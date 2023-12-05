Rockstar: “GTA 6 açık dünya oyunlarında sınırları zorlayacak”

GTA 6 sınırları zorlayacak
10 yıllık bekleyişin ve bitmek bilmeyen spekülasyonların ardından nihayet o gün geldi: GTA VI ile Vice City'nin meşhur parlak neon ışıklarına ve altın rengi kumsalına geri dönüş onaylandı. Rockstar'ın resmi GTA 6 fragmanı, yeni nesil grafikler, geliştirilmiş karakter modellerini, son derece güçlü ışıklandırmayı ve Amerikan hicvinin yepyeni bir evrimini vurgulayan 90 saniyelik oyun içi ve sinematik görüntüleri gözler önüne serdi.
Rockstar ayrıca iletişim ekibinden oyun hakkında birkaç ayrıntı daha sunan yeni bir basın açıklaması gönderdi. Stüdyo GTA 6'nın şimdiye kadarki "en sürükleyici GTA” olacağına söz verirken stüdyonun kurucusu Sam Houser da heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Houser, "Grand Theft Auto VI, son derece sürükleyici, hikaye odaklı açık dünya deneyimlerinde mümkün olanın sınırlarını zorlama konusundaki çabalarımızı devam ettiriyor" dedi.
GTA 6, Vice City'nin neon ışıklı sokaklarına ve ötesine ev sahipliği yapan Leonida eyaletinde geçecek. GTA serisinin ana roldeki ilk kadın karakteri olan Lucia ve ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karakter ile oyunun hikayesi ilerleyecek. Rockstar önümüzdeki aylarda daha fazla GTA 6 görüntüsü ve detayı paylaşmak istiyor. Bu arada GTA 6, 2025 yılında yeni nesil konsollara çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.