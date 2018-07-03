GPU Turbo teknolojili Honor 10 GT tanıtıldı

GPU Turbo teknolojisi ile mobil oyun dünyasında bir şeyleri değiştireceğinin sinyallerini veren Huawei, ilk akıllı telefonu da piyasaya sürdü. Normalde GPU Turbo güncelleme olarak verilecekti ancak Huawei hızlı bir şekilde teknolojiyi kullanıcılara sunmayı tercih etti.

Honor 10 GT farkı

Honor 10 GT modeli tasarım ve donanım olarak orijinalinden farklı değil. Adından da anlaşılacağı üzere GPU Turbo teknolojisi ile oyunlarda yüzde 60 grafik gücü artışı sağlanırken yüzde 20 civarında da enerji tasarrufu elde edilebiliyor.

Honor 10 GT modeli fabrika çıkışı olarak bu teknolojiyi almış oluyor. Honor 10 modeli de dahil olmak üzere pek çok amiral gemisi ve üst düzey akıllı telefonlara bu teknolojinin gelmesi yıl sonlarını bulacak. Bu bakımdan beklemek isteyenlere iyi bir fırsat olabilir.

Diğer taraftan model sadece 8GB RAM seçeneği ile sunulacak. Orijinal modelde en fazla 6GB RAM seçeneği yer alıyordu. Böylece Honor 10 GT modeli Huawei telefonları arasında da özel bir yere sahip olacak. Telefon 24 Temmuz itibariyle piyasaya çıkacak.

Honor 10 GT özellikleri

Ekran: 5.84 boyutunda 2280×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LTPS LCD ekran

Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm ~ 153 g

İşlemci: Kirin 970 (4x 2.36 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)

RAM: 8 GB

Depolama kapasitesi: 64/128 GB

Arka kamera: 16 + 24 MP (f/1.8)

Ön kamera: 24 MP (f/2.0)

Batarya: 3400 mAh

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1

Diğer: Ultrasonik parmak izi sensörü, yüz tanıma, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C