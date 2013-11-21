GTA V'in mobil uygulaması iFruit, Windows Phone için de yayınlandı

Haber Editörü
Rockstar'ın Grand Theft Auto V için geliştirdiği iFruit adlı uygulama, nihayet Windows Phone platformu için de yayınlandı.
Halihazırda Android ve iOS platformları için de indirilebilir içerik olarak sunulan uygulama sayesinde, oyundaki bazı ufak tefek işleri halletmek mümkün. Bu işlerin başında Franklin'in köpeği Chop'u eğitmek ve araçınızı modifiye etmek yer alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan iFruit uygulamasına aşağıdaki Windows Phone Store bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.
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