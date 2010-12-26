GM, elektrikli Chevrolet Volt'un yakıt tüketim değerleri için yeni bir video yayınladı

Uzun süredir otomotiv dünyasının gündeminde olan ve tam elektrikli mi yoksa plug-in hybrid mi olduğu tartışmaları devam eden Chevrolet Volt için GM yeni bir video yayınladı.

Güçlü bir elektrik motoruna ve 1.4 litrelik menzil arttırıcı içten yanmalı bir motora sahip olan Volt'un yakıt tüketim değerlerini karışık bulan müşteriler için yayınlanan video, bu konudaki kafa karışıklıklarını giderecek nitelikte. Otomobil sadece elektrik motoruyla ya da elektrik motoru ve benzinli motoru beraber çalışırken hareket edebildiği için farklı yakıt tüketim ortalamalarına sahip oluyor.

Bataryaları doluyken ve sadece elektrik motoruyla hareket ederken Volt, 93 mpg yani 2.6 litre/100 kilometrelik bir yakıt tüketim değerine sahip oluyor. Bu değer 1 kilowatt-saat elektrik fiyatının benzin fiyatına oranlanarak hesaplanmasıyla elde edilmiş. Bataryaları boşaldığında ve bataryaları doldurmak için içten yanmalı motoru çalıştığında ise otomobilin yakıt tüketim değeri 6.35 litre/100 kilometre olarak açıklanıyor. Kombine yakıt tüketimi ise 3.9 litre/100 kilometre olarak hesaplanıyor.