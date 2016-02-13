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GDDR5X bellekler, yaz aylarında hacimli üretime geçiyor

Micron'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz ay resmiyet kazanan GDDR5X bellek teknolojisi, yaz aylarında hacimli olarak üretime başlamaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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GDDR5X bellekler, yaz aylarında hacimli üretime geçiyor

Bu yıl HBM teknolojisine rakip olması beklenen GDDR5X bellek teknolojisi, geçtiğimiz ay JEDEC tarafından resmi olarak duyuruldu ve sıra piyasaya çıkışına geldi. Teknoloji üzerinde çalışan Micron, son aşamaya geçtiklerini ve en geç yaz aylarında hacimli üretime başlayacaklarını duyurdu.

GDDR5X, mevcut GDDR5 mimarisi üzerine şekilleniyor. Hali hazırda GDDR5 bellekte hücrelere 32 bit olarak erişilirken, GDDR5X belleklerde 64 bit erişim mümkün olacak. Böylece pin başına veri transferinde önce 10-12Gbps ardından da 16Gpbs hızlarına ulaşılabilecek. Micron, ilk bileşenlerin 13Gbps sınırına ulaştığını belirtiyor ve memnun edici bir sürpriz olarak görüyor. Önümüzdeki yıllarda da, 14Gbps ve ilerisine geçilecek. 

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GDDR5 bellekler bant genişliği anlamında 400GB/s seviyelerinde gezinirken, GDDR5X bu rakamı ikiye katlayacak ve 800GBps-1000GBps sınırlarına çıkacak. HBM bellek teknolojisi de tek katmanda 128GBps bant genişliğine erişebiliyor ve 4 katmanlı mevcut HBM belleklerde 512GBps imkanı sunuluyor. Katmanlar arttıkça bant genişliği de 1TBps seviyelerine kadar yükseliyor. Böylece uzun bir süre HBM teknolojisi ile GDDR5X teknolojisinin sıkı bir rekabet içerisinde olduğunu göreceğiz. 

Micron, ilk etapta 1GB GDDR5X bellek modüllerini 20nm fabrikasyon süreci ile üretecek. Üretim geometrilerinin gelişmesi, enerji verimliliğinde de üst seviyelerin yakalanmasına imkan tanıyacak. 

GDDR5X teknolojisi, mevcut GDDR5 tasarımı üzerinde büyük değişiklikler gerektirmediği için sadece bellek kontrolcülerinin uyum sağlaması gerekecek. Bu da maliyet ve zaman anlamında GDDR5X teknolojisini bir adım öne çıkarıyor. Micron, bahar aylarında örnekleme yapmayı planlıyor. İşler yolunda giderse, ilk GDDR5X bellekleri yaz ortasında hem AMD Polaris hem de Nvidia Pascal grafik kartlarında görebileceğiz. 

http://hexus.net/tech/news/ram/90428-micron-says-gddr5x-will-hit-mass-production-summer/ Yorum Yaz
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artenis 3 yıl en beğenilen
Yahu ben anlamıyorum niye HBM ile karşılaştırılıyor... Ben mi yanlış biliyorum ?
Adam HBM de zaten mevcut Gddr5 leri kullanmıyor mu ?
Şimdi de XDDR5 leri kullanacak HBM yaparken !
O_o
Yahu ben anlamıyorum niye HBM ile karşılaştırılıyor... Ben mi yanlış biliyorum ?Adam HBM de zaten mevcut Gddr5 leri kullanmıyor mu ?Şimdi de XDDR5 l...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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St Batuhan 3 yıl
HBM avantajları:
-Tasarımda zorluk biraz oluştursa da kattığı alan açısından avantajla çok daha rahatlatıyor. Bu önemli bir kısım. GDDR5X'in elde edemeyeceği yegane kısım hatta.
-Hız açısından önü kesinlikle açık zira katman artışıyla daha fazlası elde edilebilecek. Eh HBM2 zaten farkı ortaya koyacak bu sene için demek bu.
GDDR5X avantajları:
-Eski tasarıma alışkın üreticilerin kolaylıkla adapte olabilmesi. Bu sayede rahatça kart piyasaya sunulacaktır.
-Maliyet açısından da bir kademe daha uygun sanıyorum ki.
Sonuçta R9 Nano gibi bir kart için hbm vazgeçilmez durumdayken ve gelecekteki pek çok cihaza katmadeğerini rahatça sunacakken yer ile sıkıntısı olmayan üst seviye kartların ve maksimum performansa yönelik değil bir parça daha bütçeye odaklı ürünlerdeki tercihin de 5x e yönelmesiyle karşı karşıya olacağız. Birbirinin rakibi gibi görünüp avantajlarıyla farklı kulvarları rahatça besleyecek ürünler tam anlamıyla.
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OverClocK1ng 3 yıl
GDDR5X'ler, HBM'lerin hızını 2 katına çıkartmak için çıktı desenize...
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Wilson Fisk 3 yıl
editorumuz corba gibi yazmak icin ugrasmis ama ben bu ddr5x meretinin hbm2 kadar hizli olabilecegine ihtimal bile vermiyorum neymis 400 gb/sn'de geziyormus da butun ddr5x'i 512 bit kullanmak zorundayiz sanki bunu iki katina cikaracakmis kulahima anlatin.hbm2 veremedik ddr5x'e buyurun diyorlar bu sene hbm2 yok ben onu anladim.
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artenis 3 yıl en beğenilen
Yahu ben anlamıyorum niye HBM ile karşılaştırılıyor... Ben mi yanlış biliyorum ?
Adam HBM de zaten mevcut Gddr5 leri kullanmıyor mu ?
Şimdi de XDDR5 leri kullanacak HBM yaparken !
O_o
1 Yanıt Yanıtla +4
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vjdrsjejv 3 yıl artenis
artenis
Yahu ben anlamıyorum niye HBM ile karşılaştırılıyor... Ben mi yanlış biliyorum ?
Adam HBM de zaten mevcut Gddr5 leri kullanmıyor mu ?
Şimdi de XDDR5 leri kullanacak HBM yaparken !
O_o

İbretlik tespit
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