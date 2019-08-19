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Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri

Gamescom 2019 bugün Almanya'da start veriyor. Toplam 15 farklı ünlü yapımcı şirketin katılacağı etkinlikte birçok yeni duyuru yapılacak. Özellikle de Açılış Gecesi yayını merakla bekleniyor.
2 sa.
1,4b
30
2
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği Gamescom 2019, bugün Almanya'nın Köln şehrinde resmen start veriyor. Etkinlik 24 Ağustos'a kadar hafta boyunca devam edecek olsa da önemli duyuruların birçoğunun bugün yapılması bekleniyor. Microsoft, Nintendo, Google Stadia ve Açılış Gecesi Canlı (Opening Night Live) konferansları bugün gün içerisinde gerçekleşecek.

Nintendo Indie World


Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 16.00
Neler beklenebilir: Nintendo Gamescom 2019'da çok büyük duyurulara yer vermeyecek. Bugünkü konferans bağımsız oyunlara odaklanıyor. Önümüzdeki dönemlerde Switch için yayınlanacak olan bağımsız yapımlarla ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir konferans düzenlenecek.
Nereden izlenebilir: YouTube

Inside Xbox


Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 18.00.
Neler beklenebilir: Microsoft, Gamescom 2019'da dolu dolu bir etkinlik geçirmeyi planlıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Gears 5 için yeni görüntülerin paylaşılması bekleniyor. Ayrıca Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Destiny 2: Shadowkeep, The Surge 2, Greedfall, Metro Exodus, Blair Witch, ve Vigor gibi birçok AAA oyundan da yeni görüntüler ve bilgiler yayınlanacak.
Nereden izlenebilir: Xbox.com, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter

Stadia Connect


Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 20.00.
Neler beklenebilir: Google, Stadia platformuyla ilgili merak edilen tüm detayları E3 2019'da ortaya çıkarmıştı. Şirket şimdi Gamescom'da ise daha çok oyunlara odaklanmak istiyor. Bugün Stadia için yepyeni oyun duyuruları yapılacak. Ayrıca platformun sunacağı genel oyun deneyimi için bazı canlı sunumların gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Nereden izlenebilir: YouTube

Gamescom Açılış Gecesi Canlı


Ne Zaman: 19 Ağustos TSİ 21.00.
Neler Beklenebilir: Açılış gecesi etkinliği Gamescom 2019'un en heyecan verici kısmı olacak. Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare, Gears 5, Need for Speed Heat gibi bu yılın en heyecan verici oyunları bu geceki etkinlikte yer alacak. 2K Games, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google, Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony, THQ Nordic, Ubisoft ve Microsoft'un dahil olduğu olduğu 15 farklı yapımcı şirket bu geceki etkinlikte yeni duyurular yapacak.
Nereden İzlenebilir: YouTube, Twitch, Mixer

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SuperVisör 57 dk.
CryTek Crysis yapıncıları katılmıcakmı ismi yok
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Kerim5100 1 sa.
Bannerlord'dan haber var mı onu söyleyin hele :(
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