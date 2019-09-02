Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda

Samsung’un biraz daha uygun fiyatlı 5G telefonu olarak gösterilen Galaxy A90 5G akıllı telefon modeli sızmaya devam ediyor. Telefonun kutusu ve resmi basın görselleri de internete sızdırıldı.

Galaxy A90 5G özellikleri

Galaxy A90 ilk etapta Galaxy S10e altına konumlanacak uygun fiyatlı bir amiral gemisi olarak gündeme gelmişti ancak 5G trendine dahil olduğu için bu pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen Galaxy S10 5G ve Note 10 Plus 5G modellerinin biraz daha altına yani 800$-900$ bandına konumlanacak gibi.

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6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A90 5G modeli Infinity-U çentik tasarımına sahip. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü aldığı tahmin edilen modele 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 48MP + 5MP + 8MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonu yer alırken ön kısımda da 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Telefon kamera anlamında Galaxy S10 ve Plus modellerinden bir tık geride gibi görünüyor.

Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenmiş. Telefonun kısa süre içerisinde tanıtılarak ay sonunda Güney Kore’de satışa çıkması bekleniyor. Diğer taraftan 108MP kamera, 5X optik yakınlaştırma gibi özellikler taşıyacak Galaxy A91 ise en erken gelecek yıl piyasada olacak.