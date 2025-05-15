Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlarda oyun değişiyor mu? LFP'ye rakip LMR batarya

    LFP bataryalar günümüz elektrikli araçlarında hem güvenilirlik hem de maliyet açısından oldukça yaygın. LMR bataryalar ise benzer maliyetle %33 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.

    Elektrikli araçlarda oyunu değiştirecek LMR batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    General Motors (GM) ve LG Energy Solution (LGES), elektrikli araçlara yönelik yeni nesil prizmatik LMR (lithium-manganese rich) batarya hücrelerini geliştirdiklerini duyurdu. Ticari üretim 2028 yılında ABD’de başlayacak, öncesinde ise ilk pilot üretim 2027 sonunda gerçekleştirilecek.

    Yeni prizmatik LMR hücreleri, özellikle GM’nin elektrikli pick-up ve büyük SUV modellerinde kullanılacak. Hücrelerin geliştirilmesi, GM ve LGES’in yıllara dayanan ortak araştırmalarının sonucu olarak ortaya çıktı. GM, 2015 yılından bu yana manganez açısından zengin lityum-iyon hücreler üzerinde çalışıyor.

    Şirket, bu teknolojiyi Michigan’daki Wallace Batarya Hücresi İnovasyon Merkezi'nde daha da ileri taşıdı. LGES ise bu alanda 200’den fazla patente sahip ve dünyanın en büyük fikri mülkiyet portföyüne sahip şirket olarak dikkat çekiyor. İlk LMR patenti 2010 yılına dayanıyor.

    LMR teknolojisi, klasik lityum-iyon bataryaların evrimi olarak görülüyor. Katotta yüksek oranda manganez içermesi sayesinde kobalt gibi pahalı materyallere daha az ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda bu hücreler, benzer maliyetle lityum-demir-fosfat (LFP) hücrelere kıyasla %33 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu sayede elektrikli pick-up araçlarda 640 kilometreye (400 mil) kadar menzil sağlanabilecek. Üstelik batarya üretim maliyetleri de önemli ölçüde düşürülecek.

    Elektrikli araçlarda oyunu değiştirecek LMR batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Prizmatik hücre tasarımı ise üretim verimliliği ve araç içi alan kullanımında ek avantajlar sunuyor. GM, bu teknolojiyi, halihazırda yüksek menzil ve güçlü nikel bazlı bataryalarla dikkat çeken Ultium EV platformlarının daha da optimize edilmesinde kilit bir adım olarak değerlendiriyor.

    GM, bu yeni teknolojinin sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olduğuna da dikkat çekiyor. LMR hücreleri, ABD merkezli lityum, grafit ve manganez tedarik zincirine entegre edilecek. Bu sayede yerli, sürdürülebilir ve çevre dostu batarya üretimi desteklenmiş olacak.

    Ford’un da benzer şekilde LMR hücrelerini bu on yıl içinde araçlarında kullanmak üzere planladığını açıklamasının ardından, GM ve LGES’in bu duyurusu ABD batarya pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    goro1982 30 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    direksiyon korna tamiri garanti sanal kart kapatma seni istemiyorum diyen erkek geri döner mi ders alinacak gerçek hayat hikayeleri 110 kilo ayda kaç kilo verilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum