G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar

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Bu yıl mart ayında gerçekleşen G20 toplantılarında olduğu gibi 19-22 Temmuz tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşecek olan G20 toplantılarında da kripto paralar tartışma konularından biri olacak. Küresel finans sistemini izleyen, tavsiyelerde bulunan ve aynı zamanda G20'nin koordinatörlerinden de olan Finansal İstikrar Kurulu, her zaman olduğu gibi G20 toplantıları öncesinde toplantıda görüşülecek ana gündem maddeleriyle ilgili ülkelerin maliye bakanlarını ve merkez bankaları yöneticilerini bilgilendirdi: Kripto para tartışmaları tüketici ve yatırımcıların korunmasına odaklanacak.





Kripto paralar yakından takip edilmeli

FSB tarafından paylaşılan ve katılımcılara iletilen rapor, mart ayında paylaşılan raporda olduğu gibi kripto paraların şu anda küresel finansal istikrar için önemli bir risk oluşturmadığı vurgulanmış durumda. Buna karşılık FSB'ye göre piyasadaki gelişmelerin hızına dikkat etmek ve kripto para dünyasını ihtiyatlı bir şekilde izlemek gerekiyor. Bu kapsamda FSB; kripto paralardaki fiyat dalgalanmaları, ICO'ların artışı, kripto paraların ödemelerde ve kurumsal alanlarda kullanım potansiyeli gibi konuları takip ettiğini ve G20'de bu konuların masaya yatırılması gerektiğini belirtiyor.





Kripto para toplulukları G20 Zirvesi öncesinde, toplantılardan olumsuz haberler gelebileceğinden dolayı ciddi endişeler taşısa da FSB'nin raporu kripto paralar açısında mart ayındakine benzer bir toplantının bizleri beklediğini işaret ediyor. Yine de endişelerin tam anlamıyla ortadan kalkması ve kripto para yatırımcılarının rahat bir nefes alması için toplantı sonucunda yapılacak açıklamaları beklemekte fayda var.

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160718-1.pdf