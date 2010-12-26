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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GM, elektrikli Chevrolet Volt'un yakıt tüketim değerleri için yeni bir video yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Uzun süredir otomotiv dünyasının gündeminde olan ve tam elektrikli mi yoksa plug-in hybrid mi olduğu tartışmaları devam eden Chevrolet Volt için GM yeni bir video yayınladı.

Güçlü bir elektrik motoruna ve 1.4 litrelik menzil arttırıcı içten yanmalı bir motora sahip olan Volt'un yakıt tüketim değerlerini karışık bulan müşteriler için yayınlanan video, bu konudaki kafa karışıklıklarını giderecek nitelikte. Otomobil sadece elektrik motoruyla ya da elektrik motoru ve benzinli motoru beraber çalışırken hareket edebildiği için farklı yakıt tüketim ortalamalarına sahip oluyor.

Bataryaları doluyken ve sadece elektrik motoruyla hareket ederken Volt, 93 mpg yani 2.6 litre/100 kilometrelik bir yakıt tüketim değerine sahip oluyor. Bu değer 1 kilowatt-saat elektrik fiyatının benzin fiyatına oranlanarak hesaplanmasıyla elde edilmiş. Bataryaları boşaldığında ve bataryaları doldurmak için içten yanmalı motoru çalıştığında ise otomobilin yakıt tüketim değeri 6.35 litre/100 kilometre olarak açıklanıyor. Kombine yakıt tüketimi ise 3.9 litre/100 kilometre olarak hesaplanıyor.


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DKaNTr 8 yıl
Bu rakamlar belki burda buyuk bir rakam olmayabilir ancak amerikada cok buyuk bir rakam.. 2 sene onceki chevrolet hhr aracinin 22MPG degeri cok buyuk yakit avantaji gosteriyordu. 2010 hhr lar 32mpg ile piyasaya suruldu. Adamlarin ekonomik dedikleri araclar 2.5 motor 150bg. Amerikada 2.0 alti motor hayatta bulamazsiniz. Bence arac sadece 1.4 motoruyla gitsin yine ekonomiktir.. Ek bir bilgi. NY cevresinde 95 oktan benzin fiyatlari gallon basina 3.2 dolar. Buyuk sehirlerin disina ciktikca. 2.59-2.85 arasi degisiyor. Bu rakamlar tamamiyle sehirlerin vergilerine gore inis cikis gosteriyor. 1 gallon 3.65lt ediyor. Ilgilenen arkadaslara amerika hakkinda ek bilgi
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darel-x 8 yıl
Amerika'da benzin bu kadar ucuz olmaya devam ettikçe bu tarz araçların orada yaygınlaşması zor. Sadece çevrecilik kaygısıyla alan alır.
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Ogzhn_ 8 yıl

darel-x
Amerika'da benzin bu kadar ucuz olmaya devam ettikçe bu tarz araçların orada yaygınlaşması zor. Sadece çevrecilik kaygısıyla alan alır.

+1
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demirparcasi 8 yıl
Bence bu araç tam bir hayal kırıklığı olacak. GM Volt'u gerçekten pazarda satacağı ve kullanılacak bir araç olarak yapmaktan daha çok ABD kamuoyunun ve hükümetinin daha çevreci ve ekonomik araçlar tasarlama baskılarını yatıştırmak için bu aracı geliştiriyorlar. Sonuçta ABD devlet ve vatandaşının verdiği paralarla ayakta kalıyorlar. GM sözüm ona bu yıl içersinde aracı piyasaya çıkartacak. Ama araç daha tam elektrik mi, plug-in hibrid mi normal hibrid mi belli değil. Sanki sadece Wikileak'in açıklayabileceği devlet sırrı gibi saklıyorlar. Gerçek test değerlerini göstermekten çok reklam yapıyorlar. Ortada olmayan aracın kaçıncı haberi çıktı. Teknolojiden anlamasam sanki devrim niteliğinde araç çıkartacaklar da o yüzden gizliyorlar zannedeceğim. Yıllardır piyasada olan başarılı normal hibridleri geçtim rakipleri plug-in hibrid ve elektrikli araçları çıkartmaya başladılar bile. Detroit ve GM yeni çevreci teknolojilerde dünyanın gerisinde yakalamaları için daha çok çalışmaları gerek. Bir tek Tesla var ABD'de çok başarılı firma onula da Detroit firmaları değil Mercedes ve Toyota ilgileniyor.
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wol_bboy 8 yıl
hayret amerikalılar benzin hesabı yapsın...bu güne kadar 4.0 litre motordan aşağısını kullanmayadan adamlar.
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kadirkayik 8 yıl
ne kadar kafa karıştırıcı, sadece şehir içi ve elektirikli olursa o da hariçten geceleri şarjda olursa gündüz kullanılırsa karlı görünüyor ancak oda batarya fiyatı diğer masrafalar ne belli olmadığı için, bence gene kafa karıştırıcı ne olursa olsun içten yanmalı motor enerji çevriminde oldukça fazla (%55 den fazla ) verimsiz denilebilir dur baklım fiyatını hiç hesaba bile katmamiştık.
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FOREVERFORYOU 8 yıl
Amerika da elektrik 1kWh: 0,12$, Benzin 1 L: 1,2$ civarı diye buldum ne kadar doğru bilemem. Bu şekilde hesaplarsak Türkiye şartlarına göre 1,25 L/100 km. gibi bişey oluyor. Ya da ben bi yerde hata yaptım :P
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Reddemon35 8 yıl
Sadece elektrikle çalışacağı söylenen bu aracın batarya değişim maliyetleri konusunda bir bilgilendirme yok. Üstüne üstlük elektrik fiyatları da ülkeden ülkeye değişecektir.
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Duratorq 8 yıl

Reddemon35

Sadece elektrikle çalışacağı söylenen bu aracın batarya değişim maliyetleri konusunda bir bilgilendirme yok. Üstüne üstlük elektrik fiyatları da ülkeden ülkeye değişecektir.


Haklısınız, 2.6 litre/100 kilometrelik değer Amerika'daki 1kWh elektrik fiyatına göre hesaplanmış, her ülkede farklı çıkacaktır bu değer.
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