Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

General Mobile yeni telefonu GM 9 Pro’yu tanıttı. Kamera yetenekleri ile dikkat çeken GM 9 Pro, üst seviye telefonlara kafa tutan kamera yeteneklerine sahip.

GM 9 Pro özellikleri

GM 9 Pro, şık bir tasarım ile geliyor. Telefonun cam görünümlü arka yüzeyi, görünümü güçlendiriyor ancak güçlü tutuş hissiyatı için cam kullanılması güzel bir tercih olurdu. Çentiksiz tasarımın kullanıldığı ekran 18:9 oranında 6 inç büyüklüğe sahip. Telefonun alt ve üst çerçeveleri simetrik olarak tasarlanmış. Arka yüzeyin ortasında parmak izi okuyucu sensör, sol üst köşede çift arka kameranın yer aldığını görüyoruz. Siyah, beyaz ve pembe altın renk seçenekleri kullanıcıya sunuluyor.

GM 9 Pro’nun ekran özelliklerine baktığımızda HDR özelliğe sahip AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 18:9 en boy oranındaki ekran, 6.01 inç büyüklüğe ve 2160x1080 piksel çözünürlüğe sahip.

GM 9 Pro kamera özellikleri

GM 9 Pro’nun en dikkat çeken özelliği, sahip olduğu kamera yetenekleri. Telefonda çift arka kamera kullanılıyor. Birincil arka kamera 12 MP çözünürlük, 1/2.55” sensör büyüklüğü, f/1.8 diyafram açıklığı değerlerine sahip. Bokeh efekti için ana kameraya yardım etmeye yarayan diğer arka kamera ise 8 MP çözünürlük, 1/4” sensör büyüklüğü ve f/2.0 diyagram açıklığı ile geliyor.

Samsung telefonlarında gördüğümüz dual-pixel oto fokus özelliğine GM 9 Pro’da da yer veriliyor. Bu teknoloji ile fotoğraf ve video kayıtlarında çok hızlı odaklama yapılabiliyor. Telefonda maalesef optik görüntü sabitleyiciye yer verilmemiş. Kameranın çıkıntılı yapısına rağmen OIS olmaması büyük dezavantaj. OIS yerine EIS bulunuyor. EIS kullanılmasına rağmen rağmen DxOMark'ın ifadesine göre sabitleme konusunda başarılı performans sergiliyor.

Telefonda hızlı video çekim özelliği bulunuyor. Telefon kilitli konumdayken, sağ bölümdeki tuş yardımı ile telefonu hızlıca video kaydına geçirebilir ve olayları kaçırmadan 4K çözünürlük ile kayda alabilirsiniz. Anı hızlı bir şekilde yakaladığı gibi yavaşlatma özelliği de bulunuyor. 120 FPS hızında ağır çekim video kaydı yapılabiliyor.

Kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından değerlendirilen ilk yerli telefon GM 9 Pro, test sonucunda 90 puan aldı. Bu puan ile Galaxy S7 Edge, iPhone 7 Plus ve LG V30 gibi telefonları geride bırakmayı başardı.

Ön kameraya baktığımızda ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip sensör kullanıldığını görmekteyiz. Tek ön kameraya rağmen portre modunda fotoğraf çekebilmek mümkün.

Telefon gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. Kutudan Android 9 Pie ile değil Android 8.1 ile çıkıyor. Yakın zamanda Android 9 Pie güncellemesi alacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonda hızlı şarj destekli 3800 mAh büyüklüğünde bataryaya yer verilmiş.

Biri altta biri ahize bölümünde olmak üzere telefonda çift hoparlör ve yazılımsal olarak daha geniş ses veren Dolby Atmos ses teknolojisi kullanılıyor. Dahili FM radyo özelliği unutulmamış. Wi-Fi teknolojisi olarak 802.11 b/g/n/ac bağlantılarını destekliyor. LTE modem olarak Cat 7 modem kullanılıyor.

GM 9 Pro fiyatı ne kadar?

General Mobile’ın İstanbul’daki yeni fabrikasında üretilecen ve 33 ülkeye birden satışa sunulacak olan GM 9 Pro’nun Türkiye fiyatı 2899 TL olarak belirlendi. Telefon çok yakında kullanıcı ile buluşacak. Android 8.1 ile kutudan çıkacak cihaz, yılın son çeyreğinde Android Pie güncellemesi alacak.