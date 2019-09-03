Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri:

Samsung’un daha alt seviyelere 5G standardı sunma planının ilk aşaması olan Galaxy A90 5G tanıtıldı. Galaxy A serisine ilk kez 5G desteği ve DeX özelliğini getiren Galaxy A90 5G modeli amiral gemi seviyesinde bir donanıma sahip.

Galaxy A90 5G özellikleri

6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A90 5G modeli Infinity-U çentik tasarımına sahip. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen modele 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 8GB RAM versiyonunda microSD kart slotu yer almıyor.

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Arka kısımda 48MP + 5MP + 8MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonu yer alırken ön kısımda da 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Galaxy A90 5G modelinin aslında Xiaomi Pocophone F1 benzeri bir stratejinin ürünü olduğunu söyleyebiliriz ancak 5G trendine katılması kısıtlı bir alana hitap etmesine sebep olacak.

Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenmiş. Amiral gemisi serilerinde gördüğümüz DeX harici ekran arayüzü de ilk kez bu modelde yerini alıyor. Yarın Güney Kore’de ön siparişe çıkacak modelin fiyatı henüz açıklanmadı.