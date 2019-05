GM 8 ve GM 8 GO uygun fiyatıyla Vodafone’da

Android One üyesi GM 8 ve GM 8 GO modelleri Vodafone’da uygun fiyatı ile tarifeye ek olarak satışa sunuldu. GM 8 ve GM 8 GO, 18 veya 24 ay taksit seçeneği ile kullanıcılarını bekliyor.