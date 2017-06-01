GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir

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Otomasyon ve yapay zekaya sahip robotlar hakkında düşünüldüğünde akla ilk olarak kötü senaryolar gelse de robotlar insanlar için tehlikeli olan ve yeterli bilgiye sahip olmadığımız noktalarda çalışmak için oldukça uygun yardımcılardır. Robotların bu tip noktalarda kullanımı ise şu an için yeterince verimli değil zira endüstriyel ortamlarda sürekli aynı işi yapan robotların o işteki yeteneği yüksek olsa da daha önce hiç bulunmadığı bir ortamda beklenmedik durumlar karşısında istenilen tepkiyi gösteremiyorlar.

NASA İçin Yazılım Geliştirecek

Su altındaki robotların kontrolü için yazılımlar geliştiren BluHaptics şirketi ise bu sorunu çözmek, en azından robotların daha kolay kontrol edilmesini ve daha fazla görevi düzgün bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için GPU’lu makine öğrenmeden faydalanmayı planlıyor. Tabi NVIDIA’nın da makine öğrenme için GPU’dan faydalandığını biliyoruz ancak şu an için sadece 6 çalışanı olan BluHaptics’e NASA’nın özel bir ilgi gösteriyor oluşu yapacağı işler açısından şirketi farklı kılıyor.

Uzaydaki uzaktan kontrol edilen robotlara yazılım hazırlaması için BluHaptics’e 125.000$’lık hibe veren NASA, robotların daha hassas bir şekilde yönlendirilmesini sağlayarak uydu ve uzay istasyonlarının bakımı, gezegenlerin araştırılması ve belki ilerleyen yıllarda gezegenlerde yaşam ortamı oluşturulması gibi işlerde robotlardan daha verimli faydalanmak istiyor.

Robotlar Karmaşık Görevleri Yapabilir

Şubat ayındaki yatırım turunda 1.3 milyon dolarlık yatırım alan BluHaptics’in CEO’su Don Pickering mevcut su altı robotları için kullanılan yazılımlarda GPU’lu makine öğrenme kullandıklarını ve bu sayede yüksek çözünürlüklü verilerin hızlı bir şekilde işlenmesini sağladıklarını dile getirirken bu teknolojiyle karmaşık ve çok sayıdaki görevin robotlar tarafından daha kolay yapılabileceğine dikkat çekti.

Eğer BluHaptics, NASA’nın istediği gibi bir yazılım hazırlayıp robotların tehlikeli görevlerden daha işlevsel şekilde kullanılmasını sağlayabilirse astronotlar, basit ancak tehlikeli görevlerde robotları kullanarak tamamen araştırmalara odaklanabilir.

http://www.zdnet.com/article/how-gpu-enabled-machine-learning-could-help-space-robots/