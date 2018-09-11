Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı

General Mobile yeni telefonu GM 9 Pro modelini tanıttı. Sahip olduğu kamerası ile pek çok üst seviye telefonu geride bırakan GM 9 Pro fiyatı ile de konuşulacak. GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı:
8 ay
19,5b
1
146
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

General Mobile yeni telefonu GM 9 Pro’yu tanıttı. Kamera yetenekleri ile dikkat çeken GM 9 Pro, üst seviye telefonlara kafa tutan kamera yeteneklerine sahip.

GM 9 Pro özellikleri

GM 9 Pro, şık bir tasarım ile geliyor. Telefonun cam görünümlü arka yüzeyi, görünümü güçlendiriyor ancak güçlü tutuş hissiyatı için cam kullanılması güzel bir tercih olurdu. Çentiksiz tasarımın kullanıldığı ekran 18:9 oranında 6 inç büyüklüğe sahip. Telefonun alt ve üst çerçeveleri simetrik olarak tasarlanmış. Arka yüzeyin ortasında parmak izi okuyucu sensör, sol üst köşede çift arka kameranın yer aldığını görüyoruz. Siyah, beyaz ve pembe altın renk seçenekleri kullanıcıya sunuluyor.

GM 9 Pro’nun ekran özelliklerine baktığımızda HDR özelliğe sahip AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 18:9 en boy oranındaki ekran, 6.01 inç büyüklüğe ve 2160x1080 piksel çözünürlüğe sahip.

GM 9 Pro kamera özellikleri

GM 9 Pro’nun en dikkat çeken özelliği, sahip olduğu kamera yetenekleri. Telefonda çift arka kamera kullanılıyor. Birincil arka kamera 12 MP çözünürlük, 1/2.55” sensör büyüklüğü, f/1.8 diyafram açıklığı değerlerine sahip. Bokeh efekti için ana kameraya yardım etmeye yarayan diğer arka kamera ise 8 MP çözünürlük, 1/4” sensör büyüklüğü ve f/2.0 diyagram açıklığı ile geliyor. 


Samsung telefonlarında gördüğümüz dual-pixel oto fokus özelliğine GM 9 Pro’da da yer veriliyor. Bu teknoloji ile fotoğraf ve video kayıtlarında çok hızlı odaklama yapılabiliyor. Telefonda maalesef optik görüntü sabitleyiciye yer verilmemiş. Kameranın çıkıntılı yapısına rağmen OIS olmaması büyük dezavantaj. OIS yerine EIS bulunuyor. EIS kullanılmasına rağmen rağmen DxOMark'ın ifadesine göre sabitleme konusunda başarılı performans sergiliyor.

Telefonda hızlı video çekim özelliği bulunuyor. Telefon kilitli konumdayken, sağ bölümdeki tuş yardımı ile telefonu hızlıca video kaydına geçirebilir ve olayları kaçırmadan 4K çözünürlük ile kayda alabilirsiniz. Anı hızlı bir şekilde yakaladığı gibi yavaşlatma özelliği de bulunuyor. 120 FPS hızında ağır çekim video kaydı yapılabiliyor.

Kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından değerlendirilen ilk yerli telefon GM 9 Pro, test sonucunda 90 puan aldı. Bu puan ile Galaxy S7 Edge, iPhone 7 Plus ve LG V30 gibi telefonları geride bırakmayı başardı.

Ön kameraya baktığımızda ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip sensör kullanıldığını görmekteyiz. Tek ön kameraya rağmen portre modunda fotoğraf çekebilmek mümkün.

Telefon gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. Kutudan Android 9 Pie ile değil Android 8.1 ile çıkıyor. Yakın zamanda Android 9 Pie güncellemesi alacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonda hızlı şarj destekli 3800 mAh büyüklüğünde bataryaya yer verilmiş.

Biri altta biri ahize bölümünde olmak üzere telefonda çift hoparlör ve yazılımsal olarak daha geniş ses veren Dolby Atmos ses teknolojisi kullanılıyor. Dahili FM radyo özelliği unutulmamış. Wi-Fi teknolojisi olarak 802.11 b/g/n/ac bağlantılarını destekliyor. LTE modem olarak Cat 7 modem kullanılıyor.

GM 9 Pro fiyatı ne kadar?

General Mobile’ın İstanbul’daki yeni fabrikasında üretilecen ve 33 ülkeye birden satışa sunulacak olan GM 9 Pro’nun Türkiye fiyatı 2899 TL olarak belirlendi. Telefon çok yakında kullanıcı ile buluşacak. Android 8.1 ile kutudan çıkacak cihaz, yılın son çeyreğinde Android Pie güncellemesi alacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 8 ay en beğenilen
Firma yerli ama fiyat yersiz olmuş.
Yanıtla +126
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 8 ay
Snapdragon 660, güzel
6.1 inç Amoled ekran, güzel
3800 mah batarya, güzel
90 dxomark puanı, güzel
diye giderken bir anda 2899 TL'lik fiyatı görünce tüm fikrim değişti. İthalatçılar yakında o fiyata Snapdargon 845'li Poco F1 satacaklar.
Bir GM Discovery fırtınası yaratmak istiyorsa bu cihazın fiyatı 1999 TL olmalıydı. En kötü ihtimalle ise 2499 TL'yi geçmemeliydi.
Snapdragon 660, güzel6.1 inç Amoled ekran, güzel3800 mah batarya, güzel90 dxomark puanı, güzeldiye giderken bir anda 2899 TL'lik fiyatı görünce...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +69
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wjéasz 8 ay
fiyat 2000 olsa tam fp olur ama bu fiyata isleri cok zor
1 Yanıt Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 6 ay
gm 9pro 2045 tl fiyata satan var
bu fiyata bu özellikleri ile bu telefon harika alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ToisAndro 6 ay
Soru : 2899tl ye alanın suçu ne?
Cevap : Kur malum seviyedeyken telefon almak.
Konuya gelecek olursak Gm5 plus modelinde verilen güncellemelerde kamera ile ilgili hiç bir gelişme olmadı. Dolayısıyla google camera 6. Sürüme gelirken hdr+, raw, slow motion gibi önemli güncellemeleri aldı. Ancak cihaz google camera 2.7 sürümünde kaldı. Hiç bir özelliği de yok. Aynı şekilde launcher sadece 1 kez güncellendi o da eski pixel launcher. Dialer uygulaması da aynı.
Eğer bu modelde tüm google uygulamaları tam güncelleme alırsa en azından kamera uygulamasını kendileri geliştirir ve başka uygulamalara gerek bırakmadan kamerasının hakkını verir. Böylece bilmeyenler kamerası güzel diye alır.
Teknik özellikleri gayet iyi. Anlattıkları gibi kalite üzerinde de gelişme varsa her kesimden alıcı bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
havadar32 7 ay
2199 tl ye düşmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hgurbuz50 8 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
roukie_34 8 ay
Telefon inceleme
link.tl/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
telefoncu20 8 ay
Siz bu konularda bilgili olabilirsiniz haklısınız. Ama dünyada hiç bir marka %100 kendi üretimi değil sonuçta. Amerika Apple ile çin xiomi Huawei gibi global markalarıyla tüm dünyaya grurla satış yaparken,vidasını kamerasını bataryasını kasasını kendisi üretmiyor. Geliştiriyor tasarlıyor. Ve satıyor. Hammadde olarak işçi maliyetleri olarak Çin tek güç haline gelmiş durumda.
Vestel GM Casper Reeder gibi kendi markalarımıza destek vermemiz gerekiyor ki. Kalkınalım..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tüketici Yandaşı 8 ay


Değersiz görüşlerim:
• Bugünlerde her şey pahalı
• Sterlin, avro, dolar tü tü tü tü nazar değsin inş
Snapdragon 660
DxOMark Puanı ve Ayrıntılı Kamera Performansı Değerlendirmesi
• Pixel'imsi tasarımı benim hoşuma gitti.
• Bugünlerde her şey pahalı demiştim, 3 milyar göze çok geliyor marka algısı yüzünden. Yüreğime 1 gramcık bile olsa öküz oturmasını istemem.
• %25 ÖTV, %10 TRT Bandrolü, toplamın %18 KDV'si vesaire devlet vergi alır; HAKKIDIR; helali hoş olsun. Zaten kur 1, 1,5 olsa vergiler bize girmeyecek, 🐦 gibi tüy gibi gelecek.
• General Mobile tek başına tasarlamıyor hiçbir şeyi bunu biliniz. Baba (Google amca) nasıl uygun görürse, ne emrederse, neyi nasıl hesaplarsa, ne planlarsa, nasıl bir yol çizerse. Çünkü General Mobile kaybederse Google'ın Android One programı da kaybeder. "E Google General Mobile'sız batacak bir şirket mi?" Bu da soru mu şimdi? Hiçbir şeycik olmaz, ama ve lakin iş dünyasında 3-5 kuruş çok değerlidir. Ne kazanırsan kârdır. Bazıları bunu anlamak istemez. Ama tüketiciyi bunlar bağlamaz işte... Ama işte... Ama işte... Gerçekler...
• General Mobile seven, General Mobile'dan memnun olan biri isterse gider bu telefonu alır; olmayan biri zaten muadillerini alır; bir sürü seçenek var o aralıkta; isterse gider 2 sene önce çıkan bir amiral gemisini alır; isterse gider iPhone 6 Plus S 2X +5 xx bir şey alır. Herkes özgür, karışan yok. Çoook güzel telefonlar var 3 milyara.
• Telefonu yenileme vaktim gelmiş olsa şu an bu telefonu alır mıydım? Şu an ben de bilmiyorum.

