Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri

Nintendo Indie World

Inside Xbox

Stadia Connect

Gamescom Açılış Gecesi Canlı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği, bugün Almanya'nın Köln şehrinde resmen start veriyor. Etkinlikhafta boyunca devam edecek olsa da önemli duyuruların birçoğunun bugün yapılması bekleniyor.vekonferansları bugün gün içerisinde gerçekleşecek.: 19 Ağustos TSİ 16.00: Nintendo Gamescom 2019'da çok büyük duyurulara yer vermeyecek. Bugünkü konferans bağımsız oyunlara odaklanıyor. Önümüzdeki dönemlerde Switch için yayınlanacak olan bağımsız yapımlarla ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir konferans düzenlenecek.: 19 Ağustos TSİ 18.00.: Microsoft, Gamescom 2019'da dolu dolu bir etkinlik geçirmeyi planlıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Gears 5 için yeni görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Ayrıca Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Destiny 2: Shadowkeep, The Surge 2, Greedfall, Metro Exodus, Blair Witch, ve Vigor gibi birçok AAA oyundan da yeni görüntüler ve bilgiler yayınlanacak.: 19 Ağustos TSİ 20.00.: Google, Stadia platformuyla ilgili merak edilen tüm detayları E3 2019'da ortaya çıkarmıştı. Şirket şimdi Gamescom'da ise daha çok oyunlara odaklanmak istiyor. Bugün Stadia için yepyeni oyun duyuruları yapılacak. Ayrıca platformun sunacağı genel oyun deneyimi için bazı canlı sunumların gerçekleştirilmesi bekleniyor.: 19 Ağustos TSİ 21.00.: Açılış gecesi etkinliği Gamescom 2019'un en heyecan verici kısmı olacak. Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5, Need for Speed Heat gibi bu yılın en heyecan verici oyunları bu geceki etkinlikte yer alacak. 2K Games, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google, Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony, THQ Nordic, Ubisoft ve Microsoft'un dahil olduğu olduğu 15 farklı yapımcı şirket bu geceki etkinlikte yeni duyurular yapacak.