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Galaxy A8'in son sızıntılarıyla birlikte fiyatı da ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,6b
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23
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy A8'in son sızıntılarıyla birlikte fiyatı da ortaya çıktı
 
Galaxy ailesinin en ince cihazı olması beklenen A8 son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Hakkında çok fazla sızıntı çıkan cihazın son olarak yeni basın görselleri ve fiyatı da paylaşılmış durumda. Paylaşılan görsele baktığımızda ise cihazın oldukça dikkat çekici olduğu görülüyor.
İnceliğin yanı sıra ekran/kasa oranının da oldukça yüksek olması dikkat çekerken ses tuşlarının solda, güç tuşunun sağda ve kulaklık girişinin aşağıda olduğu gibi detaylar da fotoğrafta görülebiliyor. Bunun yanında sol alt kısımdaki 2 adet slot cihazın hem yekpare kasa ile geleceğinin, hem de Micro SD kart'a destek vereceğinin habercisi. 
Alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olması beklenen A8 gücünü 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden alacak. 5.7" Super AMOLED Full HD çözünürlükte ekran, 2GB sistem belleği ve 32GB depolama kapasitesi cihazın öne çıkan diğer özellikleri. Fotoğraf yeteneklerinde ise 16 MP ana kamera, 5 MP özçekim kamerası cihaza yardımcı olacak. Galaxy A8'in pil kapasitesinin ise 3050 mAh olması bekleniyor. Ayrıca Android 5.1.1 sürümü ile gelecek olması ve fiziksel butonda parmak izi okuyucu barındırması cihazın diğer dikkat çekici özellikleri.
Galaxy A8'in son sızıntılarıyla birlikte fiyatı da ortaya çıktı
 
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy A8'e ait bir broşür. 
Ancak diğer bir merak edilen konu ise fiyatlandırma. Son sızıntılarda cihazın Vieatnam satış fiyatı10,990,000 Vietnam Dong'u olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 503 dolar eden bu miktarı direk olarak TL'ye çevirdiğimizde ise 1350 Türk Lirası gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Diğer yandan Malezya satış rakamı ise 1888 Malezya Ringgit'i olarak telafuz ediliyor. Bu fiyatı da direk olarak ülkemiz birimine çevirdiğimizde cihazın Malezya'da yaklaşık 1330 TL etikete sahip olacağını görüyoruz. 
Ancak bu fiyatları direk ülkemiz birimine çevirmenin yanlış bir değerlendirme olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz üzere ülkemizde akıllı telefon fiyatları vergi oranlarının farklı olmasından dolayı genel fiyatlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca Galaxy A8'in önümüzdeki günlerde geleceği konuşulan ek vergiye takılıp takılmayacağı da şimdilik bilinmiyor. Bu durumda cihazın fiyatı bir miktar daha artabilir.

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Guaire 4 yıl en beğenilen
Broşürde 1.8GHz ve 1.3GHz big.LITTLE 8 çekirdek olduğu görülüyor. Bu da Malezya'daki modelin Snapdragon 615 ile satılmadığının ispatı diyebiliriz.

Snapdragon 615 iki model halinde geliyor: "big" küme 1.5GHz veya 1.7Ghz hızında, "LITTLE" küme ise 1GHz hızında.

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/615

Dahası afişteki Samsung SM-A800S koduyla Geekbench üzerinde benchmark sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Tek çekirdek performansı 940 civarında iken, çoklu çekirdek performansı 3400 civarında.

http://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?utf8=%E2%9C%93&q=samsung+SM-a800s

Kısacası Snapdragon 615 olamayacak kadar güçlü. A7'de de kullanılmasına bakarsak Exynos 5430 olduğunu tahmin edebiliriz.

Daha evvel Çin'de telekomünikasyon kurumundan aldığı ruhsatta Snapdragon 615 kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Samsung'un adeti olduğu üzere bazı ülkelere Snapdragonlu, diğerlerine Exynoslu modeller gidecektir. Exynos alacak şanslı ülkelerden birisi de Türkiye olur.
Broşürde 1.8GHz ve 1.3GHz big.LITTLE 8 çekirdek olduğu görülüyor. Bu da Malezya'daki modelin Snapdragon 615 ile satılmadığının ispatı diyebiliriz.S...
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OverClocK1ng 4 yıl
Bizde de 1330 daki o iki tane 3 ün üstteki uçları aşağıya doğru sarkarak iki tane 9 u oluşturur ve 1990 dan girer. Artık ülkemize miiii, yoksa alana mı bilemeyeceğim.
Güzel cihaz ama bu kalitede, ekranı 5 inç olup, parmak izi okuyucular vs. gibi bir sürü gereksizlikler doldurulmayıp, fiyatı şişirilmemiş, S6 nın epey altında satılacak bir cihaz olsa iyi olur...
Bizde de 1330 daki o iki tane 3 ün üstteki uçları aşağıya doğru sarkarak iki tane 9 u oluşturur ve 1990 dan girer. Artık ülkemize miiii, yoksa alana mı bilemeye...
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Gordon Gekko 4 yıl
kamera performansı iyi olursa ve fiyat 1700 civarı olursa alınır. Bataryası yetecek gibi duruyor tasarımıda oldukça şık.
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ironman 4 yıl
E e e alınmaz deyinde fiatı düşük çıksın
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freudunpiposu 4 yıl
Koy şuna 5433'ün kırpılmış halini. 1300'e sat, alt piyasayı oynatırsın. Nerde...
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TearsForFears 4 yıl
5.9 mm incelik ve 3050 mah batarya iyi olmuş geri kalan özellikleri standart.
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aycibin 4 yıl
S615 güzel işlemci.hem güçlü hem ekonomik.normal kullanımda da s8xx'lerden farkı yok.bence yerinde seçim.pil de yerinde.kamera hakkaten iyiyse tutar.ama bu ara modellerde güncelleme ve aksesuar bulmak hep sıkıntı olur.
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DH Misafiri 4 yıl
O iğrenç kamera çıkıntısı...
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mlhkozmoz 4 yıl
Tamam an tutu çok gerçeği göstermiyo ama o kadar eski telefonlarla ayni puani alıyıo yani o telefpn gećen sene çıksa uçardı ama bu sene ćıkdıbperformansı düşük donanımı idare eder ama en önemlisi hatika bi tasarımı var
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V4LKyR 4 yıl
Fiyatını açıklıyorum:
1999 TL.
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Redunay 4 yıl
Devasa ama zarif duruyor
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hollowman_ 4 yıl
çok tatlı telefon olmuş.
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cosica 4 yıl
Galaxy A7 1599 TL normal fiyatı. A8'e de heralde bir 300 TL eklemek lazım
Umarız bir sürpriz yaparlar. Telefon güzel çünkü. Kocaman ekran ve ince. Pili de iyi.
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Crauls 4 yıl
1600 olur,ki bence verilmez.1700e z3 bulunuyor zaten.
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brnk 4 yıl Crauls
Crauls
1600 olur,ki bence verilmez.1700e z3 bulunuyor zaten.

Z3ten iyidir kamerasi falan
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