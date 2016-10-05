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GM, ABD ordusu ile ortak olarak hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştirdi

GM, ABD ordusuyla ortak çalışmayla geliştirdiği hidrojen yakıt hücreli tamamen özelleştirilmiş Chevrolet Colorado ZH2'yi resmi olarak tanıttı. Aracın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz senenin sonlarında General Motors, Amerikan ordusuyla ortak bir proje sonucu hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştireceğini duyurmuştu. Pazartesi günü yapılan ABD ordusu derneği toplantısında GM yeni canavarın üstündeki örtüyü kaldırdı. Araç önümüzdeki sene boyunca Michigan'da ordu tarafından test edilecek.
GM ve ABD ordusu tank araştırma merkezi çalışması olarak geliştirilen Chevy Colorado ZH2, 193cm yüksekliğinde ve 213cm genişliğinde güçlendirilmiş bir gövdeye sahip. 37 inç lastikler üzerinde bulunan araç özelleştirilen süspansiyon sistemiyle zorlu arazileri rahatlıkla geçebiliyor.
Hidrojen yakıt hücresi ve batarya ile desteklenen ZH2'de tek elektrik motoru bulunuyor. Hidrojen yakıt hücresinin getirdiği avantaj olarak işlem sonrası çıkan ürün olarak sadece su bulunuyor ve elektrikle çalışan motoru klasik içten yanmalı motorlara göre neredeyse hiç ses çıkarmıyor. GM'nin belirttiğine göre dışarıya daha az ısı da veren araç gizlilik durumlarında daha az akustik ve termal işaret oluşturuyor. Wired'ın belirttiğine göre normal şartlar altında ZH2'nin hidrojen yakıt hücresi saatte 7.5 litre civarında su oluşturuyor.
GM tarafından "EPTO" olarak adlandırılan ve istenildiği zaman araçtan kolayca sökülebilen ve başka birşeye güç sağlamak için kullanılabilen bir bataryaya sahip olan araç, bu 25kWh kapasiteli bataryayı hidrojen yakıt hücresi vasıtasıyla şarj ediyor.
Ordu tarafından 1 yıl boyunca Michigan'da test edilecek ZH2, 2017 yılı sonunda tekerlek torku, yakıt tüketimi ve oluşan suyun kalitesine göre değerlendirilecek.

http://arstechnica.com/cars/2016/10/this-beast-of-a-chevy-colorado-is-hydrogen-powered-will-be-tested-by-the-army/ Yorum Yaz
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spacenet 3 yıl en beğenilen
Hidrojeni ateşe vermiyor yakıt hücresi, içten yanmalı motorlar gibi düşünmeyin, bir LPG değil yani. Araç depodaki hidrojenle havadaki oksijeni yakıt hücresi içinde birleştirip bildiğiniz suya çeviriyor. Bu işlem sırasında da elektrik üretiyor. Araç bu elektrikle hareket ediyor.
Hidrojeni ateşe vermiyor yakıt hücresi, içten yanmalı motorlar gibi düşünmeyin, bir LPG değil yani. Araç depodaki hidrojenle havadaki oksijeni yakıt hücresi iç...
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aybey 3 yıl
Güneşte Hidrojen atomu, kütle çekimin de etkisi ise inanılmaz bir kuvetle, diğer bir hidrojen atomu ile kaynaştırılıyor. [Ekleme] Bu sayede 2 hidrojen atomu çekirdeği kaynaşarak 2 proton+2 nötron ve 2 elektrondan oluşan Helyum elementini oluşturuyor. Bu sonradan güneşin patlamasına veya kara delik olmasına doğru giden bir sürecin başlangıcıdır. Bu kütle çekimi ve basıncın sonucunda kaynaşan atom çekirdekleri, başka bir atoma dönüşürken ışık ve ısı açığa çıkarırlar.
Bizi / dünyamızı ısıtan ise güneşin ısısı değil, güneşte oluşan ışın parçasının (foton) atmosferimize girmesi,bize veya yer yüzüne çarpması, enerjisinin bir kısmınının ataomlarca emilmesi ve çaprtığı noktadan sekmesi sırasında oluşan sürtünmedir.

