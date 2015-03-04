GDC 2015 : Nvidia yeni setüstü TV kutusunu duyurdu





Bugüne kadar Nvidia'yı donanım tarafında Shield adlı oyun odaklı cihazları ile görmüştük. Ancak trendi yükselen setüstü televizyon kutusu konseptinden de faydalanmak isteyen Nvidia, ortaya farklı bir ürün çıkarmış. Ürün oyun geliştiricileri - GDC 2015 fuarında tanıtıldı.

Yine Shield adını alan cihaz set üstü Android TV kutusu. Firmanın 64-bitlik Tegra X1 yongasetinden gücünü alan kutu, çeşitli platformlardan 4K çözünürlüğe kadar içerikleri aktarabiliyor veya çeşitli depolama birimleri üzerinden de içerikleri oynatabiliyor.

Cihazda HDMI çıkışı ve Gigabit Ethernet girişi yer alırken, microSD yuvası ve 2 adet USB 3.0 portu da kasaya dahil edilmiş. Cihaz içerisinde 16GB dahili depolama alanı da bulunuyor. Kutuya hem kablosuz kontrolcü üzerinden hem de oyun kontrolcüsü üzerinden sesli komut vermek de mümkün.

Nvidia yeni kutusunun piyasadaki benzer kutulardan 35 kat daha güçlü olduğunu hatta Xbox 360 konsolundan da 2 kat daha performanslı olduğunu iddia ediyor. Bir televizyon kutusu olsa da Shield yine oyunlara odaklanacak.

Kutu için hali hazırdaki Android oyunları yanında pek çok yeni yapım ve port edilmiş sürümler de olacak. Satışa çıktığında kutu ile birlikte en az 50 oyunun hazırlanmış olacağı belirtiliyor.

Ayrıca bulut tabanlı oyun akışları hizmeti GRID de kutu ile kullanılabilecek. Aylık abonelik ücreti karşılığında üst seviye PC oyunları bulut altyapısı üzerinden kutuya yansıtılacak ve kullanıcı kontrolcüsü ile yoğun bir oyun deneyimi yaşayabilecek. Halen beta sürecinde olan GRID kutu ile birlikte nihai sürüme geçecek. Set üstü kutunun ise 200$ fiyat etiketi ile Mayıs ayında piyasada olması bekleniyor.







