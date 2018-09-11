Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı

GM 9 Pro özellikleri
GM 9 Pro’nun ekran özelliklerine baktığımızda HDR özelliğe sahip AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 18:9 en boy oranındaki ekran, 6.01 inç büyüklüğe ve 2160x1080 piksel çözünürlüğe sahip.
GM 9 Pro kamera özellikleri
GM 9 Pro’nun en dikkat çeken özelliği, sahip olduğu kamera yetenekleri. Telefonda çift arka kamera kullanılıyor. Birincil arka kamera 12 MP çözünürlük, 1/2.55” sensör büyüklüğü, f/1.8 diyafram açıklığı değerlerine sahip. Bokeh efekti için ana kameraya yardım etmeye yarayan diğer arka kamera ise 8 MP çözünürlük, 1/4” sensör büyüklüğü ve f/2.0 diyagram açıklığı ile geliyor.
Samsung telefonlarında gördüğümüz dual-pixel oto fokus özelliğine GM 9 Pro’da da yer veriliyor. Bu teknoloji ile fotoğraf ve video kayıtlarında çok hızlı odaklama yapılabiliyor. Telefonda maalesef optik görüntü sabitleyiciye yer verilmemiş. Kameranın çıkıntılı yapısına rağmen OIS olmaması büyük dezavantaj. OIS yerine EIS bulunuyor. EIS kullanılmasına rağmen rağmen DxOMark'ın ifadesine göre sabitleme konusunda başarılı performans sergiliyor.
Kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından değerlendirilen ilk yerli telefon GM 9 Pro, test sonucunda 90 puan aldı. Bu puan ile Galaxy S7 Edge, iPhone 7 Plus ve LG V30 gibi telefonları geride bırakmayı başardı.
Telefon gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. Kutudan Android 9 Pie ile değil Android 8.1 ile çıkıyor. Yakın zamanda Android 9 Pie güncellemesi alacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonda hızlı şarj destekli 3800 mAh büyüklüğünde bataryaya yer verilmiş.
GM 9 Pro fiyatı ne kadar?
General Mobile’ın İstanbul’daki yeni fabrikasında üretilecen ve 33 ülkeye birden satışa sunulacak olan GM 9 Pro’nun Türkiye fiyatı 2899 TL olarak belirlendi. Telefon çok yakında kullanıcı ile buluşacak. Android 8.1 ile kutudan çıkacak cihaz, yılın son çeyreğinde Android Pie güncellemesi alacak.
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6.1 inç Amoled ekran, güzel
3800 mah batarya, güzel
90 dxomark puanı, güzel
diye giderken bir anda 2899 TL'lik fiyatı görünce tüm fikrim değişti. İthalatçılar yakında o fiyata Snapdargon 845'li Poco F1 satacaklar.
Bir GM Discovery fırtınası yaratmak istiyorsa bu cihazın fiyatı 1999 TL olmalıydı. En kötü ihtimalle ise 2499 TL'yi geçmemeliydi.