırımcılarının rahat bir nefes alması için toplantı sonucunda yapılacak açıklamaları beklemekte fayda var.
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160718-1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle