Galaxy A7 Full HD ekran ve 64-bit işlemci sunacak





Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmesini beklediğimiz yeni Galaxy A akıllı telefon serisi ile ilgili farklı kaynaklardan gelen görsel ve bilgilerle ilk izlenimler oluşmuştu. Son sızıntı eksik parçayı da yerine koydu.





Samsung'un kendi sitesindeki cihaz profil dosyasından elde edilen bilgilere göre SM-A700FD model numaralı ve bizim Galaxy A7 olarak bildiğimiz cihazda 5.5 inçlik Full HD eran yer alıyor. İşlemci ise 1.5GHz saat hızında çalışıyor ve 64-bitlik ARMv8 mimarisine sahip. Bu bakımdan muhtemelen Snapdragon 610 yongaseti ile karşı karşıyayız.





Bu bilgiler ışığında serinin tamamen 64-bitlik işlemcilerden oluşacağı anlaşılıyor. Galaxy A3 modelinde 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte ekran, Galaxy A5 modelinde 5 inçlik 720p ekran, Galaxy A7 modelinde ise 5.5 inçlik Full HD ekran olacağı görülüyor. Modellerin tasarımı Galaxy Alpha ile aynı çizgileri taşıyacak ve modele göre metal veya metal hissi veren bir materyal kullanılacak.





64-bit işlemciler olduğu için Android 4.4.4 ile gelen serinin Android 5.0 güncellemesi alacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Fiyatlar ise 350$-500$ arasında seyredecek. Serinin Kasım ayında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

http://www.sammobile.com/2014/10/24/samsungs-website-confirms-full-hd-display-and-64-bit-cpu-on-galaxy-a7/