GM 8 ve GM 8 GO uygun fiyatıyla Vodafone’da

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Android One üyesi GM 8 ve GM 8 GO modelleri Vodafone’da uygun fiyatı ile tarifeye ek olarak satışa sunuldu.

Yeni nesil 18:9 ekran tasarımı, 13 MP flaşlı ön ve arka kamerası, parmak izi okuyucusu ve Android 8.0 Oreo işlemcisine sahip olan GM 8 Android One; Vodafone kampanyası dâhilinde, faturaya ek ayda 60 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşmayı bekliyor.

Ayrıca, 5.5 inç gorilla glass ekranı, 13 MP flaşlı selfie kamerası ve dünyanın ilk Android Oreo GO edition işletim sistemine sahip olma özellikleri taşıyan GM8 GO’ya ise Vodafone mağazalarında seçili paketlerde tarifeye ek 30 TL taksitlerle sahip olunabiliyor.

Google Fotoğraflar’da sınırsız depolama alanı sunan GM 8 ve GM 8 GO, tarifeye ek 18 ve 24 ay taksit seçenekleri ile kullanıcılarını bekliyor.