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Galaxy A7 Full HD ekran ve 64-bit işlemci sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy A7 Full HD ekran ve 64-bit işlemci sunacak

Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni Galaxy A akıllı telefon serisi ile ilgili farklı kaynaklardan gelen görsel ve bilgilerle ilk izlenimler oluşmuştu. Son sızıntı eksik parçayı da yerine koydu.

Samsung'un kendi sitesindeki cihaz profil dosyasından elde edilen bilgilere göre SM-A700FD model numaralı ve bizim Galaxy A7 olarak bildiğimiz cihazda 5.5 inçlik Full HD eran yer alıyor. İşlemci ise 1.5GHz saat hızında çalışıyor ve 64-bitlik ARMv8 mimarisine sahip. Bu bakımdan muhtemelen Snapdragon 610 yongaseti ile karşı karşıyayız.

Bu bilgiler ışığında serinin tamamen 64-bitlik işlemcilerden oluşacağı anlaşılıyor. Galaxy A3 modelinde 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, Galaxy A5 modelinde 5 inçlik 720p ekran, Galaxy A7 modelinde ise 5.5 inçlik Full HD ekran olacağı görülüyor. Modellerin tasarımı Galaxy Alpha ile aynı çizgileri taşıyacak ve modele göre metal veya metal hissi veren bir materyal kullanılacak. 

64-bit işlemciler olduğu için Android 4.4.4 ile gelen serinin Android 5.0 güncellemesi alacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Fiyatlar ise 350$-500$ arasında seyredecek. Serinin Kasım ayında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.  


Kaynak:http://www.sammobile.com/2014/10/24/samsungs-website-confirms-full-hd-display-and-64-bit-cpu-on-galaxy-a7/
http://www.sammobile.com/2014/10/24/samsungs-website-confirms-full-hd-display-and-64-bit-cpu-on-galaxy-a7/ Yorum Yaz
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nepasvior 5 yıl
Samsung bu A serisi ile saçmaladı resmen, zaten metal kasa incelik şıklık vs. takıntılı adam gidip de samsungla uğraşmaz direk apple alır, gerçeği varken kimse taklidiyle uğraşmaz, taklitle bir yere varılamaz, ancak özgün ürünlerle varılır, samsung alan adam zaten çıkan arka kapağı değişen pili, plastik kasasını, microsd kart takılışını vs. seviyor da samsung alıyor, note 3 üm var 2im de vardı s3 üm de zamanında eğer bunlar metal çerçeveli olsaydı metal kasalı metal kapaklı olsaydı kesinlikle almazdım, bunlara değer veriyorsam zaten apple alırım neden samsungla uğraşayım? İnce diye telefon yapıp apple kadar pil koyarsan adam apple alır, şıklık incelik zarafetten ziyade işlevsellik çok yönlülükten ve kişiselleştirmeden hoşlanan adam samsung alır, iphone kopyası niye alsın adam üstelik aynı fiyata neredeyse?
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Gece772 5 yıl
64 bit sanki geç kalındı....
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serty23 5 yıl
A3 modeli sanırım 1000 lira civarında giriş yapar ekran çözünürlüğü nerdeyse s3 mini seviyesinde , s5 mini aynı büyüklükte olmasına rağmen hd ekrana sahip ve fiyat olarak ayni olacaklar ... yani şuan ki s5 mi aliyim alpha mi ikilemi tekrar yaşanacak...
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SturdyHead 5 yıl
Modelin ismini de Apple'ın işlemcisinden çalmışlar

Allah şöyle bir markanın fanboylarına akıl fikir versin
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Guaire 5 yıl
1.5 GHz hızında değil ki, nasıl Snapdragon 610 olacak diye haber yapıyorsunuz?

Snapdragon 610 processor specs
CPU Quad-core ARM Cortex A53 at up to 1.7 GHz per core

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/610

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KemalAkman 5 yıl SturdyHead
SturdyHead
Modelin ismini de Apple'ın işlemcisinden çalmışlar

Allah şöyle bir markanın fanboylarına akıl fikir versin


ulan dallama o apple in cipini zaten samsung yapıyor.
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stalker(1979) 5 yıl
Snapdragon 610 64 bit snapdragon 805'ten daha iyi mi? oluyor?? Bu konularda pek bilgim yok anlayan arkadaşlar yanıtlayabilir mi?
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Masquerade89 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Snapdragon 610 64 bit snapdragon 805'ten daha iyi mi? oluyor?? Bu konularda pek bilgim yok anlayan arkadaşlar yanıtlayabilir mi?

hayır orta seviye bir işlemci
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rainhard 5 yıl
A6 ve A6+ deselermis daha yerinde olurmus :)
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