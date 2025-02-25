Samsung One UI 7.0 her telefona aynı gelmiyor: İşte eksik özellikler

Eski Samsung telefonlarda sınırlı olabilir
Son gelen bilgilere göre One UI 7’nin sunduğu bazı yeniliklerin Galaxy S25 serisine özel kalması bekleniyor ve güncelleme alacak eski Galaxy S serisi cihazlarda kullanılamayacak.
Bunlardan ilki, kamera uygulamasında 10-bit HLG formatında HDR video kaydı yapma özelliği. daha önceki modellerde, örneğin Galaxy S23, yalnızca HDR10+ formatında 10-bit HDR video kaydı yapabiliyor. Galaxy S25’in sunduğu iki farklı HDR formatı seçeneği, eski cihazlarda yalnızca bir seçenekle sınırlı kalacak.
Kaçıranlar için Aralık ayında başlatılan One UI 7 beta süreci hâlâ devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz hafta dördüncü betayı yayımladı ve bir gün sonra yeni bir beta güncellemesi daha sundu. Son sürüm, yapay zekâ destekli kamera filtreleri ve log video kaydı gibi yenilikler getirirken, görsel sesli mesaj (VVM) çökmeleri gibi hataları düzeltiyor. Güncellemenin ne zaman hazır olacağına gelince? Samsung'a göre küresel dağıtım çok yakında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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