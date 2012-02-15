GMC, 2012 model Terrain SUV araçlarında IntelliLink teknolojisine yer verecek

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden GMC, 2012 model Terrain SUV modellerinde akıllı telefon entegrasyonuna olanak sunan IntelliLink teknolojisine yer verecek.

Genel olarak Ford'un araçlarında yer verdiği Ford Sync sistemine benzeyen IntelliLink teknolojisiyle araç sahipleri, telefon görüşmesi,radyo frekans kontrolü,internet üzerinden radyo yayını ve sesli komut gibi fonksiyonları kullanabilecek.

Kullanıcılara kişiselleştirilebilir ana ekran oluşturma imkanı da sunacak olan IntelliLink teknolojisine dahil edilen Gracenote sistemi de içeriklerin albüm kapağı ve sanatçı bilgisi şeklinde detaylarındırılmasını sağlıyor.

2012 model GMC Terrain modelleri, iOS ve Android işletim sistemi için hazırlanan OnStar RemoteLink uygulamasıyla kullanıcılara araç kapılarını kilitleme,yakıt kontrolü ve tekerlek basıncını ölçme imkanı sunacak.