• Ülkece zor günler geçiriyoruz. Alışmayın şu duruma sakın. Yüreğinizde hep bir acı olsun şu durumu düzeltmeye zorlayacak... Zor günler...
• iPhone'ları kıracaklarına birini bana verselerdi keşke. Millet zorda ya hani. Bazıları iPhone kırıyor. Ulan bali satsaydın bir turiste, 2 tane GM 9 Pro alıp bedava verseydin ihtiyacı olana. Dolar yükselmiş yükselmiş ve bozdurmuş, büyüüük kâr yapmış, ve gelmiş Türk lirasını öpüyor... Yermi Karşıyakalı... Yazık... Bazı insanların haline ben utanıyorum ya, utanç duyan yine benim. Kötü hisseden yine benim. Bana ne oluyorsa. 😓 Benim yerime de yesin. Helali hoş olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumhurfatih 8 ay
Firma demisji kisaca ben yerli firmaya karsiyim siz gidin 1000 tl civari telefonlari alin..3000 tl nedir yahu..yuh diyorum..ban diyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 ay
Fiyatı şaka gibi
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hgurbuz50 8 ay Technotronic
yok yok gayet ciddiler de ta...k geçiyolar bence.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hgurbuz50 8 ay
şöyle bir telefon bu fiyata iken neden GM 9 pro ya 2900₺ vereyim ki? salakmıyım? hayır.
epey.com/...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olgacxx 8 ay hgurbuz50
Kesinlikle katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19509 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, general mobile ve
9 etiket daha MPopüler gm 9 pro gm 9 pro özellikleri gm 9 pro kamera gm 9 pro kamera özellikleri gm 9 pro fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Samsung SmarThings Tracker cihazları bulmak için LTE kullanıyor 8 ay General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler 8 ay Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı 8 ay Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı 8 ay Okul kantinlerinde "elektronik para" dönemi 8 ay GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı 8 ay GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı 8 ay GameX 2018: Rampage Röportajı 8 ay Hindistanlı astronotlar bu uzay kıyafetini giyecek 8 ay Elon Musk'ın şirketi Xbox oyun kumandası ile tünel kazıyor 8 ay Melenoma için geliştirilen yeni aşının farelerde başarı oranı yüzde 100 8 ay Instagram’da videolara kişi etiketleme özelliği geliyor 8 ay Onaylandı: OnePlus 6T ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek 8 ay Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası 16 Eylül'de açılıyor 8 ay Karşınızda yeni iPhone modellerinin kılıfları 8 ay Rakibinin fren kolunu çekerek skandala imza atan Moto2 yarışçısı takımından kovuldu 8 ay Yeni görseller 2018 iPhone'ların çift SIM kartı destekleyeceğini gösteriyor 8 ay Impossible Aerospace, 2 saat uçabilen drone yaptı 8 ay Geçen haftanın en çok indirilen 10 filmi 8 ay Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı Sonraki Burun spreyi ve ses dalgalarıyla beyne doğrudan ilaç göndermek mümkün 8 ay WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri 8 ay BİM, A101 ve Şok marketlerde satılan ürünler ile ilgili anket sonuçları 8 ay Alphabear 2 ile İngilizce alıştırmalarına devam 8 ay Mission: Impossible - Fallout, gişede 700 milyon doları geride bıraktı 8 ay SpaceX, Mars uzay gemisinin testlerine önümüzdeki yıl başlayacak 8 ay NASA görüntüleri doğanın kendini yenileme gücünü gözler önüne serdi 8 ay Sikorsky otonom helikopter testlerini yıl sonuna kadar tamamlayacak 8 ay Mozilla, Firefox için Google Çeviri entegrasyonu üzerinde çalışıyor 8 ay Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak 8 ay Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 ile geleceği onaylandı 8 ay ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı 8 ay Oppo A7X tanıtıldı! 8 ay Facebook Jobs, Türkiye’de kullanıma açıldı 8 ay i9 İşlemcili Performans Canavarı MSI GT75 TITAN ''Detaylı İnceleme'' 8 ay Galaxy Note 9'un kamerası, P20 Pro'yu geçemedi 8 ay “İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız” 8 ay Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı 8 ay Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir 8 ay Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun ekranı sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim