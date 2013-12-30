Galaxy Camera 2 izlerine Endonezya'da rastlandı





Samsung'un Android işletim sistemine dijital kamera bölümünde ilk yer verdiği ürün olan Galaxy Camera, üzerine topladığı ilgiyi satış rakamlarına yansıtamadı ve beklentilerin altında kaldı.





Ancak Samsung'un seriyi devam ettirmek istediği iddiaları geçen ay evleaks tarafından paylaşılan bir ve Galaxy Camera 2 ile çekildiği belirtilen görsel ile güçlenmişti. Bu kez dünyanın başka bir ucundan yeni bir bilgi ortaya çıktı.





Endonezya bilgi kurumu onayından geçen bir cihaz listesinde EK-GC200 model numaralı bir Samsung dijital kamera modeline rastlandı. İlk nesil Galaxy Camera modeli EK-GC100 numarası taşıdığı için, EK-GC200 modelinin Galaxy Camera 2 olma ihtimali oldukça yüksek.





Modelin listedeki özellikleri ise Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC, GPS ve Bluetooth 4.0 olarak göze çarpıyor. Bunun dışında bir detay verilmiyor.





Geçen yılın Galaxy Camera modeli Galaxy S3'ten donanım bazında pek çok özelliği miras almıştı. 4 çekirdekli Exynos işlemci, 4.8 inçlik HD ekran, 1GB RAM yanında 16MP çözünürlükte arkadan aydınlatmalı CMOS yığın sensörü, 21x optik zoom ise kamera modülünün özellikleri arasındaydı.





Galaxy Camera 2'nin de Galaxy S4'ten veya Galaxy S5'ten bazı özellikleri miras alabileceği düşünülüyor. Cihazın beklenen tanıtım tarihi ise 6 Ocak'taki CES 2014 veya Şubat sonundaki MWC 2014 fuarı.

http://www.pocketdroid.net/new-galaxy-camera-ek-gc200-spotted-epostel-indonesia/