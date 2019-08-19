GTA VI yakında duyurulabilir

Rocstar Games’in uzun zamandır merakla beklenen yeni yapımlarından GTA VI görünüşe göre çok da uzakta olmayabilir. Rockstar Games’in ofisindeki değişiklik iddiaları yeniden canlandırmaya yetti.
Rockstar Games’in North Office’inin önündeki panoda asılı duran Red Dead Redemption 2 afişi kaldırıldı. Bundan önce de GTA V afişi bulunan afişteki değişiklik oyun dünyası tarafından firmanın yeni bir büyük yapıkma imza atacağı şeklinde yorumlanıyor. Zira stüdyo bu değişikliği yalnızca yeni yapım duyurulmadan önce yaptı şu ana kadar.
GTA VI ne zaman geliyor?
Haliyle GTA VI ne zaman gelecek soruları yenide alevlenmiş durumda. İddialara göre Rockstar Games yakında yeni GTA’yı duyurulabilir. Yeni yapıma dair şu anda bildiklerimizse bir hayli kısıtlı.
Görünüşe göre birden fazla büyük şehirde geçecek yapımın şu anda yayınlanmasının önündeki engellerden birisi de PS4’ün bellek konusundaki kısıtlama olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle beklenen oyunların da duyurulması da olası.
https://wccftech.com/grand-theft-auto-6-announced-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Belki başka herhangi bir oyun gelecek. Tık almak için böyle dayanağı olmayan haberler yapmayalım bence GTA adını kullanmaya gerek yoktu. Rockstar Games yeni oyun duyurabilir olmalı başlık.