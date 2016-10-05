GM, ABD ordusu ile ortak olarak hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştirdi

Haber Editörü
Geçtiğimiz senenin sonlarında General Motors, Amerikan ordusuyla ortak bir proje sonucu hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştireceğini duyurmuştu. Pazartesi günü yapılan ABD ordusu derneği toplantısında GM yeni canavarın üstündeki örtüyü kaldırdı. Araç önümüzdeki sene boyunca Michigan'da ordu tarafından test edilecek.
GM ve ABD ordusu tank araştırma merkezi çalışması olarak geliştirilen Chevy Colorado ZH2, 193cm yüksekliğinde ve 213cm genişliğinde güçlendirilmiş bir gövdeye sahip. 37 inç lastikler üzerinde bulunan araç özelleştirilen süspansiyon sistemiyle zorlu arazileri rahatlıkla geçebiliyor.
Hidrojen yakıt hücresi ve batarya ile desteklenen ZH2'de tek elektrik motoru bulunuyor. Hidrojen yakıt hücresinin getirdiği avantaj olarak işlem sonrası çıkan ürün olarak sadece su bulunuyor ve elektrikle çalışan motoru klasik içten yanmalı motorlara göre neredeyse hiç ses çıkarmıyor. GM'nin belirttiğine göre dışarıya daha az ısı da veren araç gizlilik durumlarında daha az akustik ve termal işaret oluşturuyor. Wired'ın belirttiğine göre normal şartlar altında ZH2'nin hidrojen yakıt hücresi saatte 7.5 litre civarında su oluşturuyor.
GM tarafından "EPTO" olarak adlandırılan ve istenildiği zaman araçtan kolayca sökülebilen ve başka birşeye güç sağlamak için kullanılabilen bir bataryaya sahip olan araç, bu 25kWh kapasiteli bataryayı hidrojen yakıt hücresi vasıtasıyla şarj ediyor.
Ordu tarafından 1 yıl boyunca Michigan'da test edilecek ZH2, 2017 yılı sonunda tekerlek torku, yakıt tüketimi ve oluşan suyun kalitesine göre değerlendirilecek.
http://arstechnica.com/cars/2016/10/this-beast-of-a-chevy-colorado-is-hydrogen-powered-will-be-tested-by-the-army/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizi / dünyamızı ısıtan ise güneşin ısısı değil, güneşte oluşan ışın parçasının (foton) atmosferimize girmesi,bize veya yer yüzüne çarpması, enerjisinin bir kısmınının ataomlarca emilmesi ve çaprtığı noktadan sekmesi sırasında oluşan sürtünmedir.
Güneşler element fabrikalarıdır. Doğal olan tüm elementler yani vücudunuzdakiler de dahil, telefonlarınızda kullanılan parçaların elde edildiği elementer ve doğadakiler de,yıldızların hidrojenel başlattığı füzyonu helyumla devam ettirdiklerinde, karbon, oksijen ve yoldan iyicene çıktıklarında demir ve aha ağır elementeri üretmektedir. Yıldızlarıda üretilen elementler ve yıldız döngüsü başka bir konu, ancak en azından bazı arkadaşların, yıldızları kağıt veya başka bir madde gibi tuşup yanan bir nesne olarak algılamamaları gerekmektedir. [Ekleme]
Normalde hiç bir atom birbirine temas etmez, ettiğinde de muazam bir patlama olur. Aslında siz dünyada hiç bir nesneye dokunamıyorsunuz. Dokunduğunuzu zannetmenize neden olsan ise; diğer yüzeydeki atomun sizin atomlarınızı itmesi.
Hidrojen bombasında ise durum farklı. Burada atomu parçalıyrosunuz. Güneşte olan ile insanlar tarafından yapılan atom bombası birbirleridnen farklıdır. Sadece atomdan bir elektron çıkartmaya çalışıldığında kontrolsüz bir tepkime ve devasa bir enerji ortaya çıkıyor. Ha aslında yapılan fisyon işlemi olmasına karşsın, sonradan açığa çıkan enerji oakdar büyük ki füzyon da oluşuor. Bu nedenle ağır metal ve radyasyon çıkıyıyor.
Hidrojen yakıt hücresi ise başka bir mevzu. Burada sudan veya herhangi bir hdirokarbondan elde edilmiş bir hidrojen gazımız var. Bu gaz dar bir kanaldan geçmeye zorlanıyor ve bir zar filtre hidrojendeki elktronun bir tanesinin kısa devreden, + yük yani (proton'un) filtreden geçemsini sağlıyor. Isı açığa çıkıyor ancak + ve - yük'ün farklı bir yoldan geçip havadaki oksijen atomu ile birleşerek su molekülü oluşturması neticesinde elektirik enerjisi ortaya çıkıyor. Yani atık su ve su buharı. Bu döngüyü elinizde saf hidrojen gazı olduğu sürece sonsuza dek sürdürebilirsiniz.
Birde hidrojenin doğrudan yakılması var. Düşük sıcaklıkta yanıyor ve içten yanmalı motorlarda vuruntu seviyesini düşürüyor. Hidrojen/sudoğruan yandığında -oksijen/pasdoğruanla birleşiyor- su buharı ortaya çıkıyor. Yurt dışında dizel veya benzinli motora sahip araçalra tasarruf yaptırmak için bu sistemi kuranlar var.
Bilgi sahibi olmak çok kolay. Genç arkadaşlardan rica ediyorum biraz -doğru kaynaktan- araştırsınlar. Kardeşimde ekşi vs. gibi sitelerden araştırıyor ancak bu tarz yerlerde doğru bilginin yanında çok fazla sallama bilgi mevcut. Sadece bir fikre sahip ancak bilgisi olmayan insanlarca yazılmış gülmeceler ile gerçek bilgiyi ayırt edelim.
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