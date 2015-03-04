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GDC 2015 : Nvidia yeni setüstü TV kutusunu duyurdu

4 yıl
7,1b
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10
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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GDC 2015 : Nvidia yeni setüstü TV kutusunu duyurdu

Bugüne kadar Nvidia'yı donanım tarafında Shield adlı oyun odaklı cihazları ile görmüştük. Ancak trendi yükselen setüstü televizyon kutusu konseptinden de faydalanmak isteyen Nvidia, ortaya farklı bir ürün çıkarmış. Ürün oyun geliştiricileri - GDC 2015 fuarında tanıtıldı.
Yine Shield adını alan cihaz set üstü Android TV kutusu. Firmanın 64-bitlik Tegra X1 yongasetinden gücünü alan kutu, çeşitli platformlardan 4K çözünürlüğe kadar içerikleri aktarabiliyor veya çeşitli depolama birimleri üzerinden de içerikleri oynatabiliyor.
Cihazda HDMI çıkışı ve Gigabit Ethernet girişi yer alırken, microSD yuvası ve 2 adet USB 3.0 portu da kasaya dahil edilmiş. Cihaz içerisinde 16GB dahili depolama alanı da bulunuyor. Kutuya hem kablosuz kontrolcü üzerinden hem de oyun kontrolcüsü üzerinden sesli komut vermek de mümkün.
Nvidia yeni kutusunun piyasadaki benzer kutulardan 35 kat daha güçlü olduğunu hatta Xbox 360 konsolundan da 2 kat daha performanslı olduğunu iddia ediyor. Bir televizyon kutusu olsa da Shield yine oyunlara odaklanacak.
Kutu için hali hazırdaki Android oyunları yanında pek çok yeni yapım ve port edilmiş sürümler de olacak. Satışa çıktığında kutu ile birlikte en az 50 oyunun hazırlanmış olacağı belirtiliyor.
Ayrıca bulut tabanlı oyun akışları hizmeti GRID de kutu ile kullanılabilecek. Aylık abonelik ücreti karşılığında üst seviye PC oyunları bulut altyapısı üzerinden kutuya yansıtılacak ve kullanıcı kontrolcüsü ile yoğun bir oyun deneyimi yaşayabilecek. Halen beta sürecinde olan GRID kutu ile birlikte nihai sürüme geçecek. Set üstü kutunun ise 200$ fiyat etiketi ile Mayıs ayında piyasada olması bekleniyor.



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ulabuneya 4 yıl
1080p 60fps oyun oynatabiliyorsa bu konsol efsane olur. Oyun fiyatlarının düşük olması gerekiyor. Bugün 400 dolara yeni nesil xbox veya ps4 satıyorlar ama sadece konsolu almakla iş bitmiyor. aksesuarlar ve oyunlar çok pahalı ayrıca online oyun içinde ekstra para ödemek gerekiyor.
Bu arada konsolda 3gb ram varmış.

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L@civert 4 yıl
Zaten bu tür cihazlar genel olarak harici depolamayla çalıştırılıyor. 64gb usb 3.0 pny yi 65 liraya almıştım amazondan.

Yalnız haberde önemli noktalar verilmemiş. Hdmi, hdcp sürümleri nedir? Hevc desteği var mı? Bu konuda hiç bilgi yok.
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ulabuneya 4 yıl L@civert
L@civert

Zaten bu tür cihazlar genel olarak harici depolamayla çalıştırılıyor. 64gb usb 3.0 pny yi 65 liraya almıştım amazondan.

Yalnız haberde önemli noktalar verilmemiş. Hdmi, hdcp sürümleri nedir? Hevc desteği var mı? Bu konuda hiç bilgi yok.

EVet hevc desteği var ayrıca 4k video oynatma desteğide varmış.Hdmi 2.0 çıkışı var.

nvidia.com.tr/...
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doctor_bey 4 yıl
Tasarım müthiş, madem xbox 360'tan iki kat güçlü GTA V falan oynarız herhalde
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simbolmina 4 yıl
hafıza en büyük handikap. sd kart ne kadar performans verebilir ki çok pahalı ve üst düzey olmadıkça? konsol fiyatında sd kart var piyasada.
bunun yanında grid game streaming nasıl merak ediyorum. o düzgün çalışırsa hafıza sorun olmaz desek bile dediğim gibi deneyimin tatmin edici olması lazım.
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*siteci* 4 yıl
Harika bir ürün olmuş ama 16 gb hafızaya 1 tane bile 4k film sığacak mı acaba? İnsan en azından 64 gb yapar, sanki tablet yapıyorlar. İçinde bir hard disk bile olabilirdi onun.
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hidrojennn 4 yıl *siteci*
*siteci*

Harika bir ürün olmuş ama 16 gb hafızaya 1 tane bile 4k film sığacak mı acaba? İnsan en azından 64 gb yapar, sanki tablet yapıyorlar. İçinde bir hard disk bile olabilirdi onun.

usb portlandan usb hdd takıp oradan izleyebilirsin film. ama en az 32 olması lazım oyun oynatacaksa. her oyun sd karta çalışmıyor.
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Allons-y 4 yıl
Xbox360'dan 2 kat güçlü demek yeni nesil konsollara yakın bir işlem gücüne denk geliyor. Epey ağır bir söylem gibi geldi bana.
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Xloud 4 yıl
Tasarımı çok orijinalmiş.


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