Güneşler element fabrikalarıdır. Doğal olan tüm elementler yani vücudunuzdakiler de dahil, telefonlarınızda kullanılan parçaların elde edildiği elementer ve doğadakiler de,yıldızların hidrojenel başlattığı füzyonu helyumla devam ettirdiklerinde, karbon, oksijen ve yoldan iyicene çıktıklarında demir ve aha ağır elementeri üretmektedir. Yıldızlarıda üretilen elementler ve yıldız döngüsü başka bir konu, ancak en azından bazı arkadaşların, yıldızları kağıt veya başka bir madde gibi tuşup yanan bir nesne olarak algılamamaları gerekmektedir. [Ekleme]

Normalde hiç bir atom birbirine temas etmez, ettiğinde de muazam bir patlama olur. Aslında siz dünyada hiç bir nesneye dokunamıyorsunuz. Dokunduğunuzu zannetmenize neden olsan ise; diğer yüzeydeki atomun sizin atomlarınızı itmesi.
Hidrojen bombasında ise durum farklı. Burada atomu parçalıyrosunuz. Güneşte olan ile insanlar tarafından yapılan atom bombası birbirleridnen farklıdır. Sadece atomdan bir elektron çıkartmaya çalışıldığında kontrolsüz bir tepkime ve devasa bir enerji ortaya çıkıyor. Ha aslında yapılan fisyon işlemi olmasına karşsın, sonradan açığa çıkan enerji oakdar büyük ki füzyon da oluşuor. Bu nedenle ağır metal ve radyasyon çıkıyıyor.

Hidrojen yakıt hücresi ise başka bir mevzu. Burada sudan veya herhangi bir hdirokarbondan elde edilmiş bir hidrojen gazımız var. Bu gaz dar bir kanaldan geçmeye zorlanıyor ve bir zar filtre hidrojendeki elktronun bir tanesinin kısa devreden, + yük yani (proton'un) filtreden geçemsini sağlıyor. Isı açığa çıkıyor ancak + ve - yük'ün farklı bir yoldan geçip havadaki oksijen atomu ile birleşerek su molekülü oluşturması neticesinde elektirik enerjisi ortaya çıkıyor. Yani atık su ve su buharı. Bu döngüyü elinizde saf hidrojen gazı olduğu sürece sonsuza dek sürdürebilirsiniz.

Birde hidrojenin doğrudan yakılması var. Düşük sıcaklıkta yanıyor ve içten yanmalı motorlarda vuruntu seviyesini düşürüyor. Hidrojen/sudoğruan yandığında -oksijen/pasdoğruanla birleşiyor- su buharı ortaya çıkıyor. Yurt dışında dizel veya benzinli motora sahip araçalra tasarruf yaptırmak için bu sistemi kuranlar var.

Bilgi sahibi olmak çok kolay. Genç arkadaşlardan rica ediyorum biraz -doğru kaynaktan- araştırsınlar. Kardeşimde ekşi vs. gibi sitelerden araştırıyor ancak bu tarz yerlerde doğru bilginin yanında çok fazla sallama bilgi mevcut. Sadece bir fikre sahip ancak bilgisi olmayan insanlarca yazılmış gülmeceler ile gerçek bilgiyi ayırt edelim.

