Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri

Oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği Gamescom 2019, bugün Almanya'nın Köln şehrinde resmen start veriyor. Etkinlik 24 Ağustos'a kadar hafta boyunca devam edecek olsa da önemli duyuruların birçoğunun bugün yapılması bekleniyor. Microsoft, Nintendo, Google Stadia ve Açılış Gecesi Canlı (Opening Night Live) konferansları bugün gün içerisinde gerçekleşecek.
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 16.00
Neler beklenebilir: Nintendo Gamescom 2019'da çok büyük duyurulara yer vermeyecek. Bugünkü konferans bağımsız oyunlara odaklanıyor. Önümüzdeki dönemlerde Switch için yayınlanacak olan bağımsız yapımlarla ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir konferans düzenlenecek.
Nereden izlenebilir: YouTube
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 18.00.
Neler beklenebilir: Microsoft, Gamescom 2019'da dolu dolu bir etkinlik geçirmeyi planlıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Gears 5 için yeni görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Ayrıca Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Destiny 2: Shadowkeep, The Surge 2, Greedfall, Metro Exodus, Blair Witch, ve Vigor gibi birçok AAA oyundan da yeni görüntüler ve bilgiler yayınlanacak.
Nereden izlenebilir: Xbox.com, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 20.00.
Neler beklenebilir: Google, Stadia platformuyla ilgili merak edilen tüm detayları E3 2019'da ortaya çıkarmıştı. Şirket şimdi Gamescom'da ise daha çok oyunlara odaklanmak istiyor. Bugün Stadia için yepyeni oyun duyuruları yapılacak. Ayrıca platformun sunacağı genel oyun deneyimi için bazı canlı sunumların gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Nereden izlenebilir: YouTube
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 21.00.
Neler Beklenebilir: Açılış gecesi etkinliği Gamescom 2019'un en heyecan verici kısmı olacak. Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5, Need for Speed Heat gibi bu yılın en heyecan verici oyunları bu geceki etkinlikte yer alacak. 2K Games, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google, Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony, THQ Nordic, Ubisoft ve Microsoft'un dahil olduğu olduğu 15 farklı yapımcı şirket bu geceki etkinlikte yeni duyurular yapacak.
Nereden İzlenebilir: YouTube, Twitch, Mixer
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Nintendo Indie World
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 16.00
Neler beklenebilir: Nintendo Gamescom 2019'da çok büyük duyurulara yer vermeyecek. Bugünkü konferans bağımsız oyunlara odaklanıyor. Önümüzdeki dönemlerde Switch için yayınlanacak olan bağımsız yapımlarla ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir konferans düzenlenecek.
Nereden izlenebilir: YouTube
Inside Xbox
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 18.00.
Neler beklenebilir: Microsoft, Gamescom 2019'da dolu dolu bir etkinlik geçirmeyi planlıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Gears 5 için yeni görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Ayrıca Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Destiny 2: Shadowkeep, The Surge 2, Greedfall, Metro Exodus, Blair Witch, ve Vigor gibi birçok AAA oyundan da yeni görüntüler ve bilgiler yayınlanacak.
Nereden izlenebilir: Xbox.com, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter
Stadia Connect
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 20.00.
Neler beklenebilir: Google, Stadia platformuyla ilgili merak edilen tüm detayları E3 2019'da ortaya çıkarmıştı. Şirket şimdi Gamescom'da ise daha çok oyunlara odaklanmak istiyor. Bugün Stadia için yepyeni oyun duyuruları yapılacak. Ayrıca platformun sunacağı genel oyun deneyimi için bazı canlı sunumların gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Nereden izlenebilir: YouTube
Gamescom Açılış Gecesi Canlı
Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 21.00.
Neler Beklenebilir: Açılış gecesi etkinliği Gamescom 2019'un en heyecan verici kısmı olacak. Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5, Need for Speed Heat gibi bu yılın en heyecan verici oyunları bu geceki etkinlikte yer alacak. 2K Games, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google, Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony, THQ Nordic, Ubisoft ve Microsoft'un dahil olduğu olduğu 15 farklı yapımcı şirket bu geceki etkinlikte yeni duyurular yapacak.
Nereden İzlenebilir: YouTube, Twitch, Mixer
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