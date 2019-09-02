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Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda

Samsung’un en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olması beklenen Samsung Galaxy A90 5G resmi görselleri internete sızdırıldı. Peki Galaxy A90 5G neler sunuyor?
3 gün
3,9b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un biraz daha uygun fiyatlı 5G telefonu olarak gösterilen Galaxy A90 5G akıllı telefon modeli sızmaya devam ediyor. Telefonun kutusu ve resmi basın görselleri de internete sızdırıldı.

Galaxy A90 5G özellikleri

Galaxy A90 ilk etapta Galaxy S10e altına konumlanacak uygun fiyatlı bir amiral gemisi olarak gündeme gelmişti ancak 5G trendine dahil olduğu için bu pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen Galaxy S10 5G ve Note 10 Plus 5G modellerinin biraz daha altına yani 800$-900$ bandına konumlanacak gibi.

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6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A90 5G modeli Infinity-U çentik tasarımına sahip. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen modele 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 48MP + 5MP + 8MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonu yer alırken ön kısımda da 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Telefon kamera anlamında Galaxy S10 ve Plus modellerinden bir tık geride gibi görünüyor.

Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefonun kısa süre içerisinde tanıtılarak ay sonunda Güney Kore’de satışa çıkması bekleniyor. Diğer taraftan 108MP kamera, 5X optik yakınlaştırma gibi özellikler taşıyacak Galaxy A91 ise en erken gelecek yıl piyasada olacak.



https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-a90-5g-leaked-promo-videos-retail-box-specs-features_id118596 Yorum Yaz
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Nimotech 3 gün en beğenilen Eren
Fazla iyimsersiniz hocam 8000e gelir satılmaz bir ay sonra 5000e düşer
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DH Misafiri 2 gün
Ben vodafone yeni gelenler için olan tarifelerinden birine geçtim. FaturaSIZ tarife ancak 7GB internet 750dk 750sms 27 Tl. Bu tarz şeyleri kovalamak lazım. Önceden TT eşsiz 4 GB kullanıyordum 24TL idi sonra fatura 60Tl ye çıkınca Vodafone'a geçtim.
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Angel of the Lord 3 gün
Facebook sayfaları 2500-3000 liraya K20 pro, mi9t pro gibi cihazlar satıyor. Garanti yok tabi. Yine de günümüz piyasasında güzel fiyatlar. Ekran kırılması hariç garantiye ne tarz bir iş düşer bilmiyorum. Yazılımsal sorunlar artık çoğu orta bilgili insan tarafından çözülebiliyor. Cihazda fabrikasyon bir sorun olduğunda nasıl bir yol izleniyor o satıcılarda bilmiyorum tabi.
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V4LKyR 3 gün Angel of the Lord
Tam benim düşünce tarzım, sevdim seni. Hatta ekranı kırılırsa veya pili biterse falan kendim değiştiriyorum, meslek icabı elimiz yatkındır.
Garanti denilen şey para tuzağıdır.
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neronidas 3 gün
Fiyat uygun olursa çinli amiral gemilere tercih edilir.
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Eren 3 gün
yaz 6500
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Nimotech 3 gün Eren
Fazla iyimsersiniz hocam 8000e gelir satılmaz bir ay sonra 5000e düşer
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Erasmus78 2 gün Eren
A80 in 6.100 TL den piyasaya girdiği gerçeğini göz önüne alarak tahmininizi görüyorum ve artırıyorum; 6.999 TL. Evet S10+ ile aynı fiyat olacak. :D
Ayrıca 2 ay sonra 6.000 TL nin altına düşecek. 4. ayın sonunda ise 5.000 TL altı garanti. :D
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khytr89 3 gün
Birde operatörler adım atsa, şaka gibi 4GB internete 40TL ödüyorum
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