[Düzenleme: Eksik bir noktayı açmak]
Güneşte Hidrojen atomu, kütle çekimin de etkisi ise inanılmaz bir kuvetle, diğer bir hidrojen atomu ile kaynaştırılıyor. [Ekleme] Bu sayede 2 hidrojen atomu çe...
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akustika 3 yıl
Dünyanın 4te 3 ü su olarak düşünülürse temiz iş
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akustika 3 yıl
oksijen molekülü su oluştururken 2 atoma ayrılıyor ve arada kopan kovalent bağ enerjisi elektrik enerjisi olarak kullanılıyor. yani ortaya elektrik enerjisi ve su çıkıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Hidrojeni ne şekilde elde etmişler ve güvenliği nasıl sağlamışlar acaba merak ettim.
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DH Misafiri 3 yıl
dangalaklık pilleri şarj etmek için hidrojen kullanıyorlar pirize tak o zaman ne uğraşıyorsun hidrojenle dağda kırda bayırda tefauratla uğraşmak başka bir şey değil
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BekirTemel 3 yıl
1.6 geir mi

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aybey 3 yıl
Güneşte Hidrojen atomu, kütle çekimin de etkisi ise inanılmaz bir kuvetle, diğer bir hidrojen atomu ile kaynaştırılıyor. [Ekleme] Bu sayede 2 hidrojen atomu çekirdeği kaynaşarak 2 proton+2 nötron ve 2 elektrondan oluşan Helyum elementini oluşturuyor. Bu sonradan güneşin patlamasına veya kara delik olmasına doğru giden bir sürecin başlangıcıdır. Bu kütle çekimi ve basıncın sonucunda kaynaşan atom çekirdekleri, başka bir atoma dönüşürken ışık ve ısı açığa çıkarırlar.
Bizi / dünyamızı ısıtan ise güneşin ısısı değil, güneşte oluşan ışın parçasının (foton) atmosferimize girmesi,bize veya yer yüzüne çarpması, enerjisinin bir kısmınının ataomlarca emilmesi ve çaprtığı noktadan sekmesi sırasında oluşan sürtünmedir.

Güneşler element fabrikalarıdır. Doğal olan tüm elementler yani vücudunuzdakiler de dahil, telefonlarınızda kullanılan parçaların elde edildiği elementer ve doğadakiler de,yıldızların hidrojenel başlattığı füzyonu helyumla devam ettirdiklerinde, karbon, oksijen ve yoldan iyicene çıktıklarında demir ve aha ağır elementeri üretmektedir. Yıldızlarıda üretilen elementler ve yıldız döngüsü başka bir konu, ancak en azından bazı arkadaşların, yıldızları kağıt veya başka bir madde gibi tuşup yanan bir nesne olarak algılamamaları gerekmektedir. [Ekleme]

Normalde hiç bir atom birbirine temas etmez, ettiğinde de muazam bir patlama olur. Aslında siz dünyada hiç bir nesneye dokunamıyorsunuz. Dokunduğunuzu zannetmenize neden olsan ise; diğer yüzeydeki atomun sizin atomlarınızı itmesi.
Hidrojen bombasında ise durum farklı. Burada atomu parçalıyrosunuz. Güneşte olan ile insanlar tarafından yapılan atom bombası birbirleridnen farklıdır. Sadece atomdan bir elektron çıkartmaya çalışıldığında kontrolsüz bir tepkime ve devasa bir enerji ortaya çıkıyor. Ha aslında yapılan fisyon işlemi olmasına karşsın, sonradan açığa çıkan enerji oakdar büyük ki füzyon da oluşuor. Bu nedenle ağır metal ve radyasyon çıkıyıyor.

Hidrojen yakıt hücresi ise başka bir mevzu. Burada sudan veya herhangi bir hdirokarbondan elde edilmiş bir hidrojen gazımız var. Bu gaz dar bir kanaldan geçmeye zorlanıyor ve bir zar filtre hidrojendeki elktronun bir tanesinin kısa devreden, + yük yani (proton'un) filtreden geçemsini sağlıyor. Isı açığa çıkıyor ancak + ve - yük'ün farklı bir yoldan geçip havadaki oksijen atomu ile birleşerek su molekülü oluşturması neticesinde elektirik enerjisi ortaya çıkıyor. Yani atık su ve su buharı. Bu döngüyü elinizde saf hidrojen gazı olduğu sürece sonsuza dek sürdürebilirsiniz.

Birde hidrojenin doğrudan yakılması var. Düşük sıcaklıkta yanıyor ve içten yanmalı motorlarda vuruntu seviyesini düşürüyor. Hidrojen/sudoğruan yandığında -oksijen/pasdoğruanla birleşiyor- su buharı ortaya çıkıyor. Yurt dışında dizel veya benzinli motora sahip araçalra tasarruf yaptırmak için bu sistemi kuranlar var.

Bilgi sahibi olmak çok kolay. Genç arkadaşlardan rica ediyorum biraz -doğru kaynaktan- araştırsınlar. Kardeşimde ekşi vs. gibi sitelerden araştırıyor ancak bu tarz yerlerde doğru bilginin yanında çok fazla sallama bilgi mevcut. Sadece bir fikre sahip ancak bilgisi olmayan insanlarca yazılmış gülmeceler ile gerçek bilgiyi ayırt edelim.

[Düzenleme: Eksik bir noktayı açmak]
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Krone 3 yıl
Müthiş. Biraz klişe olacak ama adamlar yapıyor.
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Guest-C302EA147 3 yıl
Pick up felaket.
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TheCaliph_ 3 yıl
Beyler gelecege hosgeldiniz adim Nedim mekanin sahibiyim

Kim ne sacmalarsa sacmalasin gelecegin yakiti Hidrojen yakit hucreli aractir .
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kilicoglu 3 yıl
Amaç;

1-) bir şekilde fosil yakıtlardan kurtulmak. Bu sayede fosil yakıt ile ekonomisini döndüren pek çok ülkenin gücü ciddi bir anlamda düşecek.

2-) adamlar kendileri de söylemiş, ısı ve ses yayması normal araçlara göre çok az diye. bu durumda saldırılardan daha kolay kurtulabilecek. hatta çevresine attığı yanıltıcı fişekler sayesinde gelen roketler bu araca ulaşmadan saf dışı edilebilecek.

3-)güncel kullanılan pek çok ürünün çıkışı askeri kaynaklıdır. askeri alanda geliştirilen pek çok ürün, toplum gözünde bu araç sağlam araç, kullanılır etkisi yaratır (örn: hummer araçlar). buradaki yapılan da benzer bir şey biraz da. bu tarz araçlar ordu tarafından göstermelik olarak bile kullanılsa, halk bu alet orduya dayanıyorsa, bize hayli hayli dayanır diyecektir.
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Amd64x2 3 yıl
abede ordusunu görünce haberi okumadım, masum insanları öldürmek kurulmuş bir teşkilatın bu çevre duyarlılığı gözlerimi yaşarttı. Araba kötü mü olmuş, müthiş olmuş orası ayrı.
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adurgun 3 yıl Amd64x2
Amd64x2

abede ordusunu görünce haberi okumadım, masum insanları öldürmek kurulmuş bir teşkilatın bu çevre duyarlılığı gözlerimi yaşarttı. Araba kötü mü olmuş, müthiş olmuş orası ayrı.

Bence çevre duyarlılığı sebebiyle oluşturulmuş bir proje değildir. Sonuçta hayvan gibi yakıt tüketen Hummer'ları kullanan bir ordudan bahsediyoruz. Sessizlik ve petrole bağımlı kalmayacak alternatif yakıt arayışından kaynaklı. Dolaylı olarak çevreye faydalı olacak bir araştırma. Umarım petrole alternatif olarak kullanımı yaygınlaşabilecek bir gelişme sağlanır da ileride normal araçlarda da kullanılabilir.
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zdniz 3 yıl
Yorun yazan arkadaşlardan birkaçı hariç kimse olayı bilmiyor şöle anlatayım hidrojen pili eletkrik üretmen için Lpg gibi yakmak için diğil. Kısaca bahsedersek eletrikli araç aslında sadece batarya ve geç sarj edilme süreleri oldugu için hidrojen yakıt pili kullanlıyor. Teknik olarak açıklarsak baya uzun bişey idare edin...
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