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GPU Turbo teknolojili Honor 10 GT tanıtıldı

Huawei’nin oyunlarda grafik gücünü arttıran GPU Turbo teknolojisini merak ediyorsanız fazla beklemenize gerek yok. Honor 10 GT modeli fabrika çıkışı bu teknoloji ile geliyor.
10 ay
2b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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GPU Turbo teknolojisi ile mobil oyun dünyasında bir şeyleri değiştireceğinin sinyallerini veren Huawei, ilk akıllı telefonu da piyasaya sürdü. Normalde GPU Turbo güncelleme olarak verilecekti ancak Huawei hızlı bir şekilde teknolojiyi kullanıcılara sunmayı tercih etti.

Honor 10 GT farkı

Honor 10 GT modeli tasarım ve donanım olarak orijinalinden farklı değil. Adından da anlaşılacağı üzere GPU Turbo teknolojisi ile oyunlarda yüzde 60 grafik gücü artışı sağlanırken yüzde 20 civarında da enerji tasarrufu elde edilebiliyor.

Honor 10 GT modeli fabrika çıkışı olarak bu teknolojiyi almış oluyor. Honor 10 modeli de dahil olmak üzere pek çok amiral gemisi ve üst düzey akıllı telefonlara bu teknolojinin gelmesi yıl sonlarını bulacak. Bu bakımdan beklemek isteyenlere iyi bir fırsat olabilir.

Diğer taraftan model sadece 8GB RAM seçeneği ile sunulacak. Orijinal modelde en fazla 6GB RAM seçeneği yer alıyordu. Böylece Honor 10 GT modeli Huawei telefonları arasında da özel bir yere sahip olacak. Telefon 24 Temmuz itibariyle piyasaya çıkacak.

Honor 10 GT özellikleri

Ekran: 5.84 boyutunda 2280×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LTPS LCD ekran

Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm ~ 153 g

İşlemci: Kirin 970 (4x 2.36 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)

RAM: 8 GB

Depolama kapasitesi: 64/128 GB

Arka kamera: 16 + 24 MP (f/1.8)

Ön kamera: 24 MP (f/2.0)

Batarya: 3400 mAh

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1

Diğer: Ultrasonik parmak izi sensörü, yüz tanıma, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-10-GT-features-release-date_id106282 Yorum Yaz
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ergunx 10 ay en beğenilen
Eyy Huawei Sen önce sorun çıkarmayan bi işlemci yap yada sorun cikarmayanini kullan sonra oyuncu telefonu yaparsin
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izmirliyim_89 10 ay
Honor 10 geldi de gt kaldı
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maxmania 10 ay
%60 grafik gücü üstüne %20 enerji tasarrufu,hem de cep telefonu hacmine sığdırıp ısınmamasını sağlayacaklar. ziya diyeceğim de görmek lazım.
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Ray Kurzweil 10 ay
Kirin 970'i çok üretmişler herhalde stok eritiyorlar.
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CMteria 10 ay
esimde g7 bende g8 var kızımdada g7 var kısmen eskimelerine ragmen batarya omurlerinde bi azalma yok bugune kadarda hiç sorun yasamadık iphone un yamulmasından bumper kılıf dagıtılan sinyal sorununa batarya olumunden elinizde yazılımla oldurulmesine kadar yasanmadık skandal yok hala son cıkanına 6000 tl
veriyorsa insanlar bir durup dusunmek lazım ... devlete giden vargi kısmı dısında kullun zarar ... zaten ilgi goren mantıklı bir tasarımdan esinlenmek
onu taklit etmek değildir o mantıkla butun akıllı telefonlar iphone taklididir.
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fthkn 10 ay
Rekabet kavramı tam bir yalan. Acaba ekonomi kitapları bunları da yazar mı? Evet yanıldık rekabet bir yalanmış çünkü rekabet kalmadı. Bütün ürünler birbirine benzemeye başladı. Platform sayısı 2'ye düştü. Yakında üretici sayısı da 2'ye düşecek. İkisi rekabet edecek. Kısa zaman sonra bu 2 üretici de birleşecek ve herkes sadece o ürünü almak durumunda kalacak. Çünkü şu telefonlara bakıyorum bir de diğerine bakıyorum. Birbirlerinin aynısı ürünler. Iphone n yapıyorsa diğerleri de onu takip ediyorlar. Rekabet sonunda rekabeti yok etme anlayışıyla çalışıyor. Yakın gelecekte IOS ve Android dışında bir platform çıkmayacağını da düşünürsek rekabet bir yalan. Şu telefonlara para verenlerin beyni durmuş demektir. 1 yıl öncesinin ürününü almakla ne kaybetmiş olursunuz? Paranız cebinizde kalmış olur ve daha ucuza daha iyisini almış olursunuz.
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ergunx 10 ay en beğenilen
Eyy Huawei Sen önce sorun çıkarmayan bi işlemci yap yada sorun cikarmayanini kullan sonra oyuncu telefonu yaparsin
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