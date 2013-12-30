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Galaxy Camera 2 izlerine Endonezya'da rastlandı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Camera 2 izlerine Endonezya'da rastlandı

Samsung'un Android işletim sistemine dijital kamera bölümünde ilk yer verdiği ürün olan Galaxy Camera, üzerine topladığı ilgiyi satış rakamlarına yansıtamadı ve beklentilerin altında kaldı.

Ancak Samsung'un seriyi devam ettirmek istediği iddiaları geçen ay evleaks tarafından paylaşılan bir ve Galaxy Camera 2 ile çekildiği belirtilen görsel ile güçlenmişti. Bu kez dünyanın başka bir ucundan yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Endonezya bilgi kurumu onayından geçen bir cihaz listesinde EK-GC200 model numaralı bir Samsung dijital kamera modeline rastlandı. İlk nesil Galaxy Camera modeli EK-GC100 numarası taşıdığı için, EK-GC200 modelinin Galaxy Camera 2 olma ihtimali oldukça yüksek.

Modelin listedeki özellikleri ise Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC, GPS ve Bluetooth 4.0 olarak göze çarpıyor. Bunun dışında bir detay verilmiyor. 

Geçen yılın Galaxy Camera modeli Galaxy S3'ten donanım bazında pek çok özelliği miras almıştı. 4 çekirdekli Exynos işlemci, 4.8 inçlik HD ekran, 1GB RAM yanında 16MP çözünürlükte arkadan aydınlatmalı CMOS yığın sensörü, 21x optik zoom ise kamera modülünün özellikleri arasındaydı.

Galaxy Camera 2'nin de Galaxy S4'ten veya Galaxy S5'ten bazı özellikleri miras alabileceği düşünülüyor. Cihazın beklenen tanıtım tarihi ise 6 Ocak'taki CES 2014 veya Şubat sonundaki MWC 2014 fuarı. 

http://www.pocketdroid.net/new-galaxy-camera-ek-gc200-spotted-epostel-indonesia/ Yorum Yaz
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maho2306 5 yıl en beğenilen sniko1
sniko1


TurboCore

Lumia. 1020den uslanmamışlar

La olum çocuk musun ya...Sırf forumda tanınmak için kendini Microsoft fanı olarak gösteriyorsun yazık


Bence sürekli - alan yorumlar engellenmeli adamın + aldığı yorum yok sabahtan akşama anasayfa haberlerinde ilk yorumu atmak için f5 tuşuyla akraba olmuş her yaptığı yorum ekside atıyorum toplamda 1000 eksi alan bir ay anasayfa haberlerine yorum yapamasın
sniko1TurboCoreLumia. 1020den uslanmamışlarLa olum çocuk musun ya...Sırf forumda tanın...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
normalde satışları ilk makinede bekleneni vermedi hala neden böyle bir cihaz yaparlar anlamak mümkün değil.şu an çıkmadı ama eli kulağında nx modeli zaten çıktı
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Hi Guy 5 yıl
Bence normal telefona 200 liralık dandik kamera takmak yerine 1020 gibi bişey çıkarsınlar
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Bradley Cooper 5 yıl
birincisi geldiyse ikincisi de gelir, active olany gelir, LTE li olany gelir, Google Edition olany gelir. gelir yani bi türlü rahat olun
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Nokia Specialist 5 yıl
Lumia. 1020den uslanmamışlar
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sniko1 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Lumia. 1020den uslanmamışlar

La olum çocuk musun ya...Sırf forumda tanınmak için kendini Microsoft fanı olarak gösteriyorsun yazık
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