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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GMC, 2012 model Terrain SUV araçlarında IntelliLink teknolojisine yer verecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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GMC, 2012 model Terrain SUV araçlarında IntelliLink teknolojisine yer verecek
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden GMC, 2012 model Terrain SUV modellerinde akıllı telefon entegrasyonuna olanak sunan IntelliLink teknolojisine yer verecek.
Genel olarak Ford'un araçlarında yer verdiği Ford Sync sistemine benzeyen IntelliLink teknolojisiyle araç sahipleri, telefon görüşmesi,radyo frekans kontrolü,internet üzerinden radyo yayını ve sesli komut gibi fonksiyonları kullanabilecek.
Kullanıcılara kişiselleştirilebilir ana ekran oluşturma imkanı da sunacak olan IntelliLink teknolojisine dahil edilen Gracenote sistemi de içeriklerin albüm kapağı ve sanatçı bilgisi şeklinde detaylarındırılmasını sağlıyor.
2012 model GMC Terrain modelleri, iOS ve Android işletim sistemi için hazırlanan OnStar RemoteLink uygulamasıyla kullanıcılara araç kapılarını kilitleme,yakıt kontrolü ve tekerlek basıncını ölçme imkanı sunacak.

GMC, 2012 model Terrain SUV araçlarında IntelliLink teknolojisine yer verecek
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http://feeds.slashgear.com/~r/slashgear/~3/0CZt6k7taBk/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 7 yıl
Ben aracin tipini begenmedim. Bastan savma gibi olmus biraz.
isyankar_emre arkadasima da katiliyorum, otomobil dunyasina cok gec giriyor bu tur teknolojiler maalesef. Siri'nin bir otomobil firmasi tarafindan satin alinmasi gerekirdi Apple'den once...
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XPerience 7 yıl
Mellkor
Guzel olmasina guzelde cok sivri hatlara sahip hatta dikdortgen diyebiliriz. Biraz daha yumusatsalar cok daha guzel gozukurmus bence. Neyse interlink basliginda araba tipi tartismayalim

Bence GMC lere yakışan ve de kendini tanıtan hatları bu. Diğer araçlardan bir farkı olmazdı yoksa. Amerikan dizilerinde de ajanların altında en dikkat çeken araçlar da bunlar sanırım :)
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında biraz geç kalınmış bir teknoloji bence, biraz daha arabaların üstüne düşüp onları çok harika,süper otesi akıllı yapmalarını veya tam sistem teknoloji ile donatılmış birşey bekliyordum açıkcası biraz geç oldu gibi geldi daha önce düşünülmedimi acaba?? Tabi Nvidia tegra işlemcilerle bunu geçtiğimiz CES2012 fuarında gerçekleştirmişti.:)
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mufat 7 yıl
şu arabaya benzer canavar benim olsun da isterse intelsizlink olsun...
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Mellkor 7 yıl
Guzel olmasina guzelde cok sivri hatlara sahip hatta dikdortgen diyebiliriz. Biraz daha yumusatsalar cok daha guzel gozukurmus bence. Neyse interlink basliginda araba tipi tartismayalim
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53 PEKER 53 7 yıl

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WESTEN 7 yıl
jip de jip ha
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