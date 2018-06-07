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GM 8 ve GM 8 GO uygun fiyatıyla Vodafone’da

Android One üyesi GM 8 ve GM 8 GO modelleri Vodafone’da uygun fiyatı ile tarifeye ek olarak satışa sunuldu. GM 8 ve GM 8 GO, 18 veya 24 ay taksit seçeneği ile kullanıcılarını bekliyor.
11 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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GM 8 ve GM 8 GO uygun fiyatıyla Vodafone’da
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Android One üyesi GM 8 ve GM 8 GO modelleri Vodafone’da uygun fiyatı ile tarifeye ek olarak satışa sunuldu.

Yeni nesil 18:9 ekran tasarımı, 13 MP flaşlı ön ve arka kamerası, parmak izi okuyucusu ve Android 8.0 Oreo işlemcisine sahip olan GM 8 Android One; Vodafone kampanyası dâhilinde, faturaya ek ayda 60 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşmayı bekliyor.

Ayrıca, 5.5 inç gorilla glass ekranı, 13 MP flaşlı selfie kamerası ve dünyanın ilk Android Oreo GO edition işletim sistemine sahip olma özellikleri taşıyan GM8 GO’ya ise Vodafone mağazalarında seçili paketlerde tarifeye ek 30 TL taksitlerle sahip olunabiliyor.

Google Fotoğraflar’da sınırsız depolama alanı sunan GM 8 ve GM 8 GO, tarifeye ek 18 ve 24 ay taksit seçenekleri ile kullanıcılarını bekliyor.



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Escapetolife 11 ay en beğenilen
xiaomi tutuşturdu heralde bunları.
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Red Wheelbarrow 11 ay
GM almayın aldırmayın. Alırsanız size pişmanlık garantisi veriyorum. Telefonu ne kadar iyi kullanırsan kullan 3 senede pert olur.
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haktan24 11 ay
taksit ayagına millete itelemek bu olsa gerek abi almayın şu tarifeye ek telefonu 3 binlik telefon oluyor 5 bin yazık gunah yeminle paran varsa bas parayı al yoksa bütcene göre al ama yinede tarifeye ek alma aldırma ekonomik durumum üst düzey bile olsa hayatta gidip tarifeye ek cihaz almam vede aldırmam.
taksit ayagına millete itelemek bu olsa gerek abi almayın şu tarifeye ek telefonu 3 binlik telefon oluyor 5 bin yazık gunah yeminle paran varsa bas parayı al yo...
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KANALİZASYON BORULARI 11 ay
Xaoiomi gelyor. gümbür gümbür gelyor. gostura goştura gelyor. gaç cenefel mobil gaç gaç.
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Bay Robot 11 ay Red Wheelbarrow
3 ay değil miydi o?
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mahmut716 11 ay
fiyat nerde arkadaşım, fiyat yazsanıza?? yav bir kerede verdiğiniz haberlerde, okuyucudan ayar yemeyin, hep bi kaçak göçeğiniz oluyor
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Red Wheelbarrow 11 ay
İşlemci, grafik birimi, ram miktarı?
Ben reklamım diye bas bas bağırıyor.
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crazy585858 11 ay
Gm8 in ederi 400 lira gm8go ise 250 lira anca.Bu telefonlara para vermeyin lütfen.
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volga tuygun 11 ay
Biri yine konuyu dine bağlamış...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Red Wheelbarrow 11 ay volga tuygun
Şu din tüccarlarından kurtulsak iyi ülkeyiz aslında.
Yanıtla +1
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IceRulez 11 ay
adam almanyada 2009 model volkswagen toureg'i aylık 150 euro taksitle satın alabiliyor, biz 60 lira uyduruk telefona taksit veriyoruz lol.
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gidi 11 ay
Taksit hastanligina tutulanlara Cenabı Allah acil sifalar ihsan etsin. Faiz yemek haram oldugu gibi faizle satilan birseyi satin almakta haram. Hem gereksiz yere fark odeniyor, hem gunaha giriliyor
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Escapetolife 11 ay en beğenilen
xiaomi tutuşturdu heralde bunları.
Yanıtla +11
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Red Wheelbarrow 11 ay
GM almayın aldırmayın. Alırsanız size pişmanlık garantisi veriyorum. Telefonu ne kadar iyi kullanırsan kullan 3 senede pert olur.
1 Yanıt Yanıtla +10
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