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GTA VI yakında duyurulabilir

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu uzun bir süredir dillerde. Ne zaman piyasaya sürüleceği soruları cevapsız kalan yapım gelen haberlere göre çok da uzakta olmayabilir.
3 sa.
2,1b
40
11
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Rocstar Games’in uzun zamandır merakla beklenen yeni yapımlarından GTA VI görünüşe göre çok da uzakta olmayabilir. Rockstar Games’in ofisindeki değişiklik iddiaları yeniden canlandırmaya yetti.

Rockstar Games’in North Office’inin önündeki panoda asılı duran Red Dead Redemption 2 afişi kaldırıldı. Bundan önce de GTA V afişi bulunan afişteki değişiklik oyun dünyası tarafından firmanın yeni bir büyük yapıkma imza atacağı şeklinde yorumlanıyor. Zira stüdyo bu değişikliği yalnızca yeni yapım duyurulmadan önce yaptı şu ana kadar.

GTA VI ne zaman geliyor? 

Haliyle GTA VI ne zaman gelecek soruları yenide alevlenmiş durumda. İddialara göre Rockstar Games yakında yeni GTA’yı duyurulabilir. Yeni yapıma dair şu anda bildiklerimizse bir hayli kısıtlı.
Görünüşe göre birden fazla büyük şehirde geçecek yapımın şu anda yayınlanmasının önündeki engellerden birisi de PS4’ün bellek konusundaki kısıtlama olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle beklenen oyunların da duyurulması da olası.


https://wccftech.com/grand-theft-auto-6-announced-soon/ Yorum Yaz
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LostHope 2 sa. en beğenilen
OOOooo clickbait en sevdiğim. Dh emin adımlarda shiftdelete olma yolunda gidiyor
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Nakahella 3 sa.
Kaynak: Ofisin önündeki afişin kalkması.
Belki başka herhangi bir oyun gelecek. Tık almak için böyle dayanağı olmayan haberler yapmayalım bence GTA adını kullanmaya gerek yoktu. Rockstar Games yeni oyun duyurabilir olmalı başlık.
Kaynak: Ofisin önündeki afişin kalkması.Belki başka herhangi bir oyun gelecek. Tık almak için böyle dayanağı olmayan haberler yapmayalım bence GTA adını ku...
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Güney Mestan 33 dk.
Keşke
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derbedermehmet 1 sa. yeni yorumcu
eski oyunlarını arayanlar buraya bakabilir facebook.com/...
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b0Ni 1 sa.
ok
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0MG90 1 sa.
Yeni konsollar gelmeden gelmez. GTA5 online sayesinde parayı kırıyorlar hala.
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LostHope 2 sa. en beğenilen
OOOooo clickbait en sevdiğim. Dh emin adımlarda shiftdelete olma yolunda gidiyor
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northwood 1 sa. LostHope
Clickbait tanımını bir kez daha gözden geçirmenizi öneririm

@Nakahella
Bu şekilde yorumlanmış genel olarak. Çünkü şu ana kadar afişlerin kaldırılması bu tür duyuruların öncesine isabet etmiş.
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Nakahella 3 sa.
Kaynak: Ofisin önündeki afişin kalkması.
Belki başka herhangi bir oyun gelecek. Tık almak için böyle dayanağı olmayan haberler yapmayalım bence GTA adını kullanmaya gerek yoktu. Rockstar Games yeni oyun duyurabilir olmalı başlık.
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Moving On 3 sa. Nakahella
Şahsen yeni oyun duyuracaklarını bile sanmıyorum, afişi kaldırmalarının bambaşka bir sebebi vardır.
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Moving On 3 sa.
GTA V Online'ın ekmeğini halen yiyorlar, kolay kolay duyurmazlar bence.
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mav1li 3 sa.
duyurulmayadabilir
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oguzhan diric 3 sa.
Michael, Trevor ve Franklin'e o kadar alıştık ki başka karakter istemiyoruz.
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rockstar games, gta 6 ve
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