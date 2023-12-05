Tam Boyutta Gör GTA 6, Rockstar Games tarafından resmi olarak duyuruldu. Yıllardır beklenen oyunun normalde bugün ilerleyen saatlerde ilk fragman ile duyurulması planlanmıştı ancak ilgili fragmanın sızdırılması sonrasında Rockstar, duyuruyu erkene çekti. Yayınlanan fragmanın ardından ise geliştirici bir de basın bülteni paylaşarak birkaç detaya netlik getirdi.

GTA 6 sınırları zorlayacak

10 yıllık bekleyişin ve bitmek bilmeyen spekülasyonların ardından nihayet o gün geldi: GTA VI ile Vice City'nin meşhur parlak neon ışıklarına ve altın rengi kumsalına geri dönüş onaylandı. Rockstar'ın resmi GTA 6 fragmanı, yeni nesil grafikler, geliştirilmiş karakter modellerini, son derece güçlü ışıklandırmayı ve Amerikan hicvinin yepyeni bir evrimini vurgulayan 90 saniyelik oyun içi ve sinematik görüntüleri gözler önüne serdi.

Grand Theft Auto 6 duyuruldu 9 sa. önce eklendi

Rockstar ayrıca iletişim ekibinden oyun hakkında birkaç ayrıntı daha sunan yeni bir basın açıklaması gönderdi. Stüdyo GTA 6'nın şimdiye kadarki "en sürükleyici GTA” olacağına söz verirken stüdyonun kurucusu Sam Houser da heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Houser, "Grand Theft Auto VI, son derece sürükleyici, hikaye odaklı açık dünya deneyimlerinde mümkün olanın sınırlarını zorlama konusundaki çabalarımızı devam ettiriyor" dedi.

GTA 6, Vice City'nin neon ışıklı sokaklarına ve ötesine ev sahipliği yapan Leonida eyaletinde geçecek. GTA serisinin ana roldeki ilk kadın karakteri olan Lucia ve ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karakter ile oyunun hikayesi ilerleyecek. Rockstar önümüzdeki aylarda daha fazla GTA 6 görüntüsü ve detayı paylaşmak istiyor. Bu arada GTA 6, 2025 yılında yeni nesil konsollara çıkış yapacak.

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Rockstar: “GTA 6 açık dünya oyunlarında sınırları zorlayacak”