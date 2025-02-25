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    Samsung One UI 7.0 her telefona aynı gelmiyor: İşte eksik özellikler

    Samsung'un One UI 7 güncellemesi kapsamında bazı özelliklerin yalnızca Galaxy S25 serisine özel kalacağı belirtiliyor. Peki, hangi yenilikler eski modellere gelmeyecek?
    One UI 7.0 her telefona aynı gelmiyor: İşte eksik özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunduğu One UI 7.0 güncellemesinin kademeli olarak diğer modellere ulaşması bekleniyor. Yeni güncelleme, beraberinde getireceği özellikler nedeniyle markanın hazırladığı en büyük sürümlerden biri olacak. Ancak halen tamamlanmış değil. Şimdi yeni bir raporda ise, One UI 7.0 hakkında üzücü bir gelişme daha paylaşıldı.

    Eski Samsung telefonlarda sınırlı olabilir

    Son gelen bilgilere göre One UI 7’nin sunduğu bazı yeniliklerin Galaxy S25 serisine özel kalması bekleniyor ve güncelleme alacak eski Galaxy S serisi cihazlarda kullanılamayacak. 

    Bunlardan ilki, kamera uygulamasında 10-bit HLG formatında HDR video kaydı yapma özelliği. daha önceki modellerde, örneğin Galaxy S23, yalnızca HDR10+ formatında 10-bit HDR video kaydı yapabiliyor. Galaxy S25’in sunduğu iki farklı HDR formatı seçeneği, eski cihazlarda yalnızca bir seçenekle sınırlı kalacak.

    One UI 7.0 her telefona aynı gelmiyor: İşte eksik özellikler Tam Boyutta Gör
    Diğer bir önemli özellik ise, Galaxy S25’in Galeri uygulamasında doğal dil desteğiyle arama yapabilme olanağı. Bu özellik, kullanıcının arama çubuğuna yazılı yerine, doğal dilde sorular sorarak fotoğraf veya video aramasına olanak tanıyor. Örneğin, “Ekran görüntülerini göster” şeklinde bir soru sorduğunuzda, Galeri uygulaması bunu anlayarak doğru içeriği getirebiliyor. Bu özellik de belirli anahtar kelimeler ile yine eski cihazlar için sınırlı olacak.

    Kaçıranlar için Aralık ayında başlatılan One UI 7 beta süreci hâlâ devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz hafta dördüncü betayı yayımladı ve bir gün sonra yeni bir beta güncellemesi daha sundu. Son sürüm, yapay zekâ destekli kamera filtreleri ve log video kaydı gibi yenilikler getirirken, görsel sesli mesaj (VVM) çökmeleri gibi hataları düzeltiyor. Güncellemenin ne zaman hazır olacağına gelince? Samsung'a göre küresel dağıtım çok yakında başlayacak.

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