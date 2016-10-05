GM, ABD ordusu ile ortak olarak hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştirdi

Geçtiğimiz senenin sonlarında General Motors, Amerikan ordusuyla ortak bir proje sonucu hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştireceğini duyurmuştu. Pazartesi günü yapılan ABD ordusu derneği toplantısında GM yeni canavarın üstündeki örtüyü kaldırdı. Araç önümüzdeki sene boyunca Michigan'da ordu tarafından test edilecek.

GM ve ABD ordusu tank araştırma merkezi çalışması olarak geliştirilen Chevy Colorado ZH2, 193cm yüksekliğinde ve 213cm genişliğinde güçlendirilmiş bir gövdeye sahip. 37 inç lastikler üzerinde bulunan araç özelleştirilen süspansiyon sistemiyle zorlu arazileri rahatlıkla geçebiliyor.

Hidrojen yakıt hücresi ve batarya ile desteklenen ZH2'de tek elektrik motoru bulunuyor. Hidrojen yakıt hücresinin getirdiği avantaj olarak işlem sonrası çıkan ürün olarak sadece su bulunuyor ve elektrikle çalışan motoru klasik içten yanmalı motorlara göre neredeyse hiç ses çıkarmıyor. GM'nin belirttiğine göre dışarıya daha az ısı da veren araç gizlilik durumlarında daha az akustik ve termal işaret oluşturuyor. Wired'ın belirttiğine göre normal şartlar altında ZH2'nin hidrojen yakıt hücresi saatte 7.5 litre civarında su oluşturuyor.

GM tarafından "EPTO" olarak adlandırılan ve istenildiği zaman araçtan kolayca sökülebilen ve başka birşeye güç sağlamak için kullanılabilen bir bataryaya sahip olan araç, bu 25kWh kapasiteli bataryayı hidrojen yakıt hücresi vasıtasıyla şarj ediyor.

Ordu tarafından 1 yıl boyunca Michigan'da test edilecek ZH2, 2017 yılı sonunda tekerlek torku, yakıt tüketimi ve oluşan suyun kalitesine göre değerlendirilecek.

http://arstechnica.com/cars/2016/10/this-beast-of-a-chevy-colorado-is-hydrogen-powered-will-be-tested-by-the-army/