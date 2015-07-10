Galaxy A8'in son sızıntılarıyla birlikte fiyatı da ortaya çıktı

Galaxy ailesinin en ince cihazı olması beklenen A8 son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Hakkında çok fazla sızıntı çıkan cihazın son olarak yeni basın görselleri ve fiyatı da paylaşılmış durumda. Paylaşılan görsele baktığımızda ise cihazın oldukça dikkat çekici olduğu görülüyor.

İnceliğin yanı sıra ekran/kasa oranının da oldukça yüksek olması dikkat çekerken ses tuşlarının solda, güç tuşunun sağda ve kulaklık girişinin aşağıda olduğu gibi detaylar da fotoğrafta görülebiliyor. Bunun yanında sol alt kısımdaki 2 adet slot cihazın hem yekpare kasa ile geleceğinin, hem de Micro SD kart'a destek vereceğinin habercisi.

Alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olması beklenen A8 gücünü 64-bitlik Snapdragon 615 yongasetinden alacak. 5.7" Super AMOLED Full HD çözünürlükte ekran, 2GB sistem belleği ve 32GB depolama kapasitesi cihazın öne çıkan diğer özellikleri. Fotoğraf yeteneklerinde ise 16 MP ana kamera, 5 MP özçekim kamerası cihaza yardımcı olacak. Galaxy A8'in pil kapasitesinin ise 3050 mAh olması bekleniyor. Ayrıca Android 5.1.1 sürümü ile gelecek olması ve fiziksel butonda parmak izi okuyucu barındırması cihazın diğer dikkat çekici özellikleri.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy A8'e ait bir broşür.

Ancak diğer bir merak edilen konu ise fiyatlandırma. Son sızıntılarda cihazın Vieatnam satış fiyatı10,990,000 Vietnam Dong'u olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 503 dolar eden bu miktarı direk olarak TL'ye çevirdiğimizde ise 1350 Türk Lirası gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Diğer yandan Malezya satış rakamı ise 1888 Malezya Ringgit'i olarak telafuz ediliyor. Bu fiyatı da direk olarak ülkemiz birimine çevirdiğimizde cihazın Malezya'da yaklaşık 1330 TL etikete sahip olacağını görüyoruz.

Ancak bu fiyatları direk ülkemiz birimine çevirmenin yanlış bir değerlendirme olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz üzere ülkemizde akıllı telefon fiyatları vergi oranlarının farklı olmasından dolayı genel fiyatlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca Galaxy A8'in önümüzdeki günlerde geleceği konuşulan ek vergiye takılıp takılmayacağı da şimdilik bilinmiyor. Bu durumda cihazın fiyatı bir miktar daha artabilir.