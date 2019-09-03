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Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri:

Amiral gemisi seviyesinde donanımı olmasına rağmen özellikle kamera tarafındaki kırpmalarla biraz daha orta üst seviyeye inen Galaxy A90 5G ön siparişe başlıyor.
2 gün
3b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un daha alt seviyelere 5G standardı sunma planının ilk aşaması olan Galaxy A90 5G tanıtıldı. Galaxy A serisine ilk kez 5G desteği ve DeX özelliğini getiren Galaxy A90 5G modeli amiral gemi seviyesinde bir donanıma sahip.

Galaxy A90 5G özellikleri

6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A90 5G modeli Infinity-U çentik tasarımına sahip. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen modele 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 8GB RAM versiyonunda microSD kart slotu yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda"

Arka kısımda 48MP + 5MP + 8MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonu yer alırken ön kısımda da 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Galaxy A90 5G modelinin aslında Xiaomi Pocophone F1 benzeri bir stratejinin ürünü olduğunu söyleyebiliriz ancak 5G trendine katılması kısıtlı bir alana hitap etmesine sebep olacak.

Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenmiş. Amiral gemisi serilerinde gördüğümüz DeX harici ekran arayüzü de ilk kez bu modelde yerini alıyor. Yarın Güney Kore’de ön siparişe çıkacak modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

 


https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A90-5G-official_id118629 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 2 gün en beğenilen strathmorea
Kamerasında ne gördün de berbat diyorsun kral? İllaha da bin megapiksel mi olmalıdır?
1 Yanıt Yanıtla +8
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strathmorea 2 gün
3 ay geçmeden a90s duyururlar kamerası az upgrade edilmiş hali yani. Şu anki haliyle kamera özellikleri berbat. Yan çerçeveler yine plastikse 6 aydan sonra soyulma, renk atmalar da başlayacaktır. Genel donanım özellikleri iyi fakat tabiki çekecekleri fiyat önemli.
3 ay geçmeden a90s duyururlar kamerası az upgrade edilmiş hali yani. Şu anki haliyle kamera özellikleri berbat. Yan çerçeveler yine plastikse 6 aydan sonra soyu...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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İstan34bul 2 gün
Arkadaşlar samsung galaxy S10 yada s10e varken
Samsung A serilerine gerek varmı
s10e fiyat performans canavarı
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CyberNight 2 gün yeni yorumcu
5g telefonlar yavaş yavaş çıkmaya başladı şimdiden. 4g eskiyor
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İstan34bul 2 gün CyberNight
Evde rezil 7mbit adsl kullanıyorum şu mobil internette kotayı bari kaldırsalarda 4g bile bize yeter
Turkcell Superbox 50Akn 130tl
5g gelsede biz halen ,3g hızlarında ve kotalarında takılıyor olacağız.
Telefonların modemleri 2000mbit vs oldu gelişti ama gerçekte kullandığımız en çok gördüğüm 100mbit
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Xloud 2 gün
Arkaya boya yetmemiş gibi duruyor
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Matt_Murdock 2 gün
ÇÖP
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MustafaC53 2 gün
1 sene sonra gelir anca.
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strathmorea 2 gün
3 ay geçmeden a90s duyururlar kamerası az upgrade edilmiş hali yani. Şu anki haliyle kamera özellikleri berbat. Yan çerçeveler yine plastikse 6 aydan sonra soyulma, renk atmalar da başlayacaktır. Genel donanım özellikleri iyi fakat tabiki çekecekleri fiyat önemli.
1 Yanıt Yanıtla +7
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-KuTLuBeY- 2 gün
Tamamiyle katılıyorum!
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V4LKyR 2 gün strathmorea
Kamerasında ne gördün de berbat diyorsun kral? İllaha da bin megapiksel mi olmalıdır?
1 Yanıt Yanıtla +